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Россиянин пожаловался в полицию на наглых воробьёв

Россиянин пожаловался в полицию на наглых воробьёв

Автор:
08 февраля 2024 19:26
Сообщество : Животные
Метки: Мурманск   аэропорт   воробьи   заявление   кафе   курьёз   полиция   
2285
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Нахальные пернатые не только отобрали у него еду, но и нагадили на него на прощание.

Житель подмосковного города Серпухов обратился в полицию с заявлением на пернатых хулиганов, что обитают в аэропорту Мурманска. Как рассказал пострадавший, после прилёта он решил подкрепиться и зашёл в кафе на территории воздушной гавани. Но нормально поесть ему там не дали воробьи.


Они настолько вольготно себя чувствовали внутри кафе, что скакали по столам, отбирали у приезжего еду и испражнялись на всё подряд, в том числе на него и его обед. Рассерженный турист пожаловался сотрудникам кафе на наглых птиц, но ему ответили, что это "ребята местные и гнать их никто не будет".

Не добившись справедливости у персонала заведения, мужчина направился в полицию. Но поскольку он не сумел определить, кто виноват в сложившейся ситуации, заявление писать пришлось на обнаглевших воробьёв.


Шутки-шутками, но владельца кафе действительно могут наказать — достаточно жалобы в Роспотребнадзор. К примеру, совсем недавно из зеленоградского магазина и московской библиотеки "уволили" двух котов из-за действующих санитарных правил, которые запрещают содержать животных и птиц в местах торговли и заведениях общепита.

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Метки: Мурманск   аэропорт   воробьи   заявление   кафе   курьёз   полиция   
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10  комментариев
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847
Шурман 5 часов назад
А если полиция их поймает он их опознает ?:)
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3k
Наталья 56 минут назад
Паскудный воробушек припадал на левую лапку, явно кривлялся, волоча ее, работал синкопами, одним словом, приплясывал фокстрот под звуки патефона, как пьяный у стойки. Хамил, как умел, поглядывая на профессора нагло. (Булгаков)
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1k
Бывалый 3 часа назад
Синицам надо жаловаться
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1k
Миша 3 часа назад
Насколько я понимаю этим всегда занимался санэпиднадзор, крысы ли под ногами шастают, птицы ли в кафе гадят, дворняги прижились... особой разницы нет, это нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 4 часа назад
Вот за котов ответите еще!!!! ))
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2k
Звёздный странник 4 часа назад
Как бы не началось что-то типа китайско-воробьиной войны:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уничтожение_воробьёвhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Уничтожение_воробьёв
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31k
Юрьевич 4 часа назад
"Не добившись справедливости у персонала заведения, мужчина направился в полицию. Но поскольку он не сумел определить, кто виноват в сложившейся ситуации, заявление писать пришлось на обнаглевших воробьёв."

Ну в полиции вообще тяжело со знанием законов РФ... тем более требований СанПин.
Мужику надо не в полицию, а Роспотребнадзор.
На лицо нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
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