Россиянин пожаловался в полицию на наглых воробьёв

Житель подмосковного города Серпухов обратился в полицию с заявлением на пернатых хулиганов, что обитают в аэропорту Мурманска. Как рассказал пострадавший, после прилёта он решил подкрепиться и зашёл в кафе на территории воздушной гавани. Но нормально поесть ему там не дали воробьи.





Они настолько вольготно себя чувствовали внутри кафе, что скакали по столам, отбирали у приезжего еду и испражнялись на всё подряд, в том числе на него и его обед. Рассерженный турист пожаловался сотрудникам кафе на наглых птиц, но ему ответили, что это "ребята местные и гнать их никто не будет".