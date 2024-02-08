Россиянин пожаловался в полицию на наглых воробьёв

Нахальные пернатые не только отобрали у него еду, но и нагадили на него на прощание.
Житель подмосковного города Серпухов обратился в полицию с заявлением на пернатых хулиганов, что обитают в аэропорту Мурманска. Как рассказал пострадавший, после прилёта он решил подкрепиться и зашёл в кафе на территории воздушной гавани. Но нормально поесть ему там не дали воробьи.
Они настолько вольготно себя чувствовали внутри кафе, что скакали по столам, отбирали у приезжего еду и испражнялись на всё подряд, в том числе на него и его обед. Рассерженный турист пожаловался сотрудникам кафе на наглых птиц, но ему ответили, что это "ребята местные и гнать их никто не будет".
Не добившись справедливости у персонала заведения, мужчина направился в полицию. Но поскольку он не сумел определить, кто виноват в сложившейся ситуации, заявление писать пришлось на обнаглевших воробьёв.
Шутки-шутками, но владельца кафе действительно могут наказать — достаточно жалобы в Роспотребнадзор. К примеру, совсем недавно из зеленоградского магазина и московской библиотеки "уволили" двух котов из-за действующих санитарных правил, которые запрещают содержать животных и птиц в местах торговли и заведениях общепита.
Источник:
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Уничтожение_воробьёвhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Уничтожение_воробьёв
Ну в полиции вообще тяжело со знанием законов РФ... тем более требований СанПин.
Мужику надо не в полицию, а Роспотребнадзор.
На лицо нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20.