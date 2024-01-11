В Зеленограде кто-то нажаловался на котика, который живёт в магазине

Котик жил в магазине несколько лет, пока какой-то мужчина не пожаловался в Роспотребнадзор.
В магазине Зеленограда несколько лет жил котик по имени Сергей. Пушистый сам пришёл к владельцам магазина и поселился в здании. Сначала котик просто приходил в магазин, а потом поселился там. Работники магазина организовали для котика свой уголок, где поставили лежаночку и копилку для пожертвований.
Котик стал местной знаменитостью. Он с радостью встречал гостей магазина, о нём даже рассказывали экскурсоводы и писали в СМИ местные журналисты. Однако, теперь пушистый не может войти в родной магазин по решению Роспотребнадзора.
Недавно в магазине появилось обращение. Как выяснилось, неизвестный мужчина написал обращение в Роспотребнадзор, который обязал убрать кота из магазина. К счастью, на улице пушистик не оказался. Его забрала к себе одна из сотрудниц магазина.
Спасать Сергея ринулись местные жители. Они собирают подписи для возвращения животного на работу.
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Да, придется медосмотры регулярно делать. Но если он вам так дорог и, по сути, "член команды"?
(я про мудака)