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В Зеленограде кто-то нажаловался на котика, который живёт в магазине

В Зеленограде кто-то нажаловался на котика, который живёт в магазине

Автор:
11 января 2024 17:51
Сообщество : Животные
Метки: животные   зеленоград   интересное   кот   кот в магазине   магазин   фото   
1203
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Котик жил в магазине несколько лет, пока какой-то мужчина не пожаловался в Роспотребнадзор.

В магазине Зеленограда несколько лет жил котик по имени Сергей. Пушистый сам пришёл к владельцам магазина и поселился в здании. Сначала котик просто приходил в магазин, а потом поселился там. Работники магазина организовали для котика свой уголок, где поставили лежаночку и копилку для пожертвований.

Котик стал местной знаменитостью. Он с радостью встречал гостей магазина, о нём даже рассказывали экскурсоводы и писали в СМИ местные журналисты. Однако, теперь пушистый не может войти в родной магазин по решению Роспотребнадзора.

Недавно в магазине появилось обращение. Как выяснилось, неизвестный мужчина написал обращение в Роспотребнадзор, который обязал убрать кота из магазина. К счастью, на улице пушистик не оказался. Его забрала к себе одна из сотрудниц магазина.

Спасать Сергея ринулись местные жители. Они собирают подписи для возвращения животного на работу.

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Метки: животные   зеленоград   интересное   кот   кот в магазине   магазин   фото   
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17  комментариев
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4k
Александр 58 минут назад
на человеке, который трется в общественных местах микробов больше, чем на коте, который постоянно умывается.
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1k
rgubaev Минуту назад
В эрмитаже коты официально оформлены на работу - что мешает сделать так же?
Да, придется медосмотры регулярно делать. Но если он вам так дорог и, по сути, "член команды"?
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17k
Сергей 3 минуты назад
Всякое слышал про свой родной Зеленоград, но что он курортный первый раз .Хотя у нас есть Ангстрем-бич и Скул-бич
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6k
Alex 7 минут назад
Вот пид**р!
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19k
SandMANn 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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13k
Кыся 19 минут назад
Вот же крыса... Морду бы ему набить. Судя по фото, о котике заботились, любили. Никому не мешал, но одна падла нашлась, как всегда.
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5k
Феликс Дзержинский 23 минуты назад
Пожаловавшемуся }I{елаю недельной диареи с рвотой.
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9k
Бритва Полчаса назад
всего одна жалоба и нет котика? Хорошо работают в РКН, учту.
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943
Вадим 38 минут назад
Котика конечно жалко, но я так и не понял о каком Зеленограде речь, если котик любит погулять по Курортному. Курортный район в Питере или Курортный проспект в Сочи? В Зеленограде нет ничего Курортного и Зеленоград один в России!
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6k
Трям 40 минут назад
Надеюсь его теперь усыпят!!!
(я про мудака)
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5k
Горожанин 41 минуту назад
Если есть умные люди в Роспотребнадзоре, значит должны установить, что котик обеспечивает санитарную безопасность - против грызунов. Даже в Зимнем дворце котики живут.
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4k
Василий Афиногенов 47 минут назад
это не в Зеленограде,а в п.Голубое,Солнечногорский р-он Московской Области.и к городу Зеленоград,ЗелАО,никакого отношения не имеет
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10k
Сергей 48 минут назад
Серёги всех стран объединяйтесь!
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3k
lekha-fil Час назад
Долбо..... . Не должно быть животных и любых свободнолетающих в магазине!!!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
344332



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