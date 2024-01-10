Темнокожие наркоторговцы попытались спрятаться от полицейских в заснеженном подмосковном лесу

Полицейские задержали в Подмосковье двух "смекалистых" уроженцев Кубы, которые попытались скрыться от преследования в заснеженном лесу. Инцидент произошёл несколько дней назад неподалёку от улицы Первомайской в деревне Мисайлово Ленинского городского округа.

Нервных темнокожих ребят заметили полицейские. Они обратили внимание, что подозрительные иностранцы пытаются удалиться от патруля, направляясь в сторону леса. Силовики проследовали за ними и довольно быстро обнаружили вдали от протоптанных тропинок двух увязших в снегу контрастных мужчин.