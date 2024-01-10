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Темнокожие наркоторговцы попытались спрятаться от полицейских в заснеженном подмосковном лесу

Темнокожие наркоторговцы попытались спрятаться от полицейских в заснеженном подмосковном лесу

Автор:
10 января 2024 14:40
Сообщество : Криминал
Метки: Наркотики   кубинцы   курьёз   лес   маскировка   полиция   снег   
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Скрыться среди снега не получилось, потому что план не был идеальным. Для гарантированного успеха следовало притвориться снеговиками. И тогда бы маскировка точно сработала.

Полицейские задержали в Подмосковье двух "смекалистых" уроженцев Кубы, которые попытались скрыться от преследования в заснеженном лесу. Инцидент произошёл несколько дней назад неподалёку от улицы Первомайской в деревне Мисайлово Ленинского городского округа.


Нервных темнокожих ребят заметили полицейские. Они обратили внимание, что подозрительные иностранцы пытаются удалиться от патруля, направляясь в сторону леса. Силовики проследовали за ними и довольно быстро обнаружили вдали от протоптанных тропинок двух увязших в снегу контрастных мужчин.

При досмотре у 30-летнего Даниэля Роке и 50-летнего Александра Фернандеса полицейские обнаружили 40 свёртков с мефедроном общим весом 80 граммов. Такое количество наркотиков тянет на солидный срок, однако СМИ пишут, что уголовное дело пока не возбуждено. В полиции, видимо, думают, как бы смягчить им статью в награду за находчивость навыки маскировки, которые помогли их задержать. Чем не смягчающее обстоятельство?

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Метки: Наркотики   кубинцы   курьёз   лес   маскировка   полиция   снег   
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2  комментария
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dm.star2011 Полчаса назад
"малиновые танки в зелёном лесу как мишени!!!"(С)

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12k
Андрей Ма-С 43 минуты назад
"шоколад в сале"
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