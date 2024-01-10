Темнокожие наркоторговцы попытались спрятаться от полицейских в заснеженном подмосковном лесу

Скрыться среди снега не получилось, потому что план не был идеальным. Для гарантированного успеха следовало притвориться снеговиками. И тогда бы маскировка точно сработала.
Полицейские задержали в Подмосковье двух "смекалистых" уроженцев Кубы, которые попытались скрыться от преследования в заснеженном лесу. Инцидент произошёл несколько дней назад неподалёку от улицы Первомайской в деревне Мисайлово Ленинского городского округа.
Нервных темнокожих ребят заметили полицейские. Они обратили внимание, что подозрительные иностранцы пытаются удалиться от патруля, направляясь в сторону леса. Силовики проследовали за ними и довольно быстро обнаружили вдали от протоптанных тропинок двух увязших в снегу контрастных мужчин.
При досмотре у 30-летнего Даниэля Роке и 50-летнего Александра Фернандеса полицейские обнаружили 40 свёртков с мефедроном общим весом 80 граммов. Такое количество наркотиков тянет на солидный срок, однако СМИ пишут, что уголовное дело пока не возбуждено. В полиции, видимо, думают, как бы смягчить им статью в награду за находчивость навыки маскировки, которые помогли их задержать. Чем не смягчающее обстоятельство?
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