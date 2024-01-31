Россиянин сообщил в полицию о ножевом ранении, чтобы к нему приехали медики из-за разболевшегося зуба

Изнывающий от зубной боли москвич попытался ускорить приезд скорой помощи историей о ножевом ранении, которую он сочинил для полиции. Сообщается, что проживающий в одном из домов на проезде Шокальского мужчина 12 раз звонил в скорую помощь и жаловался на сильную зубную боль и температуру. Медики, понятное дело, к нему не торопились, поскольку у них были более приоритетные вызовы, требующие действительно неотложной помощи.





Устав ждать медиков, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его ударили ножом в живот и он истекает кровью. После чего к нему, естественно, незамедлительно приехали и полицейские, и бригада скорой помощи.