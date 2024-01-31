Россиянин сообщил в полицию о ножевом ранении, чтобы к нему приехали медики из-за разболевшегося зуба

А ловко он это придумал. Но, правда, не учёл, что за ложный вызов его ждёт наказание.
Изнывающий от зубной боли москвич попытался ускорить приезд скорой помощи историей о ножевом ранении, которую он сочинил для полиции. Сообщается, что проживающий в одном из домов на проезде Шокальского мужчина 12 раз звонил в скорую помощь и жаловался на сильную зубную боль и температуру. Медики, понятное дело, к нему не торопились, поскольку у них были более приоритетные вызовы, требующие действительно неотложной помощи.
Устав ждать медиков, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его ударили ножом в живот и он истекает кровью. После чего к нему, естественно, незамедлительно приехали и полицейские, и бригада скорой помощи.
Разумеется, никаких следов крови и преступления в квартире "потерпевшего" сотрудники полиции не обнаружили. Зато обнаружили недовольного мужчину, который сказал, что устал ждать медиков, поэтому придумал такой "оригинальный" способ ускорить их приезд.
Но своего он всё же добился. Мужчине сделали обезболивающий укол и отвезли к стоматологу. Что касается полиции, то там, конечно, поступку мужчины были не рады. Сейчас в его отношении проходит проверка. Но серьёзно за свою проделку он не пострадает — ему грозит статья 19.13 КоАП РФ, которая подразумевает 1-1,5 тысячи рублей штрафа за ложный вызов полиции.
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