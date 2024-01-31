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Россиянин сообщил в полицию о ножевом ранении, чтобы к нему приехали медики из-за разболевшегося зуба

Россиянин сообщил в полицию о ножевом ранении, чтобы к нему приехали медики из-за разболевшегося зуба

Автор:
31 января 2024 17:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   зубная боль   курьёз   ложный вызов   полиция   скорая помощь   
874
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А ловко он это придумал. Но, правда, не учёл, что за ложный вызов его ждёт наказание.

Изнывающий от зубной боли москвич попытался ускорить приезд скорой помощи историей о ножевом ранении, которую он сочинил для полиции. Сообщается, что проживающий в одном из домов на проезде Шокальского мужчина 12 раз звонил в скорую помощь и жаловался на сильную зубную боль и температуру. Медики, понятное дело, к нему не торопились, поскольку у них были более приоритетные вызовы, требующие действительно неотложной помощи.


Устав ждать медиков, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его ударили ножом в живот и он истекает кровью. После чего к нему, естественно, незамедлительно приехали и полицейские, и бригада скорой помощи.

Разумеется, никаких следов крови и преступления в квартире "потерпевшего" сотрудники полиции не обнаружили. Зато обнаружили недовольного мужчину, который сказал, что устал ждать медиков, поэтому придумал такой "оригинальный" способ ускорить их приезд.


Но своего он всё же добился. Мужчине сделали обезболивающий укол и отвезли к стоматологу. Что касается полиции, то там, конечно, поступку мужчины были не рады. Сейчас в его отношении проходит проверка. Но серьёзно за свою проделку он не пострадает — ему грозит статья 19.13 КоАП РФ, которая подразумевает 1-1,5 тысячи рублей штрафа за ложный вызов полиции.

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Метки: Москва   зубная боль   курьёз   ложный вызов   полиция   скорая помощь   
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3  комментария
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37k
АнтонПолднев Час назад
Эх. Недокрутил. Надо было себя пырнуть.
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6k
Трям 13 минут назад
Надо было сказать потом, что ранил себя ножом в зуб!
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Gadova Час назад
Ампутировали бы ему язык.
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