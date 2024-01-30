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Из московской библиотеки после жалобы посетителя «уволили» кота Маркиза, который жил там 8 лет

Из московской библиотеки после жалобы посетителя «уволили» кота Маркиза, который жил там 8 лет

Автор:
30 января 2024 11:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: библиотека   жалоба   кот   кот Маркиз   пенсионер   фото   
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Драматические истории с котами продолжаются. На сей раз досталось коту Маркизу - старожилу библиотеки в столичном Строгино. Его "уволили", а причиной стала жалоба посетителя Игоря Почкина на присутствие животного в читальном зале

Маркиз обитал в столичной библиотеке на западе столицы больше восьми лет. Читатели обожали котейку. Он привит и воспитан, по словам сотрудников, хвостатый никогда никому не мешал: тихонько присутствовал на мастер-классах для пенсионеров, следил за литературно-игровыми программами детей, ходил между стеллажами и наблюдал за пополнением фонда.

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Но присутствие библиокота не понравилось одному из книголюбов. Почкин стал строчить жалобы и добиваться "увольнения" пушистого. А началось противостояние Почкина с библиотекой еще два года назад. Тогда мужчина в храме знаний и мудрости пытался принять горячительный напиток, а на замечание сотрудника, сразу накатал жалобу на весь персонал

Потом, без веских причин то причин, стал огрызаться на коллектив библиотеки - хамить и скандалить. В конечном счете, все негодование обратил на самого безобидного "сотрудника" - кота Маркиза.

Выгнать кота по словам пенсионера нужно «в целях поддержания надлежащей санитарно-гигиенической, эпидемиологической обстановки». Но что именно это значит, не поясняется. Сотрудники библиотеки утверждают, что у животного есть ветеринарный паспорт, поставлены все необходимые прививки.

Кот от работы, увы, отстранен и теперь на передержке в чужой квартире. Заведующая библиотекой Елена Акинова поделилась, что все посетители скучают по Маркизу и ждут его возвращения на привычное место:

«Конечно, за восемь с половиной лет он очень привык к библиотеке. Жалоб на него никогда не поступало. Он у нас привит, имеет медкнижку, чистый кот, хороший, добрый. Все дети на городской творческой мастерской его просто обожают и очень скучают без него».

Сейчас книголюбы и персонал собирают подписи с требованием вернуть пушистое создание обратно.


Большинство пользователей Интернета осудили действия пенсионера Игоря Владимировича Почкина. Требуют отстранить от библиотеки и отправить на передержку его самого, но никак не кота. Надеемся, что в ближайшее время вопрос будет решен и в московскую библиотеку вернется кот, а вместе с ним уют, тепло и милое урчание.


Как думаете, правильно ли поступил пенсионер? Жалко вам кота? Он вернется на прежнее место?

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Метки: библиотека   жалоба   кот   кот Маркиз   пенсионер   фото   
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10k
MPEG-8 Полчаса назад
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10k
Алексей 3 минуты назад
Почкин Андон!
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7k
Кружок 12 минут назад
адрес и телефон пенса в студию ...
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11k
goshan_hmc 12 минут назад
Почему у нас меньшинство начало побеждать?
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6k
livaneth 16 минут назад
Так кота ведь уволил не пенсионер а заведующая библиотеки. Могла бы дать ход жалобе на пенсионера (всем жалобам) а дала ход жалобе на кота. Придурков хватает. Но одни могут только скандалить, а у других есть власть принять меры.
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13k
Владимир 17 минут назад
Очередной сучара! Есть такая сраная, гаденькая прослойка населения, нагадить окружающим, и сразу настроение поднимается. Обычно жертвами кассиры становятся.
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10
Dima 18 минут назад
Появилось непреодолимое желание навестить ген. директора Канахевича...очередной чинуша без души! Позорище!
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88k
Taras Kozalupko 19 минут назад
Мля, нужен федеральный закон о котах!
Если кот работает на своем месте, то никакая паскуда не имеет право голоса за то, чтоб его выгнать с работы.
А то погнали, то с поезда выкинут, то из магазина!
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24k
Тигран Саркисян 23 минуты назад
Пенса на передержку отправить , мля есть такой слой населения жабы такие гнилые , из серии всем всё испоганить поднасрать , и эти падлы получают от этого удовольствие.
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10
Dima Тигран Саркисян 16 минут назад
Ну да, есть такие! А есть ещё такие как чинуша Канахевич, сыкуна, боящегося потерять своё теплое кресло в просторном кабинете!
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