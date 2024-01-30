Из московской библиотеки после жалобы посетителя «уволили» кота Маркиза, который жил там 8 лет

Кот от работы, увы, отстранен и теперь на передержке в чужой квартире. Заведующая библиотекой Елена Акинова поделилась, что все посетители скучают по Маркизу и ждут его возвращения на привычное место:

«Конечно, за восемь с половиной лет он очень привык к библиотеке. Жалоб на него никогда не поступало. Он у нас привит, имеет медкнижку, чистый кот, хороший, добрый. Все дети на городской творческой мастерской его просто обожают и очень скучают без него».