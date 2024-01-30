Из московской библиотеки после жалобы посетителя «уволили» кота Маркиза, который жил там 8 лет

Драматические истории с котами продолжаются. На сей раз досталось коту Маркизу - старожилу библиотеки в столичном Строгино. Его "уволили", а причиной стала жалоба посетителя Игоря Почкина на присутствие животного в читальном зале
Маркиз обитал в столичной библиотеке на западе столицы больше восьми лет. Читатели обожали котейку. Он привит и воспитан, по словам сотрудников, хвостатый никогда никому не мешал: тихонько присутствовал на мастер-классах для пенсионеров, следил за литературно-игровыми программами детей, ходил между стеллажами и наблюдал за пополнением фонда.
Но присутствие библиокота не понравилось одному из книголюбов. Почкин стал строчить жалобы и добиваться "увольнения" пушистого. А началось противостояние Почкина с библиотекой еще два года назад. Тогда мужчина в храме знаний и мудрости пытался принять горячительный напиток, а на замечание сотрудника, сразу накатал жалобу на весь персонал
Потом, без веских причин то причин, стал огрызаться на коллектив библиотеки - хамить и скандалить. В конечном счете, все негодование обратил на самого безобидного "сотрудника" - кота Маркиза.
Выгнать кота по словам пенсионера нужно «в целях поддержания надлежащей санитарно-гигиенической, эпидемиологической обстановки». Но что именно это значит, не поясняется. Сотрудники библиотеки утверждают, что у животного есть ветеринарный паспорт, поставлены все необходимые прививки.
Кот от работы, увы, отстранен и теперь на передержке в чужой квартире. Заведующая библиотекой Елена Акинова поделилась, что все посетители скучают по Маркизу и ждут его возвращения на привычное место:
«Конечно, за восемь с половиной лет он очень привык к библиотеке. Жалоб на него никогда не поступало. Он у нас привит, имеет медкнижку, чистый кот, хороший, добрый. Все дети на городской творческой мастерской его просто обожают и очень скучают без него».
Сейчас книголюбы и персонал собирают подписи с требованием вернуть пушистое создание обратно.
Большинство пользователей Интернета осудили действия пенсионера Игоря Владимировича Почкина. Требуют отстранить от библиотеки и отправить на передержку его самого, но никак не кота. Надеемся, что в ближайшее время вопрос будет решен и в московскую библиотеку вернется кот, а вместе с ним уют, тепло и милое урчание.
Как думаете, правильно ли поступил пенсионер? Жалко вам кота? Он вернется на прежнее место?
Источник:
- Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка
- Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце
- 35 трогательных фото с кошками, которые согреют душу
- Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами
- Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец
Если кот работает на своем месте, то никакая паскуда не имеет право голоса за то, чтоб его выгнать с работы.
А то погнали, то с поезда выкинут, то из магазина!