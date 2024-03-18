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Выпускник университета МВД рассказал о взятках в вузе и заработал уголовное дело

Выпускник университета МВД рассказал о взятках в вузе и заработал уголовное дело

Автор:
18 марта 2024 19:15
Сообщество : Криминал
Метки: Университет МВД   взятки   заявление   ингушетия   курьёз   полицейские   
4354
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Судя по всему, экс-полицейский совсем не рассчитывал получить первый кнут.

Бывший полицейский из Ингушетии решил преподнести холодную месть своим преподавателям в Университете МВД и попал, мягко говоря, впросак. А всё потому, что нужно было нормально учиться. 35-летний Амирхан отслужил полицейским, вышел на пенсию и, полагая, что теперь ему ничего не угрожает, решил донести на своих учителей.


Поступивший совсем не по-братски по-кавказски, экс-полицейский рассказал своим бывшим коллегам, что в период с 2018 по 2019 годы во время сессии потратил на зачёты и экзамены 48 тысяч рублей и назвал учителей-взяточников.

По его доносу заявлению были задержаны шесть преподавателей, позже задержали ещё двоих — начальников кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин СФ КрУ МВД России(Ставропольский филиал Краснодарского университета). Отмечается, что заявление Архана раскрыло колоссальные масштабы коррупции в университете. Начальников уже задержали. Им грозит до 20 лет колонии. Что касается мстительного Амирхана, то получается, что он наговорил на себя и обеспечил себе превосходную пенсию. За дачу взяток должностным лицам ему "светит" до 8 лет лишения свободы. Всё хорошо, что хорошо кончается!

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Метки: Университет МВД   взятки   заявление   ингушетия   курьёз   полицейские   
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18  комментариев
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2k
Дмитрий 45 минут назад
Что за дебил это писал?!
Лицо, заявившее о взятке, освобождается от ответственности за её дачу, это в УК написано русским по белому.
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4k
DDoS 23 минуты назад
А чем отличаются учебные заведения МВД от каких то других? И там и там есть и студенты и преподаватели. Первые хотят получить диплом, вторые могут обеспечить гарантию на его получение и вопрос только в материальной составляющей этой цепочки. Да, есть учебные заведения где грамотные студенты учатся без дополнительных материальных вложений, но есть и такие, где будь ты хоть "семи пядей во лбу", но тебя "попросят" оплатить гарантии. Самое хреновое в этой ситуации, это то что потом эти выпускники с купленными дипломами и с отсутствием знаний, начинают приступать к работе по "образованию", полученному по гарантии преподавателей. Начинают пытаться как то лечить, что то и как то изобретать, кого то и чему то учить, как то руководить и как то служить отечеству. В общем как научили так и работают и служат.
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594
Рома 40 минут назад
Нихера ему не "светит" , если он сам признался и вскрыл факт преступления !
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10k
АСИСЯЙ 49 минут назад
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39k
АнтонПолднев 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
lafonten 51 минуту назад
АСАВ!
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15k
Ничоси 2 часа назад
В 35 лет вышел на пенсию. Ага
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150
Алексей Давыдов Ничоси Полчаса назад
Там несколько вариантов для раннего выхода....
командировки по сути к себе на родину или служба на Крайнем Севере...

У нас сотни тысяч таких халявщиков на шее сидит ножки свесив. И я еще понимаю когда люди на оперативной работе....но когда на тыловой должности типа паспортного стола....ну писец....
Сапоги тоже разные бывают...многие 20 лет снег кубиками и траву красить учат...и на пенсион "заслуженный".
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6k
Григорий 2 часа назад
за добро надо платить!
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
То есть мусор сам не знает понятия "взяткодатель"? Молодца, чё...)))
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Burzum
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