Выпускник университета МВД рассказал о взятках в вузе и заработал уголовное дело

Бывший полицейский из Ингушетии решил преподнести холодную месть своим преподавателям в Университете МВД и попал, мягко говоря, впросак. А всё потому, что нужно было нормально учиться. 35-летний Амирхан отслужил полицейским, вышел на пенсию и, полагая, что теперь ему ничего не угрожает, решил донести на своих учителей.

Поступивший совсем не по-братски по-кавказски, экс-полицейский рассказал своим бывшим коллегам, что в период с 2018 по 2019 годы во время сессии потратил на зачёты и экзамены 48 тысяч рублей и назвал учителей-взяточников.