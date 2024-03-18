Выпускник университета МВД рассказал о взятках в вузе и заработал уголовное дело

Судя по всему, экс-полицейский совсем не рассчитывал получить первый кнут.
Бывший полицейский из Ингушетии решил преподнести холодную месть своим преподавателям в Университете МВД и попал, мягко говоря, впросак. А всё потому, что нужно было нормально учиться. 35-летний Амирхан отслужил полицейским, вышел на пенсию и, полагая, что теперь ему ничего не угрожает, решил донести на своих учителей.
Поступивший совсем не
по-братски по-кавказски, экс-полицейский рассказал своим бывшим коллегам, что в период с 2018 по 2019 годы во время сессии потратил на зачёты и экзамены 48 тысяч рублей и назвал учителей-взяточников.
По его
доносу заявлению были задержаны шесть преподавателей, позже задержали ещё двоих — начальников кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин СФ КрУ МВД России(Ставропольский филиал Краснодарского университета). Отмечается, что заявление Архана раскрыло колоссальные масштабы коррупции в университете. Начальников уже задержали. Им грозит до 20 лет колонии. Что касается мстительного Амирхана, то получается, что он наговорил на себя и обеспечил себе превосходную пенсию. За дачу взяток должностным лицам ему "светит" до 8 лет лишения свободы. Всё хорошо, что хорошо кончается!
Источник:
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Лицо, заявившее о взятке, освобождается от ответственности за её дачу, это в УК написано русским по белому.
командировки по сути к себе на родину или служба на Крайнем Севере...
У нас сотни тысяч таких халявщиков на шее сидит ножки свесив. И я еще понимаю когда люди на оперативной работе....но когда на тыловой должности типа паспортного стола....ну писец....
Сапоги тоже разные бывают...многие 20 лет снег кубиками и траву красить учат...и на пенсион "заслуженный".