FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9137 постов • 857 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
15 человек, которые своими руками сделали замечательные предметы

15 человек, которые своими руками сделали замечательные предметы

Автор:
08 февраля 2024 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Замечательные   Предметы   Руками   восхищение   произведения   своими   
2511
16

Есть люди, которые обладают умением создавать настоящие произведения искусства.Творчество безгранично, как и воображение; и если мы объединим и то, и другое, результаты могут быть поистине потрясающими. В этом посте вы увидите действительно красивые и достойные восхищения предметы, которые люди сделали собственными руками.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Замечательные   Предметы   Руками   восхищение   произведения   своими   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Звёздный странник Час назад
Комментарий к фото
Ну, блин!
Такие доминошки жалко будет бить с размаху о железную поверхность с криком: "РЫБА!!!" Рука не поднимется - в прямом и переносном смысле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
57k
turyst 5 минут назад
И где эти 15 человек, которые своими руками?
Там только пальцы четырёх рук есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Звёздный странник Час назад
Отличный пост! Несколько идей взял на вооружение.
Автору спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

274977



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Деревенский пост, который вызовет наибольшую ярость у... деревенских
Деревенский пост, который вызовет наибольшую ярость у... деревенских
Факты о сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»: сколько сделали трубок Холмса и почему Михалков не закусывал?
Факты о сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»: сколько сделали трубок...
Набирающие популярность в сообществах
В городе Костанае, в Казахстане, пара местных пещерных русофобов набросились с кулаками на таксиста
В городе Костанае, в Казахстане, пара местных пещерных русофобов набросились с...
Сложнее этих часов не придумали. Вот что в них есть
Сложнее этих часов не придумали. Вот что в них есть
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недолговечный мангал

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#интересно#ДТП#позитив#Разное#улыбнуло#кот#Китай
#Юмор#автомир#люди#интересное#авто аварии#США#подборка#история#Вещи#новости
#Прикол#машина#в мире#аварии#Автовсячина#факты#кино#Россия#забавно#собака
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте 17 изображений, доказывающих, что изобретательность заключенных безгранична 17 изображений, доказывающих, что изобретательность заключенных безгранична 15 вещей, над которыми дизайнеры основательно поломали голову 15 вещей, над которыми дизайнеры основательно поломали голову 15 загадочных предметов с неожиданным назначением 15 загадочных предметов с неожиданным назначением 13 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в гениальные 13 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в гениальные 15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в невероятные произведения 15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в невероятные произведения

На что жалуетесь?

Вернуться