15 человек, которые своими руками сделали замечательные предметы

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Есть люди, которые обладают умением создавать настоящие произведения искусства.Творчество безгранично, как и воображение; и если мы объединим и то, и другое, результаты могут быть поистине потрясающими. В этом посте вы увидите действительно красивые и достойные восхищения предметы, которые люди сделали собственными руками.
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4. Хрустальный шар. Я сохранил центр прозрачным, чтобы попытаться придать ему волшебную глубину
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Такие доминошки жалко будет бить с размаху о железную поверхность с криком: "РЫБА!!!" Рука не поднимется - в прямом и переносном смысле.
Там только пальцы четырёх рук есть.
Автору спасибо!