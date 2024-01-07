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10 футуристических предметов, в существование которых сложно поверить

10 футуристических предметов, в существование которых сложно поверить

Автор:
07 января 2024 17:30
Сообщество : Наука
Метки: Замечательные   Наступило   Предметы   Футуристические   будущее   ученые   
1655
12

Ученые прилагают все усилия, чтобы генерировать новые идеи, которые могут изменить жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. От устройств, которые могут читать мысли, до сумки, которая автоматически меняет цвет в зависимости от одежды - вот некоторые замечательные продукты, которые показывают, что будущее наступило. Взгляните!

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Метки: Замечательные   Наступило   Предметы   Футуристические   будущее   ученые   
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7  комментариев
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
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18k
SandMANn Полчаса назад
Комментарий к фото
А если не снять их с ног и нажать кнопку «парковка»...
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37k
Андрей Иванов 42 минуты назад
1. Устройство для чтения мыслей

Не чтение мыслей, а продвинутые ларингофоны - произносит то, что человек собирается сказать

2. Сумки, которые меняют цвет

Для переноски хамелеонов

3. Кепка, которая не дает уснуть

У нас водилы во время ВОВ обходились чайниками

5. Куртка, которая распознает жесты

Сначала платишь за куртку, а потом штрафы за то, что она послала кучу народу на куй

8. Подушка избавляет от храпа

Любая подушка может избавить от храпа. Главное - прижимать полкрепче

9. Тапки, которые могут сами подойти к владельцу

А надо было делать брелок для ключей и мобильник с такой опцией

10. Самолет, похожий на космический корабль

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209
iskra 47 минут назад
Угу,кому-то капсулы, а кому-то стоя лететь,или в два этажа..
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8k
Pravednik84 51 минуту назад
Когда носки начнут искать себе пару (из той же партии), разбудите.
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9k
Владимир 58 минут назад
Носки, которые уничтожают запах....
А просто стирать носки не пробовали???
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