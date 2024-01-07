10 футуристических предметов, в существование которых сложно поверить

Это устройство под названием “AlterEgo” было разработано ученым Массачусетского технологического института (MIT) Арнавом Капуром. Девайс обладает удивительной способностью считывать и понимать слова, которые еще не были произнесены. Диспозитивный аппарат имеет вид гарнитуры, которая соединяется с подбородком и отвечает за “считывание” нервно-мышечных сигналов, которые обрабатываются программой, распознающей мысли. AlterEgo также может говорить и отвечать с помощью Siri и Google. Многие люди со всевозможными патологиями речи лишены возможности общаться с другими людьми, — говорит Капур. Мое устройство может вернуть людям эту способность.