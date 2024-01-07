10 футуристических предметов, в существование которых сложно поверить

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Ученые прилагают все усилия, чтобы генерировать новые идеи, которые могут изменить жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. От устройств, которые могут читать мысли, до сумки, которая автоматически меняет цвет в зависимости от одежды - вот некоторые замечательные продукты, которые показывают, что будущее наступило. Взгляните!
1. Устройство для чтения мыслей
Это устройство под названием “AlterEgo” было разработано ученым Массачусетского технологического института (MIT) Арнавом Капуром. Девайс обладает удивительной способностью считывать и понимать слова, которые еще не были произнесены. Диспозитивный аппарат имеет вид гарнитуры, которая соединяется с подбородком и отвечает за “считывание” нервно-мышечных сигналов, которые обрабатываются программой, распознающей мысли. AlterEgo также может говорить и отвечать с помощью Siri и Google. Многие люди со всевозможными патологиями речи лишены возможности общаться с другими людьми, — говорит Капур. Мое устройство может вернуть людям эту способность.
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2. Сумки, которые меняют цвет
Забудьте о необходимости сочетать свою сумку с одеждой. Сумки VanDerWaals обладают способностью менять цвет и ими можно управлять с телефона. Приложение позволяет сканировать цвет одежды и производить необходимые настройки.
3. Кепка, которая не дает уснуть
Кепка, разработанная Ford Trucks, не дает водителю заснуть за рулем. В устройстве есть датчик который следит за движением головы и будит водителя вибрациями, звуками и светом, когда ему кажется, что человек засыпает.
4. Умная обувь, которая обеспечит комфорт
Эти кроссовки разработаны Smartshoe. Различные датчики, интегрированные в подошву, анализируют стиль ходьбы, силу нажатия на стопу, супинацию, количество пройденных шагов, потраченных калорий и многое другое, что в конечном итоге позволяет предложить пользователю персональные рекомендации для предотвращения травм и улучшения здоровья. Помимо этого, «умные» кроссовки Smartshoe оснащены системой автошнуровки и поддержки температуры.
5. Куртка, которая распознает жесты
Популярный бренд одежды Levi's и Google объединили усилия для разработки куртки, способной распознавать жесты своего владельца и передавать эти команды на его телефон. С помощью этой технологии люди могут включать музыку и даже заказывать пиццу.
6. Устройство, заботящееся о коже
Гаджет QSun способен защитить вашу кожу от солнца, обеспечивая при этом достаточное количество витамина D. Он также может сообщить вам, когда самое время использовать солнцезащитный крем.
7. Носки, которые уничтожают запах
Китайская компания MeltMall разработала фантастические носки, которые не могут иметь неприятного запаха. Их ткань содержит серебро, цинк и медь, которые уничтожают бактерии.
8. Подушка избавляет от храпа
Эта фантастическая подушка от Rem-Fit сочетает в себе музыкальную составляющую, технологию отслеживания сна и технологию противодействия храпу. Благодаря регулируемому пенному наполнению и высококачественной ткани, покрытой впитывающей влагу специальным волокном Tencel, эта подушка, запоминающая форму головы, сочетает в себе передовые технологии комфортного сна. Обнаруживает храп и нежно вибрирует, чтобы настроить положение сна, не разбудив вас.
9. Тапки, которые могут сами подойти к владельцу
Автомобильная компания Nissan разработала домашние тапочки, которые сами возвращаются на свое место и подходят по вызову хозяина. Тапки оснащены системой наведения и небольшим аккумулятором, приводящим колеса, спрятанные под подошвой, в движение. Если снять их с ног и нажать кнопку «парковка», тапочки сами отправятся в указанное место у двери. Некоторые японские отели используют эту технологию для повышения комфорта своих гостей.
10. Самолет, похожий на космический корабль
Команда дизайнеров Factory Design и Contour Aerospace, которые занимаются производством сидений для самолетов, придумали сиденья в виде футуристических коконов. В каждой капсуле есть сиденье, кровать, регулятор температуры и освещения, а также экран.
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Не чтение мыслей, а продвинутые ларингофоны - произносит то, что человек собирается сказать
2. Сумки, которые меняют цвет
Для переноски хамелеонов
3. Кепка, которая не дает уснуть
У нас водилы во время ВОВ обходились чайниками
5. Куртка, которая распознает жесты
Сначала платишь за куртку, а потом штрафы за то, что она послала кучу народу на куй
8. Подушка избавляет от храпа
Любая подушка может избавить от храпа. Главное - прижимать полкрепче
9. Тапки, которые могут сами подойти к владельцу
А надо было делать брелок для ключей и мобильник с такой опцией
10. Самолет, похожий на космический корабль
А просто стирать носки не пробовали???