15 замечательных вещиц для быта и не только

В наше время дизайнеры посвятили себя созданию предметов, соответствующих нашим потребностям, и они способны сделать нашу жизнь проще и интереснее. Из совершенно простых предметов, таких как календарь, стул или чехол для мобильного телефона, дизайнерам удаётся сделать невероятно функциональные и интересные вещи. В этом посте вы увидите замечательные идеи.