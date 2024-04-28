15 замечательных вещиц для быта и не только

1777
16
В наше время дизайнеры посвятили себя созданию предметов, соответствующих нашим потребностям, и они способны сделать нашу жизнь проще и интереснее. Из совершенно простых предметов, таких как календарь, стул или чехол для мобильного телефона, дизайнерам удаётся сделать невероятно функциональные и интересные вещи. В этом посте вы увидите замечательные идеи.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 прикольных вещей, которые не могут не понравиться
- 13 находок пользователей, которые понятия не имеют для чего нужны эти предметы
- 15 творческих людей, которых должны пригласить работать в Сколково
- 13 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в гениальные
- 20 дизайнерских идей, которые отлично подойдут для дома
Новости партнёров
реклама