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15 замечательных вещиц для быта и не только

15 замечательных вещиц для быта и не только

Автор:
28 апреля 2024 21:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Для быта   Замечательные   Интересные   Предметы   Функциональные   идеи   
1777
16

В наше время дизайнеры посвятили себя созданию предметов, соответствующих нашим потребностям, и они способны сделать нашу жизнь проще и интереснее. Из совершенно простых предметов, таких как календарь, стул или чехол для мобильного телефона, дизайнерам удаётся сделать невероятно функциональные и интересные вещи. В этом посте вы увидите замечательные идеи.

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Метки: Для быта   Замечательные   Интересные   Предметы   Функциональные   идеи   
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7  комментариев
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7k
Харон ( Χάρων) Час назад
Сборник хрени.
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2k
Alex 7 минут назад
Комментарий к фото
Вот настоящий сюрприз на дне чашки
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2k
Alex 11 минут назад
Комментарий к фото
При насморке год заканчивается за пару дней
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89k
Taras Kozalupko 21 минуту назад
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19k
Михаил Гривин 24 минуты назад
Столько фигни в одном месте... ещё пару пунктов добавить - и эта куча лабуды достигнет критической массы и произойдёт взрыв. Всё вокруг будет осквернено, беда-беда.
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301
Влад Полчаса назад
Большинство - дичь полнейшая. Телефон украдут вместе с чехлом (да и замочек такой ребенок откроет). Салфетки с календарем - можно только по одной в день брать? Маска для сна - не прилегает,и от света не закрывает. Мешок с набивкой не даст нормально вытянуться. "Универсальная" мебель - неудобна в каждом конкретном применении. Ну и т.д..
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654
DuckTales Час назад
Хорошие
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1845 постов (1789 в горячем)

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