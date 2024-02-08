Фред Уолтерс – на’ви XIX века и загадка синей кожи

Самыми известными представителями синего народа была семья Фугейтс из Кентукки. Родоначальником клана стал Мартин Фугейтс, который поселился на берегах ручья Траблсом-Крик близ Хазарда где-то после 1800 года. Считается, что его жена, Мэри, была носительницей гена очень редкого заболевания, известного как наследственная метгемоглобинемия.

Метгемоглобинемия – это болезнь, при котором кровь переносит меньше кислорода. Из-за этого кожа представителей европеоидной расы приобретает синеватый оттенок из-за дефицита кислорода. Обычно это рецессивное заболевание. Но когда взрослые дети Фугейтсов стали заключать браки, то у их детей этот рецессивный ген сохранился.