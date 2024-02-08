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Фред Уолтерс – на’ви XIX века и загадка синей кожи

Фред Уолтерс – на’ви XIX века и загадка синей кожи

Автор:
08 февраля 2024 10:35
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: artist   Фред Уолтерс   аргирия   кожа   медицина   металл   отличие   отравление   синий   цвет   
1708
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Цвет кожи и в наши дни часто является горячей темой для споров, обсуждений и даже конфликтов.

Но если большой этнической группе всё же не так сложно отстаивать свои права, то как быть тем, кого мало? Или если такой человек вообще, так сказать, штучный экземпляр?

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Самыми известными представителями синего народа была семья Фугейтс из Кентукки. Родоначальником клана стал Мартин Фугейтс, который поселился на берегах ручья Траблсом-Крик близ Хазарда где-то после 1800 года. Считается, что его жена, Мэри, была носительницей гена очень редкого заболевания, известного как наследственная метгемоглобинемия.

Метгемоглобинемия – это болезнь, при котором кровь переносит меньше кислорода. Из-за этого кожа представителей европеоидной расы приобретает синеватый оттенок из-за дефицита кислорода. Обычно это рецессивное заболевание. Но когда взрослые дети Фугейтсов стали заключать браки, то у их детей этот рецессивный ген сохранился.

Аргирия – крайне редкое заболевание, вызванное употреблением в пищу серебра, серебряной пыли или соединений серебра. Наиболее ярким проявлением аргирии является синяя или голубовато-серая окраска кожи.

Самым известным человеком с аргирией был капитан Фред Уолтерс. Уолтерс родился в Англии в 1855 году и был капитаном британской армии до тех пор, пока дегенеративное заболевание нервной системы – двигательная атаксия не вынудило его уйти в отставку.

Лечение этого заболевания включало приём серебра внутрь, и от этого капитан Уолтерс в буквальном смысле  посинел. В 1891 году отставник отправился в Штаты, чтобы выступать в шоу и зарабатывать на жизнь, демонстрируя свою необычную особенность.

Со временем Уолтерс якобы увеличил потребление серебра в попытке сделать себя как можно более синим. На какое-то время ему это удалось, и его глубокая синяя пигментация принесла мужчине ещё больше славы и денег.

Однако в итоге его сердце ослабло от постоянного отравления, и 20 августа 1923 года Фред скончался. Он оставил после себя жену и маленькую дочь, а результаты его вскрытия, проведённого в Бруклине, остаются, пожалуй, самым впечатляющим случаем отравления серебром в истории.

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Метки: artist   Фред Уолтерс   аргирия   кожа   медицина   металл   отличие   отравление   синий   цвет   
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4  комментария
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21k
kσρβγς 5 часов назад
А если есть много морковки (да еще с маслом или сметаной), то кожа будет оранжевой...
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4k
Enigma Kuutar 2 часа назад
не тот способ синения он выбрал... =)
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293
Vadster 3 часа назад
Ещё был смурфик Пол Карасон, тоже любитель серебра
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1k
Kra 4 часа назад
не, ну он прожил 68 лет!.. И сейчас не все доживают до этого возраста, даже не травясь серебром! Еще и дочь у него малолетняя, значит до 5 лет. Стало быть отцом он стал за 60!
Не хилого здоровья мужчина был!
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