Фред Уолтерс – на’ви XIX века и загадка синей кожи

Цвет кожи и в наши дни часто является горячей темой для споров, обсуждений и даже конфликтов.
Но если большой этнической группе всё же не так сложно отстаивать свои права, то как быть тем, кого мало? Или если такой человек вообще, так сказать, штучный экземпляр?
Самыми известными представителями синего народа была семья Фугейтс из Кентукки. Родоначальником клана стал Мартин Фугейтс, который поселился на берегах ручья Траблсом-Крик близ Хазарда где-то после 1800 года. Считается, что его жена, Мэри, была носительницей гена очень редкого заболевания, известного как наследственная метгемоглобинемия.
Метгемоглобинемия – это болезнь, при котором кровь переносит меньше кислорода. Из-за этого кожа представителей европеоидной расы приобретает синеватый оттенок из-за дефицита кислорода. Обычно это рецессивное заболевание. Но когда взрослые дети Фугейтсов стали заключать браки, то у их детей этот рецессивный ген сохранился.
Аргирия – крайне редкое заболевание, вызванное употреблением в пищу серебра, серебряной пыли или соединений серебра. Наиболее ярким проявлением аргирии является синяя или голубовато-серая окраска кожи.
Самым известным человеком с аргирией был капитан Фред Уолтерс. Уолтерс родился в Англии в 1855 году и был капитаном британской армии до тех пор, пока дегенеративное заболевание нервной системы – двигательная атаксия не вынудило его уйти в отставку.
Лечение этого заболевания включало приём серебра внутрь, и от этого капитан Уолтерс в буквальном смысле посинел. В 1891 году отставник отправился в Штаты, чтобы выступать в шоу и зарабатывать на жизнь, демонстрируя свою необычную особенность.
Со временем Уолтерс якобы увеличил потребление серебра в попытке сделать себя как можно более синим. На какое-то время ему это удалось, и его глубокая синяя пигментация принесла мужчине ещё больше славы и денег.
Однако в итоге его сердце ослабло от постоянного отравления, и 20 августа 1923 года Фред скончался. Он оставил после себя жену и маленькую дочь, а результаты его вскрытия, проведённого в Бруклине, остаются, пожалуй, самым впечатляющим случаем отравления серебром в истории.
Источник:
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Не хилого здоровья мужчина был!