Удивительная Эстер и кожа, в которой она жила

Эстер, напротив, расцвела. Её прелестная улыбка и обаяние очаровывали всех, кто с ней встречался.

Она вышла замуж за Томаса Блэкмона в возрасте двадцати двух лет и стала известна ещё и как «Самая странная мать в мире» – в 1948 году, когда она родила своего первого ребёнка. Но на этом Эстер не остановилась и родила ещё шестерых. Все они были совершенно здоровыми и с идеальной кожей. Ни один не унаследовал ихтиоз.

В профессиональном плане Эстер тоже выросла – стала членом Ассоциации шоуменов и официально занималась шоу-бизнесом на протяжении 56 лет. Она также снялась в двух фильмах. В 1973 году вышел фильм «Мутации», а в 1977 году картина «Страж».

Эстер Блэкмон скончалась 24 августа 2003 года, оставив после себя семерых детей, 16 внуков и 9 правнуков.

Она ушла из жизни всего через двенадцать дней после своего любимого мужа, оставшись в памяти других лёгким, светлым и, несмотря на внешность, счастливым человеком.