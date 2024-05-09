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Удивительная Эстер и кожа, в которой она жила

Удивительная Эстер и кожа, в которой она жила

Автор:
09 мая 2024 13:10
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: artist   Эстер Парнелл   аллигатор   заболевание   ихтиоз   кожа   медицина   счастье   чешуя   шоу   
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В наше время человека, внешность которого далека от общепринятых стандартов красоты, запросто могут обозвать крокодилом. Дескать, больно страшный (страшная). А для этой девушки «крокодилистость» стала изюминкой.

Эстер Парнелл родилась в Кенли, штат Северная Каролина, 5 марта 1926 года. Она была одной из шести детей в семье. Сестра девочки и три брата родились с совершенно обычной кожей, а сама Эстер и её брат Уильям были поражены ихтиозом.

Существует несколько форм ихтиоза – редкого заболевания кожи, название которого происходит от греческого слова ихтис – «рыба». Но брат и сестра были особенно чешуйчатыми. И их сравнили с аллигаторами, на которых охотились в штате. Помимо того, что кожа становится чрезвычайно сухой и потрескавшейся, серьёзный ихтиоз также препятствует росту волос. В результате дети практически лишились ресниц, а бедняжка Эстер потеряла почти все волосы на голове.

Их отсутствие ещё больше усилило странность детей. Их внешность предопределила дальнейшую судьбу и карьеру, и брат с сестрой начали выступать как человеческие диковинки.

Уильям был известен как Алоа – мальчик-аллигатор, а Эстер выступала под именем Элис. Дуэт часто называли «близнецами в крокодиловой шкуре», хотя на самом деле они не были близнецами.

Большая часть информации из рекламных брошюр была откровенной чушью. Согласно одной из них, появление объяснялось тем, что их мать во время беременности близнецами испугалась аллигатора. В другом проспекте значилось, что, несмотря на то, что они были близнецами, пара была разного возраста. Иногда их имена или фамилии были изменены, иногда они были сиротами, а иногда «озадачивали медицинскую науку» своим состоянием.

Уильям был хорошим человеком. Но его погубило увлечением спиртным. В конце концов, он окончательно спился и умер в 1959 году.

Эстер, напротив, расцвела. Её прелестная улыбка и обаяние очаровывали всех, кто с ней встречался.

Она вышла замуж за Томаса Блэкмона в возрасте двадцати двух лет и стала известна ещё и как «Самая странная мать в мире» – в 1948 году, когда она родила своего первого ребёнка. Но на этом Эстер не остановилась и родила ещё шестерых. Все они были совершенно здоровыми и с идеальной кожей. Ни один не унаследовал ихтиоз.

В профессиональном плане Эстер тоже выросла – стала членом Ассоциации шоуменов и официально занималась шоу-бизнесом на протяжении 56 лет. Она также снялась в двух фильмах. В 1973 году вышел фильм «Мутации», а в 1977 году картина «Страж».

Эстер Блэкмон скончалась 24 августа 2003 года, оставив после себя семерых детей, 16 внуков и 9 правнуков.

Она ушла из жизни всего через двенадцать дней после своего любимого мужа, оставшись в памяти других лёгким, светлым и, несмотря на внешность, счастливым человеком.

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Метки: artist   Эстер Парнелл   аллигатор   заболевание   ихтиоз   кожа   медицина   счастье   чешуя   шоу   
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Григорий 45 минут назад
..семерых детей, 16 внуков и 9 правнуков.. - извечный зов - "и это тоже [мат]"
Природа всегда найдет выход и будет жизнь. Если выяснится, что ее отклонение полезно для выживания, то все станут такими.
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7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Вечно Gatsby делает постики про каких-то уродов и извращенцев...
Не патология ли у тебя?
Или тебе приказали постить с определённого сайта?
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2423 поста (2159 в горячем)

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