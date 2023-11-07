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Лазурные миры Роберта Джулиана Ондердонка

Лазурные миры Роберта Джулиана Ондердонка

Автор:
07 ноября 2023 15:41
Сообщество : Искусство
Метки: Роберт Джулиан Ондердонк   Техас   живопись   импрессионист   искусство   картина   люпин   синий   художник   цвет   
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Один в поле не воин. И один цвет не может создать картину. Но если правильную основу грамотно обыграть с помощью нужных акцентов, то получится чистый лазурный восторг.

Такой как у американского художника-импрессиониста Роберта Джулиана Ондердонка (1882-1922), известного пейзажами с превалирование синего и голубого цвета. Живописца вполне заслуженно именуют «отцом техасской живописи».

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Отец мальчика был художником, но развиваться в этом направлении  не стал, а сосредоточился на преподавательской деятельности. Ондердонк-младший демонстрировал способности уже с пяти лет. И отец учил мальчика и не запрещал ему развиваться. Хотя и не поощрял, зная о сложностях материального плана в творческой среде.

В 19 лет Джулиан уехал в Нью-Йорк, где обучался у ведущих мастеров своего времени. С финансовыми проблемами действительно столкнулся. Поэтому параллельно с живописью обзаведшемуся семьёй художнику пришлось работать организатором выставок.

В 1909 году он вернулся в Сан-Антонио и полностью посвятил себя тому, что хотел писать всю жизнь. На его полотнах запечатлены могучие дубы-исполины, припылённые тропинки, нежные люпины, соединяющиеся на горизонте с небом.

Именно это направление принесло художнику известность и коммерческий успех и стимулировало развитие живописи в южных штатах.

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Метки: Роберт Джулиан Ондердонк   Техас   живопись   импрессионист   искусство   картина   люпин   синий   художник   цвет   
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2  комментария
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23k
hebpat 52 минуты назад
какую прекрасную страну захватили потомки каторжников английского короля почти полностью уничтожив коренных обитателей
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10k
Сатанеев 14 минут назад
"И один цвет не может создать картину."(с)
Спорное утверждение


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