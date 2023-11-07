Лазурные миры Роберта Джулиана Ондердонка

Отец мальчика был художником, но развиваться в этом направлении не стал, а сосредоточился на преподавательской деятельности. Ондердонк-младший демонстрировал способности уже с пяти лет. И отец учил мальчика и не запрещал ему развиваться. Хотя и не поощрял, зная о сложностях материального плана в творческой среде.

В 19 лет Джулиан уехал в Нью-Йорк, где обучался у ведущих мастеров своего времени. С финансовыми проблемами действительно столкнулся. Поэтому параллельно с живописью обзаведшемуся семьёй художнику пришлось работать организатором выставок.

В 1909 году он вернулся в Сан-Антонио и полностью посвятил себя тому, что хотел писать всю жизнь. На его полотнах запечатлены могучие дубы-исполины, припылённые тропинки, нежные люпины, соединяющиеся на горизонте с небом.

Именно это направление принесло художнику известность и коммерческий успех и стимулировало развитие живописи в южных штатах.