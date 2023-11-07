Лазурные миры Роберта Джулиана Ондердонка

Один в поле не воин. И один цвет не может создать картину. Но если правильную основу грамотно обыграть с помощью нужных акцентов, то получится чистый лазурный восторг.
Такой как у американского художника-импрессиониста Роберта Джулиана Ондердонка (1882-1922), известного пейзажами с превалирование синего и голубого цвета. Живописца вполне заслуженно именуют «отцом техасской живописи».
Отец мальчика был художником, но развиваться в этом направлении не стал, а сосредоточился на преподавательской деятельности. Ондердонк-младший демонстрировал способности уже с пяти лет. И отец учил мальчика и не запрещал ему развиваться. Хотя и не поощрял, зная о сложностях материального плана в творческой среде.
В 19 лет Джулиан уехал в Нью-Йорк, где обучался у ведущих мастеров своего времени. С финансовыми проблемами действительно столкнулся. Поэтому параллельно с живописью обзаведшемуся семьёй художнику пришлось работать организатором выставок.
В 1909 году он вернулся в Сан-Антонио и полностью посвятил себя тому, что хотел писать всю жизнь. На его полотнах запечатлены могучие дубы-исполины, припылённые тропинки, нежные люпины, соединяющиеся на горизонте с небом.
Именно это направление принесло художнику известность и коммерческий успех и стимулировало развитие живописи в южных штатах.
Источник:
- Непыльный заработок на чувствах потомков президентской четы
- Леонардо да Винчи химичил с веществами. Ученые узнали секрет яркости его картин
- Мир будущего глазами особенного художника-космиста
- Эти картины выглядят достаточно реалистично и очень сильно напоминают фотографии
- Мастер воздушных фантазий, уютных пейзажей и четырёх цветов
Спорное утверждение