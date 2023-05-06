Самый советский негр Роберт Робинсон

Представитель другой расы и в наше время обычно вызывает к себе интерес. Что закономерно, как и в случае со всем отличным от стандарта. А в период СССР этот парень фактически стал уникумом.
В Штаты он в своё время перебрался с Ямайки. И устроился рабочим на завод «Форд». Трудился Роб честно и хорошо себя проявил. Но при этом психологическая обстановка на заводе оставляла желать лучшего: белые коллеги постоянно третировали Робинсона, издевались над ним. Ситуация усугубилась ещё и тем, что родственника рабочего – двоюродного брата линчевали. И мужчина банально боялся за свою безопасность и жизнь.
В 1929 году Горьковский завод и Ford подписали соглашение об обмене опытом. И чернокожий рабочий отправился в СССР. Его привлекали не только перспективы человеческого отношения без постоянных пинков и унижений, но и более высокая зарплата – почти вдвое больше, чем он зарабатывал на заводе в США.
И в 1930 году он стал одним из 40 тысяч зарубежных специалистов, перебравшихся работать в СССР. Впоследствии некоторые из них вернулись домой. Но много было и тех, кто навсегда остался в стране, продолжил работу, обзавёлся семьёй.
Но прошлое, от которого мужчина бежал, моментально догнало его и на Сталинградском тракторном заводе, куда его определили работать. Оно предстало в лице двух белых американцев, которые тоже переехали в рамках программы по обмену.
Сначала они провоцировали его, сыпали словесными оскорблениями. Но не получив ответа, через пару недель перешли к рукоприкладству. Браун и Льюис набросились на Роберта и стали избивать его. Тот защищался, но подоспели другие рабочие и растащили дерущихся.
Зачинщиков судили и приговорили к двум годам тюрьмы. Но потом приговор был отменён. Роб вернулся назад в Штаты. Но стал объектом пристального внимания прессы. Журналисты пытались выудить информацию о жизни в СССР. Рабочий рассказал, что не всё было так радужно, как хотелось: зарплата оказалась ниже, а ещё ему якобы обещали выдать автомобиль, но обещание не выполнили. Раздражал мужчину и слишком суровый климат. В итоге жизнь негра стала невозможной, поскольку все его слова подавали так, словно он советский шпион. Time так и вообще высказался о нём как о чёрной сталинской марионетке. В итоге травля продолжилась. Роберт не мог устроиться на работу и вернулся в СССР.
Где поступил в институт, получил образование (стал инженером-механиком) и продолжил работу. Роберт даже стал депутатом Моссовета. И кинозвездой, ведь советские режиссёры не могли обойти вниманием столь распиаренную персону. И его задействовали на съёмках картины «Миклухо-Маклай» 1947 года.
Был ли советский негр счастлив? Сложно сказать. Но скорее нет, чем да. Дело в том, что он был человеком верующим, протестантом. А «опиум для народа» в тот период был под запретом. Не врал он и по поводу климата, к которому так и не привык.
Выпустили Роберта из страны только в 1974 году. В общей сложности он прожил в СССР 44 года. Правда, Штаты не горели желанием видеть у себя перебежчика. И в итоге выезд организовали власти Уганды.
В США он всё же в итоге попал. Советский негр умер в 1994 году, дожив до почтенного возраста 88 лет. В итоге работник Ford оказался не слишком-то нужен на своей второй родине. Но последние годы жизни очень негативно отзывался о Горбачёве, считая его политический курс, направленный на сближение, хитрым ходом для последующего развала США.
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Советская система устроена таким образом, что обычный человек может прилично заработать только путем обмана и коррупции. Рабочие, руководители предприятий, члены советской административной элиты (номенклатуры) все они соучаствуют в фальсификации производственных показателей.
Система коррумпирована сверху донизу: номенклатура существует за счет коррупции; инспекторы, посланные, чтобы сверить цифры отчетов с реальными показателями, получают взятки от руководителей заводов. Все помогают заводу получать ежемесячные премии за выполнение или перевыполнение плана.
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Я могу сказать со всей ответственностью: один из величайших мифов, когда-либо придуманных пропагандистским аппаратом Кремля, состоит в том, что в России нет расизма. Этот тезис был вбит в головы людей в России и за ее пределами.
На самом деле всех нерусских считают в этой стране неполноценными. В соответствии с негласной шкалой неполноценности, армяне, грузины и украинцы лучше других нерусских. Азиатам из советских республик тем, у кого желтая кожа и узкие глаза отводится место в самом низу этой шкалы. Черные и того хуже. Реальность расизма противоречит картине социального совершенства, нарисованной властями. Русские гордятся тем, что они свободны от расовых предрассудков. И это особенно раздражает. Им трудно понять, насколько они несправедливы по отношению к людям с другим цветом кожи.
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... советские коммунисты уверены, что их стране предназначено господствовать над миром, и это знание давит на меня тяжелым бременем. Идея превосходства овладела этой страной. Эту идею вдалбливают в головы коммунистов пять дней в неделю на собраниях после окончания рабочего дня. Их обязаны посещать все коммунисты, и рекомендуется посещать беспартийным, если те хотят завоевать благосклонность своих начальников.
Детей начинают обрабатывать с ранних лет. В школе, на пионерских сборах и комсомольских собраниях они слышат, что Советский Союз обязательно одержит верх над Америкой и станет самой сильной страной в мире.
Поскольку другие точки зрения не допускаются, индоктринация работает. Прожив в Советском Союзе сорок четыре года, могу с уверенностью сказать, что для советского гражданина вера в грядущее господство Советского Союза над миром столь же естественна, как для американца вера в превосходство демократии над любой другой системой. Русские готовы едва ли не на любые жертвы, чтобы достичь этой цели. Они похваляются своей способностью покрепче затягивать пояса и стремятся сделать все возможное ради того, чтобы сокрушить США.
Было бы смешно...