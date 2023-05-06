Самый советский негр Роберт Робинсон

В 1929 году Горьковский завод и Ford подписали соглашение об обмене опытом. И чернокожий рабочий отправился в СССР. Его привлекали не только перспективы человеческого отношения без постоянных пинков и унижений, но и более высокая зарплата – почти вдвое больше, чем он зарабатывал на заводе в США.

И в 1930 году он стал одним из 40 тысяч зарубежных специалистов, перебравшихся работать в СССР. Впоследствии некоторые из них вернулись домой. Но много было и тех, кто навсегда остался в стране, продолжил работу, обзавёлся семьёй.