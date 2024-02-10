Синие люди из Кентукки

Эта история началась в 1820 году, когда Мартин Фьюгейт и его жена Элизабет Смит поселились в Троублсом-Крик – глухой части Аппалачей в штате Кентукки.

Предположительно Мартин Фьюгейт – основатель рода, французский сирота, сам обладал голубой кожей, но это не подтверждено. Его первенец, Захария, родился голубокожим, как и трое других из их семи детей.

Поскольку семья жила очень закрыто и уединённо, то за исключением соседей о них мало кто знал.