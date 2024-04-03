Убийственно прекрасна: неоднозначные секреты красоты Елизаветы I

Красота – это ещё и показатель здоровья. И чтобы не ухудшить его, современные девушки и женщины внимательно изучают состав косметических средств, чтобы на намазать на себя каких-то сомнительных или откровенно опасных штуковин.
В старину с этим было проще. Работает средство – и отлично. Состав – это дело десятое, а быть прекрасной надо сейчас. А то муж уйдёт или любовник бросит.
Впрочем, некоторым барышням и при отсутствии мужиков приходилось пользоваться сомнительными средствами. Даже умным и образованным, коей, без сомнения была дочь Генриха VIII и Анны Болейн – британская королева Елизавета I, которая умудрилась проправить своими поданными без малого 45 лет. Королева-девственница вошла в историю под таким прозвищем, поскольку не имела ни мужа, ни детей. Елизавета пеклась исключительно о благе государства и своих подданных, которых считала детьми.
Вполне себе яркая и симпатичная особа неожиданно заболела оспой. Ей ещё не было и 30 лет, но шансы выжить несмотря на заботу лучших врачей были не особенно высоки. В тот период времени от оспы умирал один заболевший из трёх. Судьба оказалась милостива к королеве, но болезнь забрала у девушки её роскошные рыжие волосы и оставила на челе Елизаветы жуткие отметины – оспины. Борьбу с которыми королева вела на протяжении всей оставшейся жизни.
Чтобы держать марку, женщина стала использовать специальные белила, тем более что мертвенная бледность кожи считалась тогда признаком аристократизма. В состав чудо-средств входили свинец и уксус, а завершалось создание образа вишенкой на торте – алой помадой и румянами, которые тоже были щедро напичканы ртутью.
Чем старше становилась королева, тем более толстый слой белил ей приходилось наносить на лицо, чтобы как-то держать марку. Старение кожи ускорялось ещё и благодаря отравлению, пусть даже и проникновение в организм опасных веществ через кожу было медленным.
К концу жизни маска смерти, которую женщина наносила на лицо, толщиной составляла чуть ли не 2 сантиметра. Что ещё ужаснее, снимала она белила не каждый вечер, а только раз несколько дней. Используя для этого адскую смесь всё той же ртути, квасцов и толчёной яичной скорлупы, что ещё больше травмировало кожу. Внимание от лица и рук королева пыталась отвлечь при помощи роскошных нарядов, вычурных воротников и изящных перчаток.
Получается, яд она убирала ядом. И так раз за разом. Обусловленная потерей красоты депрессия осложнялась ещё и постепенным ухудшением ментального здоровья, вызванного отравлением ртутью. Характерными симптомами являются слабость, сонливость, тяжелые сны и раздражительность, головные боли, боли в суставах. В тяжелых случаях отравления снижается работоспособность, страдает умственная деятельность, ухудшается память.
Ситуация осложнялась ещё и тем, что медиков королева-девственница к себе не подпускала. Поэтому остаётся только догадываться, что же на самом деле унесло жизнь королевы – онкология, воспаление лёгких или, как считает львиная доля исследователей, отравление теми самыми белилами и помадами, за которые бедняжка хваталась как за спасительную соломинку.
Впрочем, прожила она для того времени более чем долгую жизнь – 69 лет. А некоторые исследователи считают, что постоянные микродозы ядов наоборот поспособствовали долголетию и продлению жизни. Поскольку организм женщины был пропитан ими так, что ни у одного возбудителя, будь то бактерия, вирус или микроб, не было шансов остаться и выжить.
Впрочем, стоит ли винить женщину за стремление быть красивой? Тем более что Елизавета прославилась не только как обладательница мертвенно-бледного лица, но и как эрудированная умница, знавшая несколько языков и проводившая грамотную внутреннюю и внешнюю политику, направленную на укрепление страны.
Источник:
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