Убийственно прекрасна: неоднозначные секреты красоты Елизаветы I

Вполне себе яркая и симпатичная особа неожиданно заболела оспой. Ей ещё не было и 30 лет, но шансы выжить несмотря на заботу лучших врачей были не особенно высоки. В тот период времени от оспы умирал один заболевший из трёх. Судьба оказалась милостива к королеве, но болезнь забрала у девушки её роскошные рыжие волосы и оставила на челе Елизаветы жуткие отметины – оспины. Борьбу с которыми королева вела на протяжении всей оставшейся жизни.