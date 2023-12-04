Почему у коренных австралийцев кожа черная, а у коренных новозеландцев — светлая?

У австралийских аборигенов кожа темная-темная, а в то же время их главные географические соседи, новозеландские маори, куда более светлые ребята. Как так вышло?
Сейчас попробуем детально разобраться.
Начну с того, что австралийские аборигены вообще-то представляют один из древнейших расовых типов на земле. Именно так скорее всего выглядели древнейшие люди на выходе из Африки.
Далекие темнокожие предки современных аборигенов пробрались в Австралию еще 40-60 тысяч лет назад. Когда собственно еще и Европа толком кроманьонцами заселена не была. Ну а Австралия стояла куда ближе к Азии, будучи объединена с островом Новая Гвинея в единый материк Сахул.
Австралийские аборигены поколениями жили в каменном веке под палящим солнцем жаркой Австралии, в ее безбрежных пустынях. Тысячелетиям вообще не смешивались ни с кем из других расовых типов.
Может быть чуточку пересекались с чужаками на самом севере континента у островов Торресова пролива - с чудом забредавшими сюда малайцами или папуасами.
Не смешивались особо австралийские аборигены и с нагрянувшими в Австралию в начале XIX-го столетия европейцы. Слишком уж малочисленны и добры были коренные. Сразу же вытеснили белые местный мирняк на последнюю обочину жизни..
Раса австралийских аборигенов так и именуется - большой австралоидной. Кроме коренных австралийцев к оной внезапно относятся еще и некоторые народы южной Индии и Индонезии - ведды, бхиллы, семаи и т.д.
А вот с коренными новозеландцами, племенами маори, дело обстоит, скажу я вам, совершенно по-иному. Сейчас расскажу, в чем тут дело, устраивайтесь поудобнее.
Маори - полинезийцы. То есть, прямая родня гавайцам и прочим таитянам, любителям потанцевать под гитару хулу в цветастых юбочках. Их общая прародина - остров Тайвань, откуда напоминавшие внешне азиатов полинезийцы вышли на покорение просторов Тихого океана тысячи лет назад.
Бронзовокожие предки маори на своих утлых лодках добрались до Новой Зеландии, по данным археологии, где-то в XII-м веке нашей эры. Острова, кстати, стали последними по счету крупным местом в мире, что заселили люди.
Свою родину маори назвали Ао-теа-роа - что на русский язык можно дословно перевести как "странна длинного белого облака". Ибо предки маори нашли эти острова именно по длинным белым облакам на горизонте - характерному признаку приближающейся земли.
Климат новозеландский не особо жаркий - туманы, дожди, горы. Напоминает чем-то западноевропейский. Следующая остановка тут только Антарктида, сами понимаете.
Особых вариантов потемнеть на новой холодной родине потому у маори также не имелось. Скорее даже - посветлеть чутка пришлось.
В XIX-XX вв воинственные маори не оказались в одночасье загнаны европейцами на обочину истории. А устроили пришлым белым нехилое такое вооруженное сопротивление. Потому, как говорится, вошли с заокеанскими колонистами в близкий контакт. И в результате большого числа браков с европейцами в XX-м столетии даже изрядно "побелели".
Сегодня маори относятся к собственной особой полинезийской расе, переходной между австралоидами, монголоидами и европеоидами.
Отмечу, что вообще белыми людьми маори по меркам англо-саксов никогда не считались. Особенно по меркам американских расистов. Так, например, солдаты янки, расквартированные в Новой Зеландии в 1942-м году, весьма возмущались, что "черные" тут ходят в одни и те же места, что и "белые".
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