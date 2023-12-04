Почему у коренных австралийцев кожа черная, а у коренных новозеландцев — светлая?

Начну с того, что австралийские аборигены вообще-то представляют один из древнейших расовых типов на земле. Именно так скорее всего выглядели древнейшие люди на выходе из Африки.

Далекие темнокожие предки современных аборигенов пробрались в Австралию еще 40-60 тысяч лет назад. Когда собственно еще и Европа толком кроманьонцами заселена не была. Ну а Австралия стояла куда ближе к Азии, будучи объединена с островом Новая Гвинея в единый материк Сахул.