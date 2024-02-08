15 случаев, когда люди попросили обработать свои снимки, а получили фото-приколы

Оплачивайте, но не переплачивайте

14 снимков, которые попали в руки к мастерам фотошопа и стали ещё лучше

Пользователи сети попросили фотошоперов обработать их снимки, и те оторвались на славу

18 фотошоп-приколов от художника, который знает, как смешно отредактировать снимки своих подписчиков

17 фотошоп-нелепиц, которые были сделаны людьми на полном серьёзе

Художник, который знает, как превратить обычные фото подписчиков в смешные фотожабы