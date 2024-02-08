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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 446 постов • 245 подписчиков подписаться
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15 случаев, когда люди попросили обработать свои снимки, а получили фото-приколы

15 случаев, когда люди попросили обработать свои снимки, а получили фото-приколы

Автор:
08 февраля 2024 09:32
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Прикол   Юмор   забавно   обработка фото   фантазия   фото   фотошоп   
4618
16

Кто из нас хоть раз не обрабатывал фотографии? Речь не об экстремальных фотошоп-экспериментах, а о «сглаживании углов». Сделали вы, например, на отдыхе замечательный снимок, а кто-то случайно влез в кадр и всё испортил.

Если вы обладаете навыками фотошопа, то для вас не будет затруднением убрать эту помеху, но большинство людей обращаются к профессионалам.

Осторожно, приближается поезд

×
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Подретушировали

Добрый день) можно, пожалуйста, убрать мужчину на заднем фоне и сумку на лавке)) и если возможно, то немного подретушировать.


Топ-10 неожиданных концовок

Здравствуйте! Поколдуйте, пожалуйста, над фото.


Эпичное фото со свадьбы


Хищник и хищница


Будьте осторожны в своих желаниях

Можно убрать людей с фото?


Задача про половину молодожёна

Пожалуйста, уберите молодожёнов с фото.


Картинка со звуком


Все довольны


Роберт Паттинсон легко добавит загадочности


Как превратить обычное фото в начало апокалипсиса

Здравствуйте, обработайте, пожалуйста, на ваш выбор)


Запомни, ты теперь пацан

Можно что-то в пацанском стиле?


Маленькие мужчины тоже люди

Уберите, пожалуйста, человека на заднем плане.


Сидим, грустим

Можно, пожалуйста, вырезать девушку с фото, и добавить что-нибудь на фоне?


Хорошее предложение

Здравствуйте, можете предложить что-нибудь интересное?


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Метки: Прикол   Юмор   забавно   обработка фото   фантазия   фото   фотошоп   
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5  комментариев
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7k
V2.Smirnov 5 часов назад
Там и в оригинале-то я юмором плохо, но хоть игра слов присутствует. А с этими дурацкими подписями - вообще ужасно стало.
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5k
Наталья 6 часов назад
Где смеяться?
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Anarasius

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