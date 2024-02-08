15 случаев, когда люди попросили обработать свои снимки, а получили фото-приколы

Кто из нас хоть раз не обрабатывал фотографии? Речь не об экстремальных фотошоп-экспериментах, а о «сглаживании углов». Сделали вы, например, на отдыхе замечательный снимок, а кто-то случайно влез в кадр и всё испортил.
Если вы обладаете навыками фотошопа, то для вас не будет затруднением убрать эту помеху, но большинство людей обращаются к профессионалам.
Осторожно, приближается поезд
Подретушировали
Добрый день) можно, пожалуйста, убрать мужчину на заднем фоне и сумку на лавке)) и если возможно, то немного подретушировать.
Топ-10 неожиданных концовок
Здравствуйте! Поколдуйте, пожалуйста, над фото.
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Будьте осторожны в своих желаниях
Можно убрать людей с фото?
Задача про половину молодожёна
Пожалуйста, уберите молодожёнов с фото.
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Здравствуйте, обработайте, пожалуйста, на ваш выбор)
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Можно что-то в пацанском стиле?
Маленькие мужчины тоже люди
Уберите, пожалуйста, человека на заднем плане.
Сидим, грустим
Можно, пожалуйста, вырезать девушку с фото, и добавить что-нибудь на фоне?
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Здравствуйте, можете предложить что-нибудь интересное?
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