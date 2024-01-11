18 фотошоп-приколов от художника, который знает, как смешно отредактировать снимки своих подписчиков

Фотошоперы далеко не всегда работают только над серьёзными проектами. Порой, им хочется немного поразвлечься и отвлечься от повседневных дел. Почему бы и нет? Так, комиксист и по совместительству мастер цифровой обработки «Zinoink» создаёт забавные фотографии, преображая обыденные снимки своих подписчиков.
Автор по-доброму шутит над парнями и девушками, преображая их внешность до неузнаваемости, или помещая их в ситуации, которые, вероятно, никогда бы не произошли с ними в реальной жизни. Таким развлечением парень промышляет давно. Однако, видимо, ему ни капельки это не надоело. Давайте посмотрим, что же у него получилось в этот раз.
Настоящий праздник желудка! Для истинных ценителей шаурмы!
Ещё никогда несущиеся куры не были в таком почёте.
Да это же кот в сапогах в реальной жизни!
А пареньку к лицу новый образ. Даже вживаться в роль не нужно.
Кстати, при желании вы тоже можете поучаствовать в создании смешных фотошопов от «Zinoink». Для этого вам просто необходимо прислать своё фото автору и написать, какие изменения вы желаете получить. Если ваш снимок подойдёт, фотошопер с удовольствием сделает из него крутую фотожабу.
Просто загляденье! Даже корона есть!
Источник:
- Художник, который знает, как превратить обычные фото подписчиков в смешные фотожабы
- Фотошоп-мастер выполняет просьбы своих клиентов
- 15 работ от фотошоперов, которые и без того весёлые фотки делают еще смешнее
- 14 снимков, которые попали в руки к мастерам фотошопа и стали ещё лучше
- Фотошоп-мастер, который любит выполнять просьбы клиентов в нестандартном ключе
Фотошоперу респект!