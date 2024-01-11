18 фотошоп-приколов от художника, который знает, как смешно отредактировать снимки своих подписчиков

Автор по-доброму шутит над парнями и девушками, преображая их внешность до неузнаваемости, или помещая их в ситуации, которые, вероятно, никогда бы не произошли с ними в реальной жизни. Таким развлечением парень промышляет давно. Однако, видимо, ему ни капельки это не надоело. Давайте посмотрим, что же у него получилось в этот раз.