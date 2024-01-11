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18 фотошоп-приколов от художника, который знает, как смешно отредактировать снимки своих подписчиков

18 фотошоп-приколов от художника, который знает, как смешно отредактировать снимки своих подписчиков

Автор:
11 января 2024 08:30
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Прикол   Юмор   забавно   подписчики   просьба   фантазия   фотошоп   
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Фотошоперы далеко не всегда работают только над серьёзными проектами. Порой, им хочется немного поразвлечься и отвлечься от повседневных дел. Почему бы и нет? Так, комиксист и по совместительству мастер цифровой обработки «Zinoink» создаёт забавные фотографии, преображая обыденные снимки своих подписчиков.

Автор по-доброму шутит над парнями и девушками, преображая их внешность до неузнаваемости, или помещая их в ситуации, которые, вероятно, никогда бы не произошли с ними в реальной жизни. Таким развлечением парень промышляет давно. Однако, видимо, ему ни капельки это не надоело. Давайте посмотрим, что же у него получилось в этот раз.

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Настоящий праздник желудка! Для истинных ценителей шаурмы!

Ещё никогда несущиеся куры не были в таком почёте.

Да это же кот в сапогах в реальной жизни!

А пареньку к лицу новый образ. Даже вживаться в роль не нужно.

Кстати, при желании вы тоже можете поучаствовать в создании смешных фотошопов от «Zinoink». Для этого вам просто необходимо прислать своё фото автору и написать, какие изменения вы желаете получить. Если ваш снимок подойдёт, фотошопер с удовольствием сделает из него крутую фотожабу.

Просто загляденье! Даже корона есть!

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   подписчики   просьба   фантазия   фотошоп   
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2  комментария
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2k
Victor 38 минут назад
как говорится КГ/АМ
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18k
Голос Вселенной 36 минут назад
Улыбнуло, очень даже...

Фотошоперу респект!
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