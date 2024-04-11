14 работ мастера, который умеет превращать фото в реальные приколы

Фотошоп в руках умелого человека превращается в инструмент, который способен вытворять самые настоящие чудеса. Им можно делать не только полезные, но и очень смешные штуки. Например, графический дизайнер из Лондона Джеймс Фридман обожает в свободное от работы время поднимать настроение своим подписчикам, превращая их снимки в смешные творения.
Многие фото, отредактированные Фридманом, стали настоящими хитами интернета, набирая тысячи лайков и положительных комментариев. Как тут не похвалить творца, если его контент действительно несёт радость людям?
Я выгляжу красавчиком на этом фото. Я бы хотел его опубликовать, но я расстался со своей девушкой. Не мог бы ты её удалить?
Конечно, красавчик!
Мне нравится это фото с моей девушкой, но я стесняюсь отправлять его своей семье. Можешь сделать снимок более приличным?
Подписчики Джеймса сами присылают ему фото, которое желают исправить, в личные сообщения или прикрепляют в комментариях к постам. Если снимок окажется подходящим, Фридман с радостью возьмётся за его редактирование. Однако желание подписчика может быть выполнено с некоторыми забавными и смешными нюансами. Именно за это поклонники и обожают Джеймса!
Всегда рад помочь!
Зато теперь снимок выглядит максимально гармонично!
Чем смог, тем и помог!
Внезапная замена!
Никогда не считала себя симпатичной. Но на этом фото я действительно себе нравлюсь. Не мог бы ты убрать мужчину, который стоит позади меня?
Какой мужчина? Ты выглядишь потрясающе!
Делала селфи и собиралась отправить его родителям, но этот парень влез в кадр и всё испортил. Можешь помочь?
Это должно сработать!
Иногда для решения проблемы нужны радикальные методы.
На этом фото моя жена выглядит значительно лучше, чем я. Не мог бы ты как-то сделать так, чтобы мы соответствовали друг другу
К сожалению, в последнее время Джеймс уделяет своему проекту с фотошопами крайне мало времени. Однако поклонники его творчества всё равно с нетерпением ждут новых работ. Остаётся надеяться, что скоро фотошопер активно будет радовать нас свежими шедеврами.
Джеймс решил наглядно и в смешной форме продемонстрировать возможные последствия подобного решения.
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