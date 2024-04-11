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14 работ мастера, который умеет превращать фото в реальные приколы

14 работ мастера, который умеет превращать фото в реальные приколы

Автор:
11 апреля 2024 09:08
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Прикол   Юмор   забавно   фантазия   фото   фотошоп   
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Фотошоп в руках умелого человека превращается в инструмент, который способен вытворять самые настоящие чудеса. Им можно делать не только полезные, но и очень смешные штуки. Например, графический дизайнер из Лондона Джеймс Фридман обожает в свободное от работы время поднимать настроение своим подписчикам, превращая их снимки в смешные творения.

Многие фото, отредактированные Фридманом, стали настоящими хитами интернета, набирая тысячи лайков и положительных комментариев. Как тут не похвалить творца, если его контент действительно несёт радость людям?

×

Конечно, красавчик!

Подписчики Джеймса сами присылают ему фото, которое желают исправить, в личные сообщения или прикрепляют в комментариях к постам. Если снимок окажется подходящим, Фридман с радостью возьмётся за его редактирование. Однако желание подписчика может быть выполнено с некоторыми забавными и смешными нюансами. Именно за это поклонники и обожают Джеймса!

Всегда рад помочь!

Зато теперь снимок выглядит максимально гармонично!

Чем смог, тем и помог!

Внезапная замена!

Какой мужчина? Ты выглядишь потрясающе!

Это должно сработать!

Иногда для решения проблемы нужны радикальные методы.

К сожалению, в последнее время Джеймс уделяет своему проекту с фотошопами крайне мало времени. Однако поклонники его творчества всё равно с нетерпением ждут новых работ. Остаётся надеяться, что скоро фотошопер активно будет радовать нас свежими шедеврами.

Джеймс решил наглядно и в смешной форме продемонстрировать возможные последствия подобного решения.

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   фантазия   фото   фотошоп   
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1  комментарий
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DuckTales 45 минут назад
Ну чисто похохмить норм
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3514 постов (3340 в горячем)

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