15 работ участников фотошоп-баттлов, которые наглядно показывают, что такое искромётный юмор

Киану Ривз объяснил оригинальный мем, на котором он получился очень грустным, так:

Я просто ел сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден. У меня нет идей, почему я такой мемный, но продолжайте делать картинки обо мне.