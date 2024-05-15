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15 работ участников фотошоп-баттлов, которые наглядно показывают, что такое искромётный юмор

15 работ участников фотошоп-баттлов, которые наглядно показывают, что такое искромётный юмор

Автор:
15 мая 2024 09:02
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   забавно   искромётный юмор   фантазия   фото   фотошоп   
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Иногда разгул фантазии любителей фотошопа достигает таких масштабов, что получившиеся фотожабы становятся настоящими хитами социальных сетей.

Фотошоп-баттлы — это новое и стремительно набирающее популярность развлечение пользователей интернета. Их суть очень проста. Люди выкладывают фото в интернет и просят, чтобы пользователи придумали что-то смешное и интересное. Таким образом, те, кто не владеет дизайнерским мастерством, могут вдоволь посмеяться, а вот умельцы, ловко управляющиеся с программой, с удовольствием соревнуются между собой и совершенствуют свои навыки.

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Киану Ривз объяснил оригинальный мем, на котором он получился очень грустным, так:

Я просто ел сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден. У меня нет идей, почему я такой мемный, но продолжайте делать картинки обо мне.

Этому мишке явно не хватает шлема, наколенников и налокотников. А если без шуток, то на первом фото запечатлён момент спасения животного. Косолапого словили и отправили в живую природу.

В основе фотожабы — отсылка к одной из популярнейших компьютерных игр «Read Dead Redemption» в жанре вестерн.

Эта фотожаба получила особенно большой отклик. Всё дело в том, что автор соединил фото рыси и известный мем с телеведущим Энтони Адамсом. Мем иллюстрирует ситуацию, когда человек задумал какую-то пакость и готов воплотить её в жизнь.

Мешок удачно расположили на фоне картинки, нанесённой на мусорный бак.

Кажется, эта кошка выступает в роли чёрного лебедя, а если это не так, она точно успешно прошла бы пробы на эту роль.

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Метки: Юмор   забавно   искромётный юмор   фантазия   фото   фотошоп   
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4  комментария
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902
ya-bkmzzzz Час назад
предпоследняя Питер?...
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16k
Типа граф 23 минуты назад
Комментарий к фото
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9k
Vалѣнтиныч 36 минут назад
Это смешно? Ну-ну...
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1867 постов (1585 в горячем)

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