15 работ участников фотошоп-баттлов, которые наглядно показывают, что такое искромётный юмор

Иногда разгул фантазии любителей фотошопа достигает таких масштабов, что получившиеся фотожабы становятся настоящими хитами социальных сетей.
Фотошоп-баттлы — это новое и стремительно набирающее популярность развлечение пользователей интернета. Их суть очень проста. Люди выкладывают фото в интернет и просят, чтобы пользователи придумали что-то смешное и интересное. Таким образом, те, кто не владеет дизайнерским мастерством, могут вдоволь посмеяться, а вот умельцы, ловко управляющиеся с программой, с удовольствием соревнуются между собой и совершенствуют свои навыки.
Киану Ривз объяснил оригинальный мем, на котором он получился очень грустным, так:
Я просто ел сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден. У меня нет идей, почему я такой мемный, но продолжайте делать картинки обо мне.
Этому мишке явно не хватает шлема, наколенников и налокотников. А если без шуток, то на первом фото запечатлён момент спасения животного. Косолапого словили и отправили в живую природу.
В основе фотожабы — отсылка к одной из популярнейших компьютерных игр «Read Dead Redemption» в жанре вестерн.
После просмотра этого фото может появиться непреодолимое желание пересмотреть сериал «Сабрина — маленькая ведьма»
Эта фотожаба получила особенно большой отклик. Всё дело в том, что автор соединил фото рыси и известный мем с телеведущим Энтони Адамсом. Мем иллюстрирует ситуацию, когда человек задумал какую-то пакость и готов воплотить её в жизнь.
Мешок удачно расположили на фоне картинки, нанесённой на мусорный бак.
Кажется, эта кошка выступает в роли чёрного лебедя, а если это не так, она точно успешно прошла бы пробы на эту роль.
Источник:
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