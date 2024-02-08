Актриса Джина Карано решила подать в суд на Disney за увольнение из «Мандалорца»

Джина Карано, уволенная в 2021 году из «Мандалорца», подала судебный иск к Disney и Lucasfilm из-за дискриминации по половому признаку. Иск финансирует Илон Маск.
Актриса и боец ММА Джина Карано подала в суд на компании Disney и Lucasfilm за незаконное сокращение и дискриминацию по половому признаку. Она утверждает, что её уволили из «Мандалорца» за высказывание правых взглядов в соцсетях. В частности, руководству компаний якобы не понравилась точка зрения Карано о движении Black Lives Matter и её заявления о вмешательстве в выборы в США.
Карано заявила, что её коллеги-мужчины свободно выражали в соцсетях своё мнение по политическим вопросам и открыто критиковали республиканцев. Руководство Disney и Lucasfilm не вводило против них никаких санкций. При этом комментарии самой Карано расценили как попытку разжечь ненависть, в результате чего её и уволили.
Актриса требует от Lucasfilm вернуть её в сериал «Мандалорец» и выплатить ей не менее 75 тысяч долларов, а также штрафные убытки.
Расходы на иск покроет компания X. В 2023 году Илон Маск пообещал финансировать все судебные иски пользователей соцсети, которые столкнулись с дискриминацией со стороны работодателей из-за своей деятельности на платформе. В X заявили, что полностью придерживаются этой позиции, поэтому «с гордостью поддержат» иск Карано.
Карано уволили из Disney в 2021 году. Это произошло после того, как актриса опубликовала в соцсетях несколько неоднозначных постов. В одном из них она сравнила современную политическую ситуацию в США с нацистской Германией.
Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко собрать тысячи евреев, правительство сначала заставило своих соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за их политических взглядов?
из поста Джины Карано
До этого актрису критиковали в соцсетях за блокировку аккаунтов, поддерживающих движение Black Lives Matter, а также за то, что она добавила в своём профиле в Твиттере слова «бип/боп/буп» вместо личных местоимений — это расценили как проявление трансфобии. Кроме того, актриса делилась теориями заговора о вакцинации и мошенничестве на выборах 2020 года.
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по инету гуляла гифка где она возле ринга улыбается .... ну прям вот красотка
в мандалорце она реально добавляла смотрибельности сериалу
После этого ее и уволили.