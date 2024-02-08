Актриса Джина Карано решила подать в суд на Disney за увольнение из «Мандалорца»

Карано заявила, что её коллеги-мужчины свободно выражали в соцсетях своё мнение по политическим вопросам и открыто критиковали республиканцев. Руководство Disney и Lucasfilm не вводило против них никаких санкций. При этом комментарии самой Карано расценили как попытку разжечь ненависть, в результате чего её и уволили.

Актриса требует от Lucasfilm вернуть её в сериал «Мандалорец» и выплатить ей не менее 75 тысяч долларов, а также штрафные убытки.