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Актриса Джина Карано решила подать в суд на Disney за увольнение из «Мандалорца»

Актриса Джина Карано решила подать в суд на Disney за увольнение из «Мандалорца»

Автор:
08 февраля 2024 07:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: lucasfilm   Джина Карано   Илон Маск   Суд   мандалорец   скандал   соцсети   уволили   
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Джина Карано, уволенная в 2021 году из «Мандалорца», подала судебный иск к Disney и Lucasfilm из-за дискриминации по половому признаку. Иск финансирует Илон Маск.

Актриса и боец ММА Джина Карано подала в суд на компании Disney и Lucasfilm за незаконное сокращение и дискриминацию по половому признаку. Она утверждает, что её уволили из «Мандалорца» за высказывание правых взглядов в соцсетях. В частности, руководству компаний якобы не понравилась точка зрения Карано о движении Black Lives Matter и её заявления о вмешательстве в выборы в США.

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Карано заявила, что её коллеги-мужчины свободно выражали в соцсетях своё мнение по политическим вопросам и открыто критиковали республиканцев. Руководство Disney и Lucasfilm не вводило против них никаких санкций. При этом комментарии самой Карано расценили как попытку разжечь ненависть, в результате чего её и уволили.

Актриса требует от Lucasfilm вернуть её в сериал «Мандалорец» и выплатить ей не менее 75 тысяч долларов, а также штрафные убытки.

Расходы на иск покроет компания X. В 2023 году Илон Маск пообещал финансировать все судебные иски пользователей соцсети, которые столкнулись с дискриминацией со стороны работодателей из-за своей деятельности на платформе. В X заявили, что полностью придерживаются этой позиции, поэтому «с гордостью поддержат» иск Карано.

Карано уволили из Disney в 2021 году. Это произошло после того, как актриса опубликовала в соцсетях несколько неоднозначных постов. В одном из них она сравнила современную политическую ситуацию в США с нацистской Германией.

Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко собрать тысячи евреев, правительство сначала заставило своих соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за их политических взглядов?

из поста Джины Карано

До этого актрису критиковали в соцсетях за блокировку аккаунтов, поддерживающих движение Black Lives Matter, а также за то, что она добавила в своём профиле в Твиттере слова «бип/боп/буп» вместо личных местоимений — это расценили как проявление трансфобии. Кроме того, актриса делилась теориями заговора о вакцинации и мошенничестве на выборах 2020 года.

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Метки: lucasfilm   Джина Карано   Илон Маск   Суд   мандалорец   скандал   соцсети   уволили   
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47  комментариев
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248
LiRiK_SaN 7 часов назад
75к, скромно. Видно что не с жиру бесится, а точку зрения отстаивает ) и Маск конечно красавчик !
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99
Вячеслав 2 часа назад
Мощная была тетка.
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0
Андрей Смирнов 2 часа назад
Очень красивая девушка, был опечален известием о её увольнении и снятия с роли
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145
Lopasin 3 часа назад
Белая эффектная женщина с бомбезной фигурой??! Нет, такие в Диснее не нужны, вот если бы бородатая черная баба с членом 120кг+ - тогда другое дело!
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3k
Autumn2015 4 часа назад
Они кстати и Генри Кавила пытались " отменить" только за то, что он когда-то встречался с Джиной :-) Ужас ужасный, мужчина да с женщиной:-)))))
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143
Krrsantan 5 часов назад
Забыл кем она была в мандалорце.. толи бывший штурмовик, толи десантник, но играла хорошо, тащила гг)
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15k
Ivan 5 часов назад
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1k
Иван 5 часов назад
Самое интересное состоит в том, что Джина Карано как раз и есть пример настоящей сильной и независимой женщины (я сейчас про её взгляды, если что), которая честно и открыто, не испугавшись больших корпораций и их финансового давления, позволяет себе делать высказывания против всей это либеральной повесточки. Молодец!
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−2
687
Александр 6 часов назад
Хорошая барышня, слушал ее интервью, говорит простые, понятные и правильные вещи! Полностью поддерживаю!
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38k
Алексей 6 часов назад
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3k
Mutantino 6 часов назад
при всей ее могучей комплекции на удивление выглядит очень женственно
по инету гуляла гифка где она возле ринга улыбается .... ну прям вот красотка
в мандалорце она реально добавляла смотрибельности сериалу
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974
adssaf afasffdsga 6 часов назад
То есть работодателю не нравится сотрудник. Он официально его увольняет, выплачивает все неустойки по договору, компенсации. И его потом в суд тащат. Если всё официально, со всеми компенсациями, без подлога - какая разница в причине увольнения?
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−5
Самуил Маршак 6 часов назад
Сериал смотрел. Она вообще никакая актриса. И звать её никак
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24k
sanchesS80 6 часов назад
Женщина с мужчинами общается. Для Диснея это аяяяй, не порядок.
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11k
Dabus 6 часов назад
Наблюдается абсолютно прямая связь между вчерашним постом Маска
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5k
Григорий 7 часов назад
Джина клёвая!
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3k
Autumn2015 7 часов назад
Мандалорца можно было смотреть только из-за Джины Карано, после ее увольнения смотреть на деревянного Педро Паскаля , который и настучал, говорят, своим братьям по заднему входу на Джину стало совсем невозможно..
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2k
Andrey Selin 7 часов назад
Жги, Джина, жги!
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10k
SuperTroll 7 часов назад
Тетка классная в спорте себя показала и на экране. Правильно пускай засудит этих лгбт тридварасов)
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293
Посейдон 7 часов назад
Тот момент когда у женщины яиц больше чем у большинства знаменитых мужчин Голливуда.
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