Илон Маск обвинил OpenAI в использовании искусственного интеллекта ради выгоды

В иске Маск указал, что компания нарушила свой устав после создания GPT-4.
Американский миллиардер Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI и её гендиректора из-за коммерциализации учреждения. Речь идёт об искусственном интеллекте GPT-4. Об этом сообщило агентство Reuters. В иске Илон Маск указал, что компания OpenAI и её основатель нарушили пункт договора, который гласит, что ИИ должен быть некоммерческим и открытым и им никто не может управлять, ни компания ни государство.
OpenAI Inc была преобразована в де-факто дочернюю компанию с закрытым исходным кодом крупнейшей технологической компании в мире Microsoft. Будучи под новым руководством, компания не просто разрабатывает, но фактически совершенствует искусственный интеллект для максимизации прибыли Microsoft, а не на благо человечества, — утверждается в иске.
Юристы Маска отметили, что компания держала разработку OpenAI в секрете, этим самым нарушив договор о том, что искусственный интеллект должен служить во благо человечества.
Источник:
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Пример? Вакцина безусловно хорошее дело (надеюсь, что все согласны), но вакцина "вне политики" в одних руках даёт возможность "вне политики" творить геноцид.