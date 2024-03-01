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Илон Маск обвинил OpenAI в использовании искусственного интеллекта ради выгоды

Илон Маск обвинил OpenAI в использовании искусственного интеллекта ради выгоды

Автор:
01 марта 2024 19:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: GPT-4   Microsof   OpenAI   ИИ   Илон Маск   Искусственный интеллект   Суд   
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В иске Маск указал, что компания нарушила свой устав после создания GPT-4.

Американский миллиардер Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI и её гендиректора из-за коммерциализации учреждения. Речь идёт об искусственном интеллекте GPT-4. Об этом сообщило агентство Reuters. В иске Илон Маск указал, что компания OpenAI и её основатель нарушили пункт договора, который гласит, что ИИ должен быть некоммерческим и открытым и им никто не может управлять, ни компания ни государство.

OpenAI Inc была преобразована в де-факто дочернюю компанию с закрытым исходным кодом крупнейшей технологической компании в мире Microsoft. Будучи под новым руководством, компания не просто разрабатывает, но фактически совершенствует искусственный интеллект для максимизации прибыли Microsoft, а не на благо человечества, — утверждается в иске.

Юристы Маска отметили, что компания держала разработку OpenAI в секрете, этим самым нарушив договор о том, что искусственный интеллект должен служить во благо человечества.

Источник:

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Метки: GPT-4   Microsof   OpenAI   ИИ   Илон Маск   Искусственный интеллект   Суд   
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kirpal Час назад
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Pravednik84 Полчаса назад
Давайте будем честны - любой продукт можно использовать как во благо, так и во вред...

Пример? Вакцина безусловно хорошее дело (надеюсь, что все согласны), но вакцина "вне политики" в одних руках даёт возможность "вне политики" творить геноцид.
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