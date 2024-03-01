Илон Маск обвинил OpenAI в использовании искусственного интеллекта ради выгоды

Американский миллиардер Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI и её гендиректора из-за коммерциализации учреждения. Речь идёт об искусственном интеллекте GPT-4. Об этом сообщило агентство Reuters. В иске Илон Маск указал, что компания OpenAI и её основатель нарушили пункт договора, который гласит, что ИИ должен быть некоммерческим и открытым и им никто не может управлять, ни компания ни государство.

OpenAI Inc была преобразована в де-факто дочернюю компанию с закрытым исходным кодом крупнейшей технологической компании в мире Microsoft. Будучи под новым руководством, компания не просто разрабатывает, но фактически совершенствует искусственный интеллект для максимизации прибыли Microsoft, а не на благо человечества, — утверждается в иске.

Юристы Маска отметили, что компания держала разработку OpenAI в секрете, этим самым нарушив договор о том, что искусственный интеллект должен служить во благо человечества.