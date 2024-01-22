Парень подал в суд на 27 женщин, с которыми встречался

31-летний американец Никко Д'Амброзио хочет отсудить 75 тысяч долларов (6,6 млн рублей) у женщин, с которыми встречался. Парня обидели негативные комментарии, которые дамы оставляли о нём в группе в соцсетях.
31-летний американец Никко Д'Амброзио подал в суд на 27 женщин, требуя с них 75 млн долларов за негативные комментарии в соцсетях. Девушки написали о нём негативные "отзывы" в городской группе в соцсетях, насчитывающей более 80 000 участников — и по словам парня, они испортили его репутацию, подвергли его клевете и эмоциональным страданиям. В иске фигурируют и модераторы группы, и родственник-мужчина одной из женщин, а также несколько сайтов, связанных с группой.
Д'Амброзио утверждает, что "клевета" началась в ноябре, когда одна из обвиняемых, с которой он ходил на несколько свиданий, разместила на странице группы его фотографию с "ложными" заявлениями, а затем удалила её и разместила заново анонимно, после того как он связался с ней. Вот что девушки писали о нём в группе:
"Мы встретились в Чикаго 2,5 месяца назад. Он был очень настойчив. Постоянно хвалился своими деньгами и говорил про то, что мне не понравится его тёмная сторона," - написала одна из девушек.
"Когда я его заблокировала, он написал мне с другого номера с оскорблениями," - написала другая.
"А мы с этим парнем встречались несколько раз год назад. Он говорил мне то, что я тогда хотела услышать. Когда мы переспали, он пропал," - пишет другая дама.
"Его уже несколько раз здесь выкладывали. Одна девушка рассказала, что он отправил ей кучу сообщений с оскорблениями из-за того, что она отказалась проводить с ним ночь," - пишет ещё одна комментаторша.
По словам Д'Амброзио, он обращался в поддержку с просьбой удалить свои фото и комментарии, но безрезультатно. Он также утверждает, что через эти группы женщины анонимно "обсуждают и унижают мужчин, с которыми у них якобы был неудовлетворительный опыт знакомства", без "независимой проверки фактов". По мнению парня, создатели группы тоже виноваты — они позволяют женщинам заниматься всем этим "ради собственной выгоды" и коммерческих целей.
Д'Амброзио требует судебного запрета на публикацию любых других "ложных заявлений" о нём, а также возмещения ущерба в размере 75 000 долларов. Пока что его иск рассматривается.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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