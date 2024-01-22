Парень подал в суд на 27 женщин, с которыми встречался

Д'Амброзио утверждает, что "клевета" началась в ноябре, когда одна из обвиняемых, с которой он ходил на несколько свиданий, разместила на странице группы его фотографию с "ложными" заявлениями, а затем удалила её и разместила заново анонимно, после того как он связался с ней. Вот что девушки писали о нём в группе:

"Мы встретились в Чикаго 2,5 месяца назад. Он был очень настойчив. Постоянно хвалился своими деньгами и говорил про то, что мне не понравится его тёмная сторона," - написала одна из девушек.

"Когда я его заблокировала, он написал мне с другого номера с оскорблениями," - написала другая.



"А мы с этим парнем встречались несколько раз год назад. Он говорил мне то, что я тогда хотела услышать. Когда мы переспали, он пропал," - пишет другая дама.

