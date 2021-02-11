Джину Карано лишили роли в "Мандалорце" из-за постов в соцсетях

Карано написала о том, что евреев "избивали на улицах не нацистские солдаты, а их же соседи... даже дети". "Поскольку история подвергается правкам, большинство людей сегодня не понимают, что для того, чтобы дойти до той точки, когда нацистские солдаты могут легко собрать и блокировать тысячи евреев, правительство сначала заставило своих соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за их политические взгляды?" - говорилось в посте актрисы.