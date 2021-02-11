Джину Карано лишили роли в "Мандалорце" из-за постов в соцсетях

Звезда сериала "Мандалорец" и бывший боец MMA Джина Карано поддерживает Республиканскую партию США и отличается крутым нравом и резкими высказываниями, не отличающимися толерантностью. Недавно в инстаграм-сториз она сравнила отношение к республиканцам в США с Холокостом - и огребла по полной. Студия Lucasfilm разорвала контракт с Карано, уволив из сериала и закрыв возможность участия в любых спин-оффах "Звездных войн".
Джина Карано была уволена из актерского состава сериала Disney + "Мандалорец" после возмущения в Интернете по поводу ее поста в социальных сетях. В нем она сравнивала убийство евреев во время Холокоста с нынешним политическим климатом в США и ненавистью на почве политических взглядов.
Карано написала о том, что евреев "избивали на улицах не нацистские солдаты, а их же соседи... даже дети". "Поскольку история подвергается правкам, большинство людей сегодня не понимают, что для того, чтобы дойти до той точки, когда нацистские солдаты могут легко собрать и блокировать тысячи евреев, правительство сначала заставило своих соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за их политические взгляды?" - говорилось в посте актрисы.
×
Представитель Lucasfilm заявил в среду, что Карано у них больше не работает и не будет работать в будущем. "Ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы", - говорится в заявлении.
Агентство талантов UTA, представлявшее Карано, также отказалось от нее в качестве клиента после разразившегося скандала.
Агентство талантов UTA, представлявшее Карано, также отказалось от нее в качестве клиента после разразившегося скандала.
Джина Карано уже не раз делала скандальные заявления в социальных сетях. Она блокировала аккаунты, поддерживающие движение Black Lives Matter, высмеивала ношение масок в период пандемии коронавируса, заявляла о том, что итоги президентских выборов в США подтасованы и требовала пересчета голосов, подшутила над привычкой трансгендеров указывать в соцсетях личные местоимения, которые предпочтительны для общения с ними (в своем профиле в Твиттере она указала в качестве таких предпочтительных "местоимений" beep/bop/boop). За это на нее обрушилась волна обвинений в трансфобии.
В среду, перед тем, как было объявлено о ее увольнении, Джина Карано разместила в своем Instagram фотографию с зашифрованной фразой "Джефф Эпштейн не убивал себя" - отсылку к теориям заговора об убийстве миллиардера-педофила.
Вот несколько постов авторства Джины Карано, для общего представления
"Они бесятся, потому что я не указываю личные местоимения в био, чтобы выразить поддержку трансгендерам. На меня по этому поводу наезжают уже несколько месяцев. Я решила указать всего три слова... beep/bop/boop. Слушайте, я не имею ничего против трансгендеров. Пусть только перестанут насильно насаждать свои практики".
"Нам нужно очистить выборный процесс таким образом, чтобы мы не оставались после выборов с таким ощущением, как сегодня. Принять законы, которые защитят нас от фальсификаций на выборах. Проверять каждый штат. Снимать подсчет голосов. Исключить фальшивые голоса. Требовать удостоверение личности. Пусть выборные подтасовки останутся в 2020-м. Почините систему".
"Срочная новость! Демократическое правительство теперь рекомендуют нам всем, кроме маски, носить повязку на глаза. Чтобы мы не увидели, что происходит на самом деле".
"В мире, где все носят маски, увидеть душу - большая привилегия".
Пользователи соцсетей и поклонники "Звездных войн" в этой ситуации с увольнением Джины Карано разделились на два лагеря. Одни в знак протеста отменяют подписку на Disney +, другие, наоборот, язвят по поводу того, что когда республиканцы показывают свое истинное лицо, то получают по заслугам.
Пользователи соцсетей и поклонники "Звездных войн" в этой ситуации с увольнением Джины Карано разделились на два лагеря. Одни в знак протеста отменяют подписку на Disney +, другие, наоборот, язвят по поводу того, что когда республиканцы показывают свое истинное лицо, то получают по заслугам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Мужчины хе... фигни не посоветуют
- После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14%
- "Вот это форма!": в Сети восхитились фигурой Маши Распутиной
- Британским полицейским запретили танцевать для соцсетей
- 20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей
52
Понравилось52
Новости партнёров
Загрузка...
МОЛОДЕЦ!
А что, собственно, она делала не так?
теперь еще больше зауважал ее
жаль, что люди способные думать головой постепенно оказываются в меньшинстве