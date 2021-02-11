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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4611 постов • 643 подписчика подписаться
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Джину Карано лишили роли в "Мандалорце" из-за постов в соцсетях

Джину Карано лишили роли в "Мандалорце" из-за постов в соцсетях (9 фото)

Автор:
11 февраля 2021 12:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: lucasfilm   Джина Карано   выгнали с работы   мандалорец   скандал   соцсети   соцсети зло   уволили   
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Звезда сериала "Мандалорец" и бывший боец MMA Джина Карано поддерживает Республиканскую партию США и отличается крутым нравом и резкими высказываниями, не отличающимися толерантностью. Недавно в инстаграм-сториз она сравнила отношение к республиканцам в США с Холокостом - и огребла по полной. Студия Lucasfilm разорвала контракт с Карано, уволив из сериала и закрыв возможность участия в любых спин-оффах "Звездных войн".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: lucasfilm   Джина Карано   выгнали с работы   мандалорец   скандал   соцсети   соцсети зло   уволили   
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27  комментариев
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62k
Максим Час назад
А она молодец.. Вот не думал, что за фасадом такой вот бой-девушки скрывается очень не глупая личность. Кстати она ничего такого не сказала, в том числе и про евреев абсолютная правда.. Молодец.. А Дисней идиоты)
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5k
Majul Минуту назад
Молодец, еще больше ее зауважал. Человек у которого есть позиция, собственная позиция, а не навязанная социумом или оголтелыми лицемерными политиканами.
МОЛОДЕЦ!
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167
Farly 2 минуты назад
Своим стероидным лицом портила весь сериал.
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2k
Красаучег) 8 минут назад
Имперцы всё-таки добились своего, ветеран десантник Новой республики и шериф Наварро умер..
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−81
vova old 10 минут назад
фото из её поста о холокосте, я между прочим Львов. хватило 1 дня когда Красная Армия ушла чтобы они начали убивать соседей
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1k
Bhaal 14 минут назад
А жалко. Без неё сериал много потеряет
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3k
Shtoppi 17 минут назад
<<Джина Карано уже не раз делала скандальные заявления в социальных сетях. Она блокировала аккаунты, поддерживающие движение Black Lives Matter, высмеивала ношение масок в период пандемии коронавируса, заявляла о том, что итоги президентских выборов в США подтасованы и требовала пересчета голосов, подшутила над привычкой трансгендеров указывать в соцсетях личные местоимения, которые предпочтительны для общения с ними (в своем профиле в Твиттере она указала в качестве таких предпочтительных "местоимений" beep/bop/boop).>>
А что, собственно, она делала не так?
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2k
Владимир 20 минут назад
уважаю!!
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12k
MrForstd 21 минуту назад
Дисней скурвился вконец, походу там в руководстве как раз таки извращенцы и дебилы всех мастей и собрались.
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1k
Thyme MrForstd Полминуты назад
Согласен. Нынешний дисней превратился в помойную яму.
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5k
sivanov1079 21 минуту назад
Она красивая, смелая, убежденная, а еще и умная!
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8k
Мафусаил Полчаса назад
Хм, подпишусь пожалуй на неё...
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2k
Core Мафусаил Полминуты назад
скоро выпилят из соцсетей скорее всего
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2k
Mutantino Полчаса назад
очень нравилась эта обаятельная дама.
теперь еще больше зауважал ее
жаль, что люди способные думать головой постепенно оказываются в меньшинстве
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534
Martsial Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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60k
Доктор Джонс Полчаса назад
Похоже, нормальным и адекватным людям в США живётся не сладко...
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4k
Александр Зотов Полчаса назад
нормальная адекватная тётка
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10k
Taximaxi Полчаса назад
Таттарараа-татата-татататтарараа.
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4k
Бу 39 минут назад
Редкий случай в наше время, когда известный человек не боится идти наперекор мнению общества
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1k
мега гон 49 минут назад
прикольная деваха, приятно смотреть, жаль сериал без нее будет хуже
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195
Пётр Зайко 50 минут назад
свобода слова не для всех
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7k
SSD 51 минуту назад
Есть видео, где ее лишили "мандалорца"? Друг спрашивает...
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4k
onebibis 56 минут назад
Уважаю Джину, да и красивая она. И п.и.з.д.ю.л.и тоже красиво раздаёт. Про политику не знаю, не в теме, а поводу извращенцев, которые носятся со своим уродством как дурак с писаной торбой, абсолютно согласен.
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