Полмиллиона в день: Блиновская просит признать её банкротом

После процедуры банкротства Блиновская всё равно останется не бедным человеком.
Елена Блиновская обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ей банкротом, сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, Блиновская не доплатила государству более 918 миллионов рублей и отмыла около 43 миллионов. Однако за всё время судебных тяжб долг существенно вырос - до 1,4 млрд рублей. Кроме того, каждый день долг увеличивается на 500 тысяч рублей. Такими темпами Блиновская через год будет должна несколько миллиардов.
Чтобы этого избежать Блиновская решила обанкротиться. Согласно закону, при банкротстве изымаются денежные средства должника (с банковских счетов, наличные), если этого не хватает, далее реализуется его имущество. После погашения долга все остатки возвращаются. Учитывая тот факт, что имущества у Блиновской более чем на 60 миллиардов, бедной она не останется. Правда то, что пойдёт с молотка, будет определять управляющий.
Правда сама процедура банкротства не самая приятная. Во время процедуры Блиновская не сможет продать дом или купить машину, все сделки ей запрещены. Кроме того, все средства у неё изымут, ежемесячно выделяя минимальную сумму, соответствующую прожиточному минимуму в Московском регионе. С 1 января 2024 года в Московской области прожиточный минимум на душу населения составит 18 296 рублей. Life сообщает, что сейчас у Блиновской на счетах находится всего несколько сотен миллионов рублей.
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«Однако за всё время судебных тяжб долг существенно вырос - до 1,4 млрд рублей. Кроме того, каждый день долг увеличивается на 500 тысяч рублей. Такими темпами Блиновская через год будет должна несколько миллиардов.
Чтобы этого избежать Блиновская решила обанкротиться. Согласно закону, при банкротстве изымаются денежные средства должника (с банковских счетов, наличные), если этого не хватает, далее реализуется его имущество.»
Каждый день по 500к это 500.000*365 = 182.500.000р. Для нее это копейки. Откуда автор взял миллиарды?