Полмиллиона в день: Блиновская просит признать её банкротом

Елена Блиновская обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ей банкротом, сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, Блиновская не доплатила государству более 918 миллионов рублей и отмыла около 43 миллионов. Однако за всё время судебных тяжб долг существенно вырос - до 1,4 млрд рублей. Кроме того, каждый день долг увеличивается на 500 тысяч рублей. Такими темпами Блиновская через год будет должна несколько миллиардов.