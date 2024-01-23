Без излишеств: Елена Блиновская ближайшие три месяца проведёт в камере на 40 человек

По словам Мельникова, сначала Блиновская окажется в карантине. Это камера на четыре человека. Там она проведёт не более двух недель. Далее её ждёт стандартная 40-местная камера. В таких обычно содержатся большинство подследственных.

Если Блиновская раньше не отбывала наказаний и обвиняется по экономической статье, она обязательно будет содержаться с такими же ранее не судимыми гражданками, которые проходят по уголовным делам о ненасильственных преступлениях. Так прописано в законодательстве. Но бывают и нарушения, - рассказал правозащитник.

Все СИЗО без излишеств. Койки в ряд, маленькая кухня, душевая и санузел. Есть камеры по 4 человека, по шесть и по двадцать. Но в них нет ни душа, ни кухни. Обитательниц этих камер раз в две недели водят на помывку. Это так называемая баня. Потрепанное помещение, которое выглядит достаточно страшно. Женщины там находятся большой толпой.