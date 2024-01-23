Без излишеств: Елена Блиновская ближайшие три месяца проведёт в камере на 40 человек

Правозащитник рассказал об условиях, в которых придётся жить Блиновской. По его словам, в женских колониях живут по понятиям, но можно договориться.
Елену Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля. Напомним, что «королеву марафонов» задолжала государству миллиард рублей. Позже из-за новых эпизодов и пеней сумма возросла почти до 1,5 миллиарда рублей. На приговор повлиял тот факт, что Блиновская могла получить электронные ключи нескольких юрлиц, а также перевести деньги с их расчётных счетов и потратить на себя.
По словам Мельникова, сначала Блиновская окажется в карантине. Это камера на четыре человека. Там она проведёт не более двух недель. Далее её ждёт стандартная 40-местная камера. В таких обычно содержатся большинство подследственных.
Если Блиновская раньше не отбывала наказаний и обвиняется по экономической статье, она обязательно будет содержаться с такими же ранее не судимыми гражданками, которые проходят по уголовным делам о ненасильственных преступлениях. Так прописано в законодательстве. Но бывают и нарушения, - рассказал правозащитник.
Все СИЗО без излишеств. Койки в ряд, маленькая кухня, душевая и санузел. Есть камеры по 4 человека, по шесть и по двадцать. Но в них нет ни душа, ни кухни. Обитательниц этих камер раз в две недели водят на помывку. Это так называемая баня. Потрепанное помещение, которое выглядит достаточно страшно. Женщины там находятся большой толпой.
Убираются и готовят все осуждённые сами. В камерах есть дежурные, которые убираются и моют пол. В случае чего можно договориться. Существует такая практика, что женщина может взять чужую смену за какие-нибудь блага - сигареты или деньги, или еду.
Даже в женском СИЗО есть определенная градация обитательниц, которые придерживаются уголовных понятий, как в мужских СИЗО и колониях. Для них недопустимо заниматься уборкой. Но как я уже сказал, в-основном у первоходов в обычных камерах такого разделения нет. Так что сидеть с матерыми уголовницами Блиновской не грозит, - говорит правозащитник.
Однако это не значит, что Блиновская проведёт три месяца в приятной компании. В СИЗО могут оказаться осуждённые за наркотики и кражу. Так что в изоляторе маргинальных личной хватает. И со всеми Елене предстоит познакомиться.
С едой у Блиновской проблем не будет. Правозащитник рассказал, что еду в любом случае можно заказать на сайте. Есть специальный сайт ФСИН с доставкой еды. Там можно заказать шашлык, салаты, картофель, торт и любые фрукты.
- Честно говоря, многие сидят в СИЗО, ни разу не отведав тюремной баланды.
В любом случае у Блиновской есть много возможностей. Каждый день прогулки, еду можно заказать, вещи сама постирает. Кроме того, в СИЗО есть спортзал, парикмахерская и свидания с родственниками.
Источник:
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Охеренный тим-билдинг в ее условиях!
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Несите новую.
Зачем старье отмазывать?