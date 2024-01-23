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Без излишеств: Елена Блиновская ближайшие три месяца проведёт в камере на 40 человек

Без излишеств: Елена Блиновская ближайшие три месяца проведёт в камере на 40 человек

Автор:
23 января 2024 18:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Блиновская   интересное   камера   сизо   тюрьма   фото   шоу бизнес   
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Правозащитник рассказал об условиях, в которых придётся жить Блиновской. По его словам, в женских колониях живут по понятиям, но можно договориться.

Елену Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля. Напомним, что «королеву марафонов» задолжала государству миллиард рублей. Позже из-за новых эпизодов и пеней сумма возросла почти до 1,5 миллиарда рублей. На приговор повлиял тот факт, что Блиновская могла получить электронные ключи нескольких юрлиц, а также перевести деньги с их расчётных счетов и потратить на себя.

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Из суда Блиновская отправилась в СИЗО. Муж передал ей мешочек с тёплыми вещами, а «исполнительница желаний» разрыдалась. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал KP.RU, что ждёт Блиновскую в СИЗО.

По словам Мельникова, сначала Блиновская окажется в карантине. Это камера на четыре человека. Там она проведёт не более двух недель. Далее её ждёт стандартная 40-местная камера. В таких обычно содержатся большинство подследственных.

Если Блиновская раньше не отбывала наказаний и обвиняется по экономической статье, она обязательно будет содержаться с такими же ранее не судимыми гражданками, которые проходят по уголовным делам о ненасильственных преступлениях. Так прописано в законодательстве. Но бывают и нарушения, - рассказал правозащитник.

Все СИЗО без излишеств. Койки в ряд, маленькая кухня, душевая и санузел. Есть камеры по 4 человека, по шесть и по двадцать. Но в них нет ни душа, ни кухни. Обитательниц этих камер раз в две недели водят на помывку. Это так называемая баня. Потрепанное помещение, которое выглядит достаточно страшно. Женщины там находятся большой толпой.

Убираются и готовят все осуждённые сами. В камерах есть дежурные, которые убираются и моют пол. В случае чего можно договориться. Существует такая практика, что женщина может взять чужую смену за какие-нибудь блага - сигареты или деньги, или еду.

Даже в женском СИЗО есть определенная градация обитательниц, которые придерживаются уголовных понятий, как в мужских СИЗО и колониях. Для них недопустимо заниматься уборкой. Но как я уже сказал, в-основном у первоходов в обычных камерах такого разделения нет. Так что сидеть с матерыми уголовницами Блиновской не грозит, - говорит правозащитник.

Однако это не значит, что Блиновская проведёт три месяца в приятной компании. В СИЗО могут оказаться осуждённые за наркотики и кражу. Так что в изоляторе маргинальных личной хватает. И со всеми Елене предстоит познакомиться.

С едой у Блиновской проблем не будет. Правозащитник рассказал, что еду в любом случае можно заказать на сайте. Есть специальный сайт ФСИН с доставкой еды. Там можно заказать шашлык, салаты, картофель, торт и любые фрукты.

- Честно говоря, многие сидят в СИЗО, ни разу не отведав тюремной баланды.

В любом случае у Блиновской есть много возможностей. Каждый день прогулки, еду можно заказать, вещи сама постирает. Кроме того, в СИЗО есть спортзал, парикмахерская и свидания с родственниками.

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Метки: Блиновская   интересное   камера   сизо   тюрьма   фото   шоу бизнес   
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25  комментариев
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38k
Александр 2 часа назад
через три месяца вся камера будет должна блиновской бабла )
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31k
Григорий 10 минут назад
Вау! Она проведет курс для 40 человек: хватит сидеть! поверь в себя!
Охеренный тим-билдинг в ее условиях!
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42k
Example 6.2.6 19 минут назад
С её деньгами, через адвоката, будет быстро достигнуто негласное соглашение с руководством заведения, и гражданин Блиновская будет хоть и в заключении, но сидеть будет как сыр в масле. Подоят её знатно, учитывая общедоступную информацию о её состоянии, но отбывать она точно будет в хороших условиях и никто пальцем её не тронет или заставит мыть пол.. Скорее наоборот, большинство будет подлизываться взамен на всякие ништяки и делать за неё всякие обязанности. У нас же ж капитализм, с деньгами - куда легче существовать на этом свете, и даже срок тянуть веселее, когда тебя греют со свободы, и руководство СИЗО очень расположено к твоей персоне. Никто не будет трюмить денежный мешочек, если он исправно делиться с окружающими.
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4k
Dmitry_61rus Полчаса назад
Ну тут от балды написали. Баня раз в две недели? Враньё полное. Тюремные замашки, у первоходцев по экономическим преступлениям? Самое страшное - Мне нужна твоя помада, лак для волос и халатик.
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6k
livaneth Полчаса назад
Она в камере продолжит контент снимать?
Друг просит ссылку на марофон в банне.
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13k
Владимир 36 минут назад
Хреново направила энергию желания в космос.
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42k
Сергей 40 минут назад
не отведав тюремной баланды......Вот это зря, недоработка.
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4k
Евгений 42 минуты назад
Ничего не понял. Так был суд? Был приговор, который упоминается в тексте? В СИЗО сидят вроде подследственные, а этот вицепрезидент по защите прав человеков упорно называет их осужденными, что собственно тоже является преступлением
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14k
Иван Иваныч 57 минут назад
Мнда, не отмазали ее те, которые за ней стоят.
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2k
Seryi_spb 57 минут назад
Готовят еду? Им что там, ножи выдают?
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1k
Kra 59 минут назад
неправильно она последнее своё желание сформулировала, судя по всему...
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101
Tanyutka Kra 22 минуты назад
У прокурора шарик в небо лучше, чем у этой дамы, полетел )))
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1k
Веселый Пук Час назад
Кому это интересно???
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52
Рокер Веселый Пук Полчаса назад
тебе в первую очередь)
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2k
Smarter Час назад
В камеру к 39-ти мужикам, надеюсь?
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91k
Доктор Джонс 2 часа назад
Пусть там и проводит свои марафоны...
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6k
hhwost 2 часа назад
"это же не санаторий" (с)
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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