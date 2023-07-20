Марафоны Елены Блиновской проверят на предмет мошенничества и злоупотребление доверием

Елену Блиновскую ждёт ещё одна уголовная статья. Полицейские пройдут "Марафон желаний", чтобы доказать что это обман.
41-летней Елене Блиновской грозит ещё одно уголовное дело по статье "Мошенничество". Если полицейские обнаружат в её "Марафоне желаний" обман и злоупотребление доверием, то Блиновской может грозить до 10 лет лишения свободы. Правоохранители уже собирают всю информацию и общаются с покупателями курсов, сообщает StarHit.
19 июля состоялось ещё одно заседание по делу Блиновской. Суд продлил Елене срок домашнего ареста. Сама Блиновская на заседание даже не явилась, в суд приехал её адвокат. Елене запрещено выходить из дома, пользоваться Интернетом, давать интервью и общаться с друзьями.
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Но, образовывать идиотов никто не будет, потому, что идиоты полезны для государства - они доверчивы, покорны и не агрессивны..
Ну, типа, борьба с конкуренцией, не более..
А дел она но х#евертела куда серьёзней, чем эта примитивная обдурилка.