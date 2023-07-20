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Марафоны Елены Блиновской проверят на предмет мошенничества и злоупотребление доверием

Марафоны Елены Блиновской проверят на предмет мошенничества и злоупотребление доверием

Автор:
20 июля 2023 12:01
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Блиновская   интересное   инфоцыгане   марафоны   мошенничество   фото   шоу бизнес   
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Елену Блиновскую ждёт ещё одна уголовная статья. Полицейские пройдут "Марафон желаний", чтобы доказать что это обман.

41-летней Елене Блиновской грозит ещё одно уголовное дело по статье "Мошенничество". Если полицейские обнаружат в её "Марафоне желаний" обман и злоупотребление доверием, то Блиновской может грозить до 10 лет лишения свободы. Правоохранители уже собирают всю информацию и общаются с покупателями курсов, сообщает StarHit.

19 июля состоялось ещё одно заседание по делу Блиновской. Суд продлил Елене срок домашнего ареста. Сама Блиновская на заседание даже не явилась, в суд приехал её адвокат. Елене запрещено выходить из дома, пользоваться Интернетом, давать интервью и общаться с друзьями.

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Метки: Блиновская   интересное   инфоцыгане   марафоны   мошенничество   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Посадить эту кукушку мало, надо её и с голой сракой оставить. Но блин, судя по её финансовому состоянию, сколько же лохов на планете.
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2k
Rulzen 18 минут назад
Бороться надо не с цыганями - они всегда были, есть, и будут, а с ИДИОТАМИ, которые верят во всякие марафоны, тренинги и пр. "волшебные кнопки".
Но, образовывать идиотов никто не будет, потому, что идиоты полезны для государства - они доверчивы, покорны и не агрессивны..
Ну, типа, борьба с конкуренцией, не более..
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4k
Григорий 19 минут назад
лучше всех её подписчиков в дурятник на проверку сдайте!
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10k
Кот Бегемот 36 минут назад
"Вор должен сидеть в тюрьме" и точка. Но, с другой стороны – мало ли нас наё.....т (пардон "нахлобучивают") официально почти в 100% СМИ всех принадлежностей и на всех уровнях? Да и не только они... Про рекламу вообще молчу. Скажите, если знаете, кому можно доверять нынче? Ах, да – типа демократия и свобода слова... Но вовремя и делиться надо. Так?
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376
Sadik-mardik 46 минут назад
Если честно то не знаю кто это,надо почитать
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901
Гера 48 минут назад
Вот, наконец то правильная статья, все эти пляски с налогами это не по сути, цыган нужно наказывать за цыганство, а не за то, что они с доходов от цыганство с государством не поделились.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Злопыхатели и завистники козни строят. Скольким людям эта бескорыстная женщина помогла - не счесть! Сколько людей, благодаря ей закрыли ипотеку, погасили кредиты, купили автомобили, дорогую одежду, съездили в кругосветное турне. А всего-то и нужно было, что рассказать о своих нуждах Вселенной по списку. Никто раньше не знал, а она, вот, догадалась и поделилась с другими.
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10k
Алексей Час назад
Ну что красотка,взбляднулось что ли? Может марафон нежеланий теперь запустить?
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15k
Shtoppi 2 часа назад
похоже что скоро эта шмара все таки переедет с домашнего ареста в роскошных апартаментах, на казенные нары в сизо и далее уже в зону.
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Darki 2 часа назад
Неплохие новости это хорошо.
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