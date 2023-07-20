Марафоны Елены Блиновской проверят на предмет мошенничества и злоупотребление доверием

41-летней Елене Блиновской грозит ещё одно уголовное дело по статье "Мошенничество". Если полицейские обнаружат в её "Марафоне желаний" обман и злоупотребление доверием, то Блиновской может грозить до 10 лет лишения свободы. Правоохранители уже собирают всю информацию и общаются с покупателями курсов, сообщает StarHit.