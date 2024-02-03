13 фотографий со съёмок фильмов тех времён, когда за кадром творилась настоящая магия

Фильмы, снятые в 20 веке, в любые времена будут ассоциироваться с магией — особенно те, в которых применялись прорывные спецэффекты.
В момент выхода они поражали воображение людей тем, что такое вообще, оказывается, реально показать на экране, ну а сейчас, в век нейросетей и продвинутых компьютерных технологий, они удивляют нас тем, какие удивительные трюки тогда проделывались, чтобы компенсировать возможности ещё не изобретённого фотошопа и прочих программ. Вот примеры.
Жуткий механизм, с помощью которого были реализованы братья Сколери из фильма.
А посмотрите, какие там красавцы на заднем плане!
Вы ведь тоже думали, что это был CGI?
И специалист по работе с ними. Если вы вдруг забыли, то «Лучший стрелок» — это «Топ Ган» с Томом Крузом.
Без остальной части туловища он выглядит не так жутко.
Пол Верховен показывает роботу ED-209, какие эмоции он должен испытывать в этой сцене.
Рост актёра составлял 203 см.
За пять лет до фильма «Оно», где Карри загримируют уже под Пеннивайза.
Как вы не узнали — это же Россия, воссозданная в голливудской студии.
Нашествие ксеноморфов не может отменить празднование дня рождения самой младшей актрисы.
Источник:
- 20 невероятных фото со съемок фильмов, которые остались за кадром
- Как снимали фильм "На гребне волны": кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме
- 14 странных супергеройских фильмов, персонажи которых резко отличаются от того, к чему мы привыкли
- 15 свежих закадровых снимков со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно
- 16 любопытных закадровых фотографий, которые показывают, что происходит на съёмках кино