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13 фотографий со съёмок фильмов тех времён, когда за кадром творилась настоящая магия

13 фотографий со съёмок фильмов тех времён, когда за кадром творилась настоящая магия

Автор:
03 февраля 2024 09:36
Сообщество : Кино
Метки: актеры   за кадром   кино   съемка   фильм   фото   
1361
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Фильмы, снятые в 20 веке, в любые времена будут ассоциироваться с магией — особенно те, в которых применялись прорывные спецэффекты.

В момент выхода они поражали воображение людей тем, что такое вообще, оказывается, реально показать на экране, ну а сейчас, в век нейросетей и продвинутых компьютерных технологий, они удивляют нас тем, какие удивительные трюки тогда проделывались, чтобы компенсировать возможности ещё не изобретённого фотошопа и прочих программ. Вот примеры.

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Жуткий механизм, с помощью которого были реализованы братья Сколери из фильма.

А посмотрите, какие там красавцы на заднем плане!

Вы ведь тоже думали, что это был CGI?

И специалист по работе с ними. Если вы вдруг забыли, то «Лучший стрелок» — это «Топ Ган» с Томом Крузом.

Без остальной части туловища он выглядит не так жутко.

Пол Верховен показывает роботу ED-209, какие эмоции он должен испытывать в этой сцене.

Рост актёра составлял 203 см.

За пять лет до фильма «Оно», где Карри загримируют уже под Пеннивайза.

Как вы не узнали — это же Россия, воссозданная в голливудской студии.

Нашествие ксеноморфов не может отменить празднование дня рождения самой младшей актрисы.

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Метки: актеры   за кадром   кино   съемка   фильм   фото   
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