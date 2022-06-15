16 любопытных закадровых фотографий, которые показывают, что происходит на съёмках кино

Предлагаю для вас фотографии бэкстейджа съёмок кино, на которых запечатлены довольно любопытные моменты.
Наверняка каждый хоть раз мечтал оказаться на съёмочной площадке в кино. И не удивительно, ведь за пределами картинки на пару часов, которую видит зритель, происходит очень много всего! Это и трудоёмкая работа, и масса забавных историй.
Шелли Дюваль и Джек Николсон на съёмках сцены из «Сияния» (1980)
Догма (1999)
Покойный великий Алан Рикман в роли Метатрона.
На съемках фильма «Волк с Уолл-Стрит» (2013)
Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и режиссёр Мартин Скорсезе.
Мэри Элизабет Уинстэд на съёмках фильма «Скотт Пилигрим против всех» (2010)
За кадром фильма «Доктор Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем
Доктор Стрэндж читает комикс о самом себе.
Уиллем Дефо, Джон Уотерс и Джонни Депп на съёмках фильма «Плакса» (1989)
Стивен Спилберг и Дрю Бэрримор на съёмках фильма «Инопланетянин» (1982)
На съёмках фильма «Годзилла» (1998)
Леонардо Ди Каприо на съёмках фильма «Человек в железной маске» (1998)
Бэкстейдж «Бразилии» Терри Гиллиама с Джонатаном Прайсом (1985)
Брюс Кэмпбелл и Сэм Рэйми на съёмках «Зловещих мертвецов 2» (1987)
На съёмках фильма «Очень страшное кино» (2000)
Анна Фэрис, Кинен Айвори Уэйанс, Шеннон Элизабет и Реджина Холл.
Эдди Редмэйн и Стивен Хокинг на съёмках «Вселенной Стивена Хокинга» (2014)
Закадровое фото со съёмок фильма «SuperПерцы»
На нём Сет Роген, Джона Хилл, Майкл Сера и Эван Голдберг.
Кристофер Нолан и Том Харди за кадром фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»
Джаред Лето и Даррен Аронофски на съёмках «Реквиема по мечте» (2000)
Источник:
АНТИФИШКИ
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