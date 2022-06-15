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16 любопытных закадровых фотографий, которые показывают, что происходит на съёмках кино

16 любопытных закадровых фотографий, которые показывают, что происходит на съёмках кино

Автор:
15 июня 2022 09:44
Сообщество : Кино
Метки: актеры   за кадром   кино   подборка   роль   съемка   фильм   фото   
534
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Предлагаю для вас фотографии бэкстейджа съёмок кино, на которых запечатлены довольно любопытные моменты.

Наверняка каждый хоть раз мечтал оказаться на съёмочной площадке в кино. И не удивительно, ведь за пределами картинки на пару часов, которую видит зритель, происходит очень много всего! Это и трудоёмкая работа, и масса забавных историй.


Шелли Дюваль и Джек Николсон на съёмках сцены из «Сияния» (1980)

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Догма (1999)


Покойный великий Алан Рикман в роли Метатрона.


На съемках фильма «Волк с Уолл-Стрит» (2013)


Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и режиссёр Мартин Скорсезе.


Мэри Элизабет Уинстэд на съёмках фильма «Скотт Пилигрим против всех» (2010)


За кадром фильма «Доктор Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем


Доктор Стрэндж читает комикс о самом себе.


Уиллем Дефо, Джон Уотерс и Джонни Депп на съёмках фильма «Плакса» (1989)


Стивен Спилберг и Дрю Бэрримор на съёмках фильма «Инопланетянин» (1982)


На съёмках фильма «Годзилла» (1998)


Леонардо Ди Каприо на съёмках фильма «Человек в железной маске» (1998)


Бэкстейдж «Бразилии» Терри Гиллиама с Джонатаном Прайсом (1985)


Брюс Кэмпбелл и Сэм Рэйми на съёмках «Зловещих мертвецов 2» (1987)


На съёмках фильма «Очень страшное кино» (2000)


Анна Фэрис, Кинен Айвори Уэйанс, Шеннон Элизабет и Реджина Холл.


Эдди Редмэйн и Стивен Хокинг на съёмках «Вселенной Стивена Хокинга» (2014)


Закадровое фото со съёмок фильма «SuperПерцы»


На нём Сет Роген, Джона Хилл, Майкл Сера и Эван Голдберг.


Кристофер Нолан и Том Харди за кадром фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»


Джаред Лето и Даррен Аронофски на съёмках «Реквиема по мечте» (2000)

Источник:

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Метки: актеры   за кадром   кино   подборка   роль   съемка   фильм   фото   
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Вася 38 минут назад
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Рекламщик 5 минут назад
Любовь и голуби
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
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https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/backstagehttps://context.reverso.net/перевод/английский-русский/backstage

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