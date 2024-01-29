Как снимали фильм "На гребне волны": кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме

1. Идея фильма "На гребне волны" принадлежит американскому сценаристу, режиссеру и сценаристу Рику Кингу. Во время своего обучения серфингу Рик прочитал в газете о том, что Лос-Анджелес является столицей грабежей. Так у него и возникла идея создать фильм о банде серфингистов, которые грабят банки. И именно в эту банду и должен внедриться агент ФБР под прикрытием.

Для написания сценария он привлек молодого сценариста Питера Айлиффа, который до этого был известен лишь написанием сценария к малоизвестному фильму "Молитва роллеров".