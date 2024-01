Как снимали фильм "На гребне волны": кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме

Затем было предложено назвать картину "Оседлавшие шторм" в честь песни группы "The Doors" под названием "Riders of the storm". И это название всем понравилось.

Но уже во время съемок фильма кто-то предложил изменить название на "Point Break" (Точка разрыва). В итоге именно этот вариант и решено было оставить. Ну а у нас фильм стал известен под названием "На гребне волны". Как по мне, отечественная локализация звучит красивее.