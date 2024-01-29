Как снимали фильм "На гребне волны": кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме

Фильм "На гребне волны" (1991) - это бодрый боевик про агента ФБР, который внедрился в банду сёрфингистов, грабящих банки. В детстве я просто обожал этот фильм. Съемки на воде и в воздухе просто завораживали.
1. Идея фильма "На гребне волны" принадлежит американскому сценаристу, режиссеру и сценаристу Рику Кингу. Во время своего обучения серфингу Рик прочитал в газете о том, что Лос-Анджелес является столицей грабежей. Так у него и возникла идея создать фильм о банде серфингистов, которые грабят банки. И именно в эту банду и должен внедриться агент ФБР под прикрытием.
Для написания сценария он привлек молодого сценариста Питера Айлиффа, который до этого был известен лишь написанием сценария к малоизвестному фильму "Молитва роллеров".
Питер согласился написать сценарий всего за 6000 долларов, так как он остро нуждался в деньгах. Более того, на тот момент он работал официантом, поэтому сценарий к фильму ему приходилось писать по ночам.
2. Что касается режиссера, то в 1987 году на это место пригласили известного режиссера Ридли Скотта. И тот даже согласился сесть в режиссерское кресло. Но спустя несколько месяцев подготовки, Скотт передумал, уйдя режиссировать другой фильм - "Черный дождь". В итоге сценарий так и пролежал на полке несколько лет, так как никто из режиссеров не хотел за него браться.
Но вдруг продюсеры решили обратиться за помощью к молодой женщине-режиссеру Кэтрин Бигелоу. Вероятнее всего, немаловажную роль в этом сыграл тот факт, что Кэтрин была замужем за самим Джеймсом Кэмероном.
В тот момент Кэтрин только закончила работу над своим новым фильмом и как раз подыскивала себе новый проект. Поэтому она без особых раздумий согласилась стать режиссером ленты. Тем более, сама Кэтрин признавалась, что ей очень хотелось бы снять фильм про адреналиновых "наркоманов".
3. Изначально, фильм должен был носить название "Джонни Юта" в честь главного героя, но Джеймс Кэмерон, помогавший жене (он же был и исполнительным продюсером), отверг это название.
Затем было предложено назвать картину "Оседлавшие шторм" в честь песни группы "The Doors" под названием "Riders of the storm". И это название всем понравилось.
Но уже во время съемок фильма кто-то предложил изменить название на "Point Break" (Точка разрыва). В итоге именно этот вариант и решено было оставить. Ну а у нас фильм стал известен под названием "На гребне волны". Как по мне, отечественная локализация звучит красивее.
Но многие спросят: "При чем тут какая то точка разрыва в фильме про серфингистов"? На самом деле "Point break" - это специальный термин серфингистов, который означает идеальные условия для оседлания волны.
И кстати, почти сразу после выхода фильма, Джеймс Кэмерон и Кэтрин Бигелоу развелись.
Ну и не могу удержаться, чтобы не рассказать вам о еще одном интересном факте об этой парочке. В 2010 году фильм Кэтрин Бигелоу "Повелитель бури" получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм", выхватив победу у своего бывшего мужа, который также участвовал в этой номинации с фильмом "Аватар".
4. Кэтрин Бигелоу показывала каждый отснятый кадр "На гребне волны" своему мужу, чтобы он дал свою оценку. В то же время Кэмерон давал своей жене посмотреть отснятые кадры фильма "Терминатор 2", который он на тот момент режиссировал.
5. Несмотря на то, что именно Рик Кинг и Билли Айлиф числятся как сценаристы, Джеймс Кэмерон внес огромное количество правок в их сценарий, из-за чего он сильно отличался от написанного изначально скрипта.
6. Студия хотела видеть в качестве Джонни Юты какого-нибудь известного актера. Они рассматривали таких известны актеров как Уиллем Дефо, Чарли Шин, Мэтью Бродерик, Джонни Депп и (сюрприз) Патрик Суэйзи.
Но сама Кэтрин Бигелоу настаивала на том, чтобы эту роль сыграл Киану Ривз. По ее мнению он отлично бы подошел на роль молодого агента ФБР. Но над ней лишь посмеялись, потому что все знали Киану Ривза в основном по комедийному фильму "Приключения Билла и Теда", поэтому звезду боевиков в нем никто не видел.
Но Кэтрин настаивала на своем. Более того, она даже пригрозила студийным боссам, что уйдет с поста режиссера, если ей не пойдут на встречу. В итоге боссы махнули рукой и разрешили ей взять на эту роль Ривза.
7. Кэтрин Бигелоу, понимая, что данный выбор попадает под ее ответственность, крепко взялась за Киану Ривза. Она стала учить его правильно ходить, заставлять постоянно тренироваться. В общем, она стала буквально его тенью, чтобы вылепить из Киану звезду боевика.
8. Несмотря на то, что изначально Патрик Суэйзи хотел сыграть Джонни Юту, прочитав полностью сценарий он решил, что должен сыграть именно главаря Ботхи. Сам Суэйзи признавался, что Ботхи даже чем-то близок ему по характеру.
9. Чтобы погрузиться в роль агента ФБР, Киану Ривз обучался у матерого ФБРовца Уильяма Рэйдера. Правда, как позже напишет сам Рэйдер в своей книге, он дал Киану Ривзу целую кучу советов, как изображать агентов, но ни один из них актер так и не применил в кино. А затем Рэйдер добавил, что фильм "На гребне волны" отвратителен.
10. Так как фильм затрагивал тему серфинга, главным актером пришлось на протяжении нескольких месяцев обучаться катанию на доске по волнам у профессионального серфингиста Дэниса Джарвиса.
Как признавался Киану Ривз, трюки на волнах выполняли каскадеры, а когда Джонни падал с доски, то это был уже он сам, после чего неоднократно получал доской по голове.
11. А вот Патрик Суэйзи был фанатом того, чтобы выполнять как можно больше трюков самостоятельно. Правда, любовь к каскадерству хорошенько ему аукнулось, ведь во время исполнения трюков он сломал 4 ребра, а также сильно повредил колено, да причем так, что ему каждый день приходилось сливать оттуда жидкость.
Помимо этого, он был фанатом парашютного спорта. За его плечами свыше 50 прыжков вне съемок фильма. На съемках же самого фильма ему запретили прыгать с парашютом, так как не хотели, чтобы неопытный актер убился. Но тем не менее, Патрик смог уговорить боссов сделать один самостоятельный прыжок для фильма.
Вообще, многие актеры хотят блеснуть своими каскадерскими талантами, и порой сильно травмируются. Вигго Мортенсен также получил несколько травм на съемках фильма "Властелин колец. Две крепости" только из-за того, что сам хотел исполнять трюки.
12. Все сцены ночного плавания серфингистов на самом деле снимались в дневное время суток.
13. Съемки парашютистов снимали с вертолета, который летел рядом с самолета. Из-за такой сильной близости произошла авария прямо в воздухе. Поврежденному самолету удалось совершить посадку без происшествий, а вот экипажу вертолета пришлось не сладко. Но самое главное, что несмотря на повреждения и ушибы, никто не погиб.
14. Тот самый прыжок без парашюта Киану Ривза вызвал интерес у "Разрушителей мифов". Они провели свой эксперимент, в ходе которого выяснилось, что упасть на человека в воздухе сверху вполне реально, по поговорить с ним в таком положении просто невозможно, так как в ушах не будет ничего кроме гула от воздуха. Ну и конечно же сам полет длился бы гораздо меньше.
15. Актеров, которые якобы прыгают с парашютом и летят в воздухе, на самом деле снимали на уровне трех метров над землей. Для этого был построен специальный кран.
Актерам приходилось взбираться на эту платформу, после чего их пристегивали специальными ремнями. Ну а для создания воздушного потока были использованы мощные вентиляторы, которые находились внизу.
16. В то время, как снимался фильм "На гребне волны", как раз проходил тур фильма "Приведение", где Патрик Суэйзи исполнил главную роль. Его часто не было на съемочной площадке, поэтому приходилось снимать те сцены, где нет его персонажа.
17. Финальную сцену фильма сняли лишь через полгода после окончания съемок. Дело в том, что Джеймса Кэмерона не устроил изначальный финал, поэтому он решил, что его нужно переделать. Ну и как вы можете заметить, за это время актеры также немного изменились внешне.
18. При бюджете в 24 миллиона долларов фильм собрал в прокате 83,5 миллиона. И это не считая сборов от продаж видеоносителей.
Увидев успех картины, Джеймс Кэмерон решил снять продолжение, но студийные боссы отказали ему в этом. Позже он снова попытался это сделать, но на тот момент Патрик Суэйзи уже болел раком, а в 2009 году ушел из жизни. Тогда Кэмерон и вовсе плюнул на идею продолжения.
Тем не менее в 2015 году вышел одноименный ремейк фильма. Правда, фильм провалился в прокате. При бюджете в 105 миллионов долларов он собрал всего 133 миллиона.
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19. В фильме есть отсылка на картину "Грязные танцы" с Патриком Суэйзи в главной роли. Когда Джонни приходит к серфингистам со своей доской, то Бодхи (Суэйзи) говорит, что эта доска напоминает ему "Chevrolet" 1957 года. Именно на этом автомобиле ездил его герой в фильме "Грязные танцы".
20. Энтони Кидис (солист группы "Red hot chili peppers") сыграл небольшую роль одного из серфингистов.
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