15 свежих закадровых снимков со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно

Несмотря на пандемию, за последние годы в мировой прокат вышло множество картин, которые обязательно стоило посмотреть всем любителям кино.
А раз такое дело, мы решили подраскопать наши любимые закадровые снимки со съёмок фильмов последних трёх лет. Как всегда, тут и веселье, и дурачества, но и некоторые визуальные образы, которые с интересной стороны раскрывают процесс создания массового кино.
Ну и, разумеется, здесь будет множество знакомых лиц!
Рами Малек на съёмках фильма «Не время умирать» (2021)
Сразу 7 человеков-пауков на съёмках фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
Тоби Магуайр, Том Холланд, Эндрю Гарфилд и их дублёры. У Холланда даже два дублёра!
Инспектор Нолан остановил Роберта Паттинсона за езду задом наперёд на съёмках фильма «Довод» (2020)
Том Круз на съёмках одного из главных хитов этого года — фильма «Топ Ган: Мэверик» (2022)
Стеллан Скарсгард на съёмках фильма «Дюна» (2021)
Актёр исполнил роль зловещего Владимира Харконнена.
Флоренс Пью на съёмках фильма «Чёрная вдова» (2021)
Надпись на табличке: «Это реквизит. Любезно просим не садиться на мебель. Спасибо за содействие».
Актёры фильма «Всё, везде и сразу» (2021) явно готовы бороться с любыми блокбастерами этого года
Ждём этот фильм на «Оскаре»!
Хоакин Феникс грустно сидит на съёмках фильма «Джокер» (2019)
Том Холланд несёт зелёное нечто на съёмках фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
Томасин Маккензи и Аня Тейлор-Джой на съёмках фильма «Прошлой ночью в Сохо» (2021)
Джоди Комер в специальной защитной маске на съёмках фильма «Последняя дуэль» (2021)
Такая маска не повреждает грим актрисы.
Уэс Андерсон и Тимоти Шаламе на съёмках фильма «Французский вестник» (2021)
Райан Рейнольдс делает селфи с основным кастом фильма «Главный герой» (2021)
Создатели и актёры фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022) единодушны в выборе направления этой франшизы
Хотя оценки у фильма очень низкие!
Модный и весёлый Стивен Спилберг на съёмках фильма «Вестсайдская история» (2021)
Бонус: Довольный Харрисон Форд на съёмках фильма «Индиана Джонс 5»
Фильм должен будет выйти в 2023 году.
Бонус из 2018 года: Том Харди душит сам себя на съёмках фильма «Веном»
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АНТИФИШКИ
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