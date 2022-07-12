15 свежих закадровых снимков со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно

А раз такое дело, мы решили подраскопать наши любимые закадровые снимки со съёмок фильмов последних трёх лет. Как всегда, тут и веселье, и дурачества, но и некоторые визуальные образы, которые с интересной стороны раскрывают процесс создания массового кино.

Ну и, разумеется, здесь будет множество знакомых лиц!

Рами Малек на съёмках фильма «Не время умирать» (2021)