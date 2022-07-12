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15 свежих закадровых снимков со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно

15 свежих закадровых снимков со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно

Автор:
12 июля 2022 08:39
Сообщество : Кино
Метки: актеры   за кадром   кино   подборка   съемка   фильм   фото   
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Несмотря на пандемию, за последние годы в мировой прокат вышло множество картин, которые обязательно стоило посмотреть всем любителям кино.

А раз такое дело, мы решили подраскопать наши любимые закадровые снимки со съёмок фильмов последних трёх лет. Как всегда, тут и веселье, и дурачества, но и некоторые визуальные образы, которые с интересной стороны раскрывают процесс создания массового кино.

Ну и, разумеется, здесь будет множество знакомых лиц!


Рами Малек на съёмках фильма «Не время умирать» (2021)

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Сразу 7 человеков-пауков на съёмках фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)


Тоби Магуайр, Том Холланд, Эндрю Гарфилд и их дублёры. У Холланда даже два дублёра!


Инспектор Нолан остановил Роберта Паттинсона за езду задом наперёд на съёмках фильма «Довод» (2020)


Том Круз на съёмках одного из главных хитов этого года — фильма «Топ Ган: Мэверик» (2022)

Стеллан Скарсгард на съёмках фильма «Дюна» (2021)


Актёр исполнил роль зловещего Владимира Харконнена.


Флоренс Пью на съёмках фильма «Чёрная вдова» (2021)


Надпись на табличке: «Это реквизит. Любезно просим не садиться на мебель. Спасибо за содействие».


Актёры фильма «Всё, везде и сразу» (2021) явно готовы бороться с любыми блокбастерами этого года


Ждём этот фильм на «Оскаре»!


Хоакин Феникс грустно сидит на съёмках фильма «Джокер» (2019)


Том Холланд несёт зелёное нечто на съёмках фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)


Томасин Маккензи и Аня Тейлор-Джой на съёмках фильма «Прошлой ночью в Сохо» (2021)


Джоди Комер в специальной защитной маске на съёмках фильма «Последняя дуэль» (2021)


Такая маска не повреждает грим актрисы.


Уэс Андерсон и Тимоти Шаламе на съёмках фильма «Французский вестник» (2021)


Райан Рейнольдс делает селфи с основным кастом фильма «Главный герой» (2021)


Создатели и актёры фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022) единодушны в выборе направления этой франшизы


Хотя оценки у фильма очень низкие!


Модный и весёлый Стивен Спилберг на съёмках фильма «Вестсайдская история» (2021)


Бонус: Довольный Харрисон Форд на съёмках фильма «Индиана Джонс 5»


Фильм должен будет выйти в 2023 году.


Бонус из 2018 года: Том Харди душит сам себя на съёмках фильма «Веном»

Источник:

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Метки: актеры   за кадром   кино   подборка   съемка   фильм   фото   
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