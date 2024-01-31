Боец джиу-джитсу жестоко избил школьника на западе Москвы

Мужчине грозит до 10 лет колонии.
Инцидент произошёл вечером 28 января на Домостроительной улице. У 38-летнего мужчины и двух 17-летних подростков возник конфликт, в ходе которого один из одиннадцатиклассников получил перелом черепа.
Нападавшего уже задержали. Им оказался бизнесмен из района Солнцево Серик Ибатов, который серьёзно занимается японскими единоборствами джиу-джитсу. На допросе задержанный рассказал, что избил подростка из-за того, что тот по приколу пинал чужие автомобили.
В представленном столичной прокуратурой ролике видно, что Серик Ибатов сначала спокойно идёт позади подростков со своей спутницей. Очевидно, после сделанного замечания у него с подростками возник словесный конфликт и он решил наказать школьников за дерзость. Он погнался за ними, повалил одного на землю и нанёс несколько ударов в область головы.
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Подростка госпитализировали с тяжёлыми травмами. У парня диагностировали оскольчатый перелом лобной пазухи, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Против Ибатова возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений"). Мужчине грозит до 10 лет колонии. Пока его поместили в изолятор временного содержания. Столичная прокуратура взяла дело на особый контроль.
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В любом случае, товарищ погорячился и теперь за это получит по заслугам.
Но меня запись заинтересовала. По всему экрану надпись - "Прокуратура Москвы". И кто-то из окошка, с рук снимает, как здоровый мужик пинает кого-то по лицу...
Типа всё зафиксировано? И никаких криков из окна типа: "Прокуратура Москвы! Приказываем остановиться"? Или хотя бы: "Мужчина! Что вы делаете?!!" Нет? Видеофиксации достаточно? И почему запись начинается задолго до того, как все участники событий подошли ближе? Они там что, целый день с камерой из окна пялятся?
Надпись "Прокуратура Москвы" наложено позже и означает что это видео передано журналистам оттуда.
Про надпись вопросов вообще не было. Есть вопросы относительно моральных качеств.
Может они его еще и послали перед этим ? А за слова и поступки надо отвечать
- Он по приколу пинал чужие автомобили...
- НЕВИНОВЕН! ОСВОБОДИТЬ В ЗАЛЕ СУДА!
На мой взгляд, человек - неадекват, и пускай лучше он на зоне посидит лет пять-десять, подумает о своём поведении, нежели чем сейчас его отпустить со штрафом, а завтра ему школьник нахамит, а он в отместку ему позвоночник об колено сломает.
Наказание должно быть соразмерно содеянному, нельзя за словестные оскорбления людям (пускай и гопникам малолетним) увечья наносить.
И бить лежачего - это не по-нашему. Это вот по-сериковски.
И не на десяточку его надо закрывать, а пожизненно - он же опасен для общества.