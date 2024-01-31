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Боец джиу-джитсу жестоко избил школьника на западе Москвы

Боец джиу-джитсу жестоко избил школьника на западе Москвы

Автор:
31 января 2024 12:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   задержание   нападение   подросток   травмы   
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Мужчине грозит до 10 лет колонии.

Инцидент произошёл вечером 28 января на Домостроительной улице. У 38-летнего мужчины и двух 17-летних подростков возник конфликт, в ходе которого один из одиннадцатиклассников получил перелом черепа.


Нападавшего уже задержали. Им оказался бизнесмен из района Солнцево Серик Ибатов, который серьёзно занимается японскими единоборствами джиу-джитсу. На допросе задержанный рассказал, что избил подростка из-за того, что тот по приколу пинал чужие автомобили.

В представленном столичной прокуратурой ролике видно, что Серик Ибатов сначала спокойно идёт позади подростков со своей спутницей. Очевидно, после сделанного замечания у него с подростками возник словесный конфликт и он решил наказать школьников за дерзость. Он погнался за ними, повалил одного на землю и нанёс несколько ударов в область головы.

Подростка госпитализировали с тяжёлыми травмами. У парня диагностировали оскольчатый перелом лобной пазухи, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Против Ибатова возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений"). Мужчине грозит до 10 лет колонии. Пока его поместили в изолятор временного содержания. Столичная прокуратура взяла дело на особый контроль.

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Метки: Видео   Москва   задержание   нападение   подросток   травмы   
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85  комментариев
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5k
Григорий 2 часа назад
перегнул конечно, но маленьких в.ы.б.л.я.д.к.о.в дома не воспитали, вот теперь мужику за это страдать.
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20k
anpetrof 7 минут назад
На видео не видно, что эти двое чего-то там пинают. Может, в самом начале ролика что-то подобное было. Подростки просто идут и в какой-то момент этот мужик бросается их догонять. Может, перебранка какая-нибудь была, но звука нет.
В любом случае, товарищ погорячился и теперь за это получит по заслугам.
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3k
Кирилл 9 минут назад
лещи! обидно, вразумительно и безопасно.
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436
SergVR 10 минут назад
Выслать его к хохлам. Пу-ть с ними живет. Хохлы это не оскарбление хохохол это [мат] украинец
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2k
Saturn 15 минут назад
"У парня диагностировали оскольчатый перелом лобной пазухи", - то, что ДИАГНОСТИРОВАЛИ, не означает, что так и есть на самом деле...
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13
Fahri Agayev 19 минут назад
У него будет возможность позаниматься спортом в окружении реальных мужиков в прокуренной комнате.
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2k
Igor Grishaev 21 минуту назад
Жаль мужика. Погорячился. Из-за какого-то придурка жизнь себе поломал.
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17k
ss 22 минуты назад
Я конечно не знаю, что там до этого произошло. Но калечить нельзя. Это точно! Раздал бы люлей. Ну уши бы надрал, если виноваты. А до травм черепа! Это уже точно уголовка.

Но меня запись заинтересовала. По всему экрану надпись - "Прокуратура Москвы". И кто-то из окошка, с рук снимает, как здоровый мужик пинает кого-то по лицу...
Типа всё зафиксировано? И никаких криков из окна типа: "Прокуратура Москвы! Приказываем остановиться"? Или хотя бы: "Мужчина! Что вы делаете?!!" Нет? Видеофиксации достаточно? И почему запись начинается задолго до того, как все участники событий подошли ближе? Они там что, целый день с камерой из окна пялятся?
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84
Jurgen 22 минуты назад
Наказание пацаны заслужили, но спортсмен мог бы и помягче быть.
Может они его еще и послали перед этим ? А за слова и поступки надо отвечать
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35k
Fat Lynx Полчаса назад
- Подсудимый, за что вы до полусмерти избили потерпевшего? Он же останется инвалидом на всю жизнь!
- Он по приколу пинал чужие автомобили...
- НЕВИНОВЕН! ОСВОБОДИТЬ В ЗАЛЕ СУДА!
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42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Если он джиу-джитсер такой, то мог бы просто клешню подростку заламать и вызвать милицию, чтоб они привлекли подростка за порчу чужого имущества, или дать воспитательного поджопника.. Череп то зачем крушить? А если б убил?
На мой взгляд, человек - неадекват, и пускай лучше он на зоне посидит лет пять-десять, подумает о своём поведении, нежели чем сейчас его отпустить со штрафом, а завтра ему школьник нахамит, а он в отместку ему позвоночник об колено сломает.
Наказание должно быть соразмерно содеянному, нельзя за словестные оскорбления людям (пускай и гопникам малолетним) увечья наносить.
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1k
ИНО Полчаса назад
Не оправдываю подростков, но этот засерик [мат] реально больной на голову.
И бить лежачего - это не по-нашему. Это вот по-сериковски.
И не на десяточку его надо закрывать, а пожизненно - он же опасен для общества.
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3k
Yàlìshān dà Полчаса назад
Прочитал - было жалко мужика, посмотрел видео - не жалко. Поделом. Несопоставимый ущерб и наказание.
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3k
Владимир Полчаса назад
Что то они ему сказали, что мужика в секунду вывели из себя.
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2k
КАКАнгел 40 минут назад
В министры по делам малолетних мразей его. Школотроны тупы по своей сути и понимают только серьезные воздействия. обидно что второму мало досталось.
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2k
Алексей Гулевич 42 минуты назад
Ибатов выИбнулся здоровьем, так поджопников надо было ...
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2k
КАКАнгел 45 минут назад
Оправдать. Дети обнаглели и нормального языка не понимают.
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713
Александр Шевченко 46 минут назад
Довы@бывались ... одному уголовное дело с отягчающим , другому - скорее всего калека.
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10k
Trenzel2003 48 минут назад
Малолеток бить нельзя! Но наказывать нужно! Мог бы за ухо поймать и отвести в полицию!
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113
Чубака 56 минут назад
Учителя на улице зачастую более отмороженные чем те, кого они пытаются учить .
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1k
KASPER 56 минут назад
Хлипкая школота пошла- язык как помело, рот как жо..па- одно дерьмо из него вылетает а тельцем хлипкие дп тщедушные, тяжелее вэйпа ничего не подымали в жизни..)))Ниче- теперь пластинка во лбу будет ему хорошим напоминанием..)))
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