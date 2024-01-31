Боец джиу-джитсу жестоко избил школьника на западе Москвы

Инцидент произошёл вечером 28 января на Домостроительной улице. У 38-летнего мужчины и двух 17-летних подростков возник конфликт, в ходе которого один из одиннадцатиклассников получил перелом черепа.



Нападавшего уже задержали. Им оказался бизнесмен из района Солнцево Серик Ибатов, который серьёзно занимается японскими единоборствами джиу-джитсу. На допросе задержанный рассказал, что избил подростка из-за того, что тот по приколу пинал чужие автомобили.



В представленном столичной прокуратурой ролике видно, что Серик Ибатов сначала спокойно идёт позади подростков со своей спутницей. Очевидно, после сделанного замечания у него с подростками возник словесный конфликт и он решил наказать школьников за дерзость. Он погнался за ними, повалил одного на землю и нанёс несколько ударов в область головы.