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В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым ребёнком на руках

В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым ребёнком на руках

Автор:
29 декабря 2023 14:46
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   александр бастрыкин   арест   задержание   кавказец   нападение   
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Задержание проходило по распоряжению главы СК Александра Бастрыкина.

На этой неделе отличился боец ММА. Он напал на женщину, а потом - на прохожего, вставшего на её защиту. На руках у мужчины был годовалый ребёнок, так что всё могло закончится очень плохо.

По словам бойца, он  «моросил» из-за того, что не знал о незаконности своих действий. Но вину признаёт.

35-летний Рустам Абдурапов уже привлекался, 10 лет назад он устроил стрельбу на Думской улице, когда его друзей не пустили в бар.

Уголовное дело о хулиганстве поручил открыть глава СК Александр Бастрыкин.

Бойца ММА задержали до 26 января. Потом - суд и срок на зоне.


Источник:

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Метки: Видео   александр бастрыкин   арест   задержание   кавказец   нападение   
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116  комментариев
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13k
Владимир 5 часов назад
"Не знал о незаконности своих действий"
Что за нахер? Он под дурочка косит или на пальме откуда он слез это норма?
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2k
Р Х Минуту назад
Прям боец? На СВО его, пусть покажет какой он боец.
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4k
Могвай 18 минут назад
Радует. Минус еще один бородатый защекан. Надеюсь не отмажется.
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5k
Александр Полчаса назад
Рафик не знал...
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10k
Дмитрий Полчаса назад
-Ты за что убил хороняка?
- А я не знал, что так нельзя!
......35 лет, а ум так и нет!
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1k
Анатолий 50 минут назад
Да этому [мат] руки надо по локти отрубить, чтобы уже ни когда не размахивал ими.
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4k
Lurds Час назад
"Задержание проходило по распоряжению главы СК Александра Бастрыкина."
а что, теперь у нас полиция без высокого пинка под зад не работает?
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6k
Роман Час назад
красиво повели -- как пса шелудивого на цепи... заипали эти хозяева жизни... их не в тюрьму надо а ошейник со взрывчаткой на шею и на донбас территории разминировать - выжил считай скупил - нет так и хер с ним - одной собакой меньше
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735
FreelancerND Час назад
Интересно, а на десяток "бойцов ММА" может набраться хотя бы ДВА не мудака и конченной мрази?
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3k
Semёn Час назад
Александр Бастрыкин!!!! Уважаемый, воспользуйтесь практикой 90-х годов, когда Ваш коллега по цеху, разрешил применение оружия при малейшем сопротивлении в отношении этих обезьян, в кратчайшие сроки население России стало выдыхать.
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391k
Алексей Час назад
Задержание проходило по распоряжению главы СК Александра Бастрыкина....

я правильно понял. пока Бастрыкин не почешется, никто из органов не шевелится?
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1k
Иван Иванович Час назад
И опять обезьяна.
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18k
Мистер Фикс Час назад
Что-то резво взялись за этих всех...
Прям настораживает.
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5k
Epmak Час назад
ага ,зато при въезде в Чечню ,Дагестан ,вручают пометку как надо себя вести .....пора бы для этих с аула тоже вручать карточки такие .чтоб вели себя подобающе в других регионах куда едут
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10
rr 2 часа назад
Долбаные овцейобы
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3k
Pioner76 2 часа назад
Каждый второй борода
это боец MMA.
Хоть сочинение сочиняй. Надеюсь отправит в родной кишлак.
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1k
Сергей С 2 часа назад
Правильно, таких дикарей на цепи надо водить
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6k
мемфрид 2 часа назад
Идиота кусок
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4k
Евгений 2 часа назад
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119
qwertykey 2 часа назад
Глядя на лицо специалиста, сразу можно задерживать, для проверки доков и причастности к преступлениям. В исламе борода - как паспорт, по которой можно судить о человеке.

Выдержка из Википедии

У шиитов полное сбривание усов считается крайне нежелательным (считается уподоблением суннитам), и допускается лишь их подравнивание. В шиитском Иране и Азербайджане, к мужчинам имеющим бороду, но со сбритыми усами смотрят с подозрением, видя в нём суннитского экстремиста, ваххабита или салафита.
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7k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Срочно к Адаму на перевоспитание, и видео "месилова" в сеть.
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