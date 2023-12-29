В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым ребёнком на руках

Задержание проходило по распоряжению главы СК Александра Бастрыкина.
На этой неделе отличился боец ММА. Он напал на женщину, а потом - на прохожего, вставшего на её защиту. На руках у мужчины был годовалый ребёнок, так что всё могло закончится очень плохо.
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По словам бойца, он «моросил» из-за того, что не знал о незаконности своих действий. Но вину признаёт.
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35-летний Рустам Абдурапов уже привлекался, 10 лет назад он устроил стрельбу на Думской улице, когда его друзей не пустили в бар.
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Уголовное дело о хулиганстве поручил открыть глава СК Александр Бастрыкин.
Бойца ММА задержали до 26 января. Потом - суд и срок на зоне.
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Что за нахер? Он под дурочка косит или на пальме откуда он слез это норма?
- А я не знал, что так нельзя!
......35 лет, а ум так и нет!
а что, теперь у нас полиция без высокого пинка под зад не работает?
я правильно понял. пока Бастрыкин не почешется, никто из органов не шевелится?
Прям настораживает.
это боец MMA.
Хоть сочинение сочиняй. Надеюсь отправит в родной кишлак.
Выдержка из Википедии
У шиитов полное сбривание усов считается крайне нежелательным (считается уподоблением суннитам), и допускается лишь их подравнивание. В шиитском Иране и Азербайджане, к мужчинам имеющим бороду, но со сбритыми усами смотрят с подозрением, видя в нём суннитского экстремиста, ваххабита или салафита.