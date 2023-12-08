В Москве вооруженные налётчики ограбили курьера, перевозившего деньги

Без “Ёлок” Нового года не бывает!

В Москве курьер на электровелосипеде сбил пенсионерку на переходе и сломал ей лодыжку

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