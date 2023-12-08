В Москве вооруженные налётчики ограбили курьера, перевозившего деньги

Сделав несколько выстрелов, неизвестные остановили машину и забрали добычу.
Вчера, 7 декабря, группа вооруженных людей напала на перевозчика крупной денежной суммы.
"На ул. Шипиловская неизвестные вышли из автомобиля, подошли к мужчине 1988 г.р., который находился за рулем транспортного средства, произвели несколько выстрелов и похитили сумки, в которых, предварительно, находились денежные средства. Точная сумма ущерба устанавливается.", - так описываются события нескучного вечера в Телеграм-канале московской прокуратуры.
На видео, появившемся в соцсетях, можно заметить, как развивались события. Злоумышленники выходят из автомобиля и окружают стоящую рядом иномарку, и практически сразу по водителю открывается огонь.
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Через некоторое время машину, на которой скрылись преступники, обнаружили недалеко от места нападения.
О состоянии курьера официальные СМИ не сообщали, но в ряде изданий появлялась информация, что мужчина был ранен и госпитализирован.
Сообщается, что прокуратура держит на контроле установление личностей напавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ (разбой).
Это не первое подобное ограбление. 17 ноября похожий налёт совершили в самом центре Москвы. Грабителям удалось тогда унести около 300 миллионов рублей.
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