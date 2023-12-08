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В Москве вооруженные налётчики ограбили курьера, перевозившего деньги

В Москве вооруженные налётчики ограбили курьера, перевозившего деньги

Автор:
08 декабря 2023 08:53
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Москва   деньги   курьер   налетчики   нападение   похищение   
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Сделав несколько выстрелов, неизвестные остановили машину и забрали добычу.

Вчера, 7 декабря, группа вооруженных людей напала на перевозчика крупной денежной суммы.

"На ул. Шипиловская неизвестные вышли из автомобиля, подошли к мужчине 1988 г.р., который находился за рулем транспортного средства, произвели несколько выстрелов и похитили сумки, в которых, предварительно, находились денежные средства. Точная сумма ущерба устанавливается.", - так описываются события нескучного вечера в Телеграм-канале московской прокуратуры.

На видео, появившемся в соцсетях, можно заметить, как развивались события. Злоумышленники выходят из автомобиля и окружают стоящую рядом иномарку, и практически сразу по водителю открывается огонь.


Через некоторое время машину, на которой скрылись преступники, обнаружили недалеко от места нападения.


О состоянии курьера официальные СМИ не сообщали, но в ряде изданий появлялась информация, что мужчина был ранен и госпитализирован.



Сообщается, что прокуратура держит на контроле установление личностей напавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ (разбой).


Это не первое подобное ограбление. 17 ноября похожий налёт совершили в самом центре Москвы. Грабителям удалось тогда унести около 300 миллионов рублей.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Москва   деньги   курьер   налетчики   нападение   похищение   
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9  комментариев
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117
Алексей Час назад
Ни разу не по наводке, точна. 100% кто то на выдаче денег или со стороны получателя барабанит.
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56
CyraxMotorsport Секунду назад
Очередной эпичный обнал?
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3k
Feathery Полчаса назад

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3k
Дмитрий 44 минуты назад
Ох уж эти "русские" прям по голосам слышно
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848
Николай 53 минуты назад
кто мне объяснит, зачем такие суммы доверять курьеру, а не вызвать к себе инкассаторов?
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38k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
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