В Москве на женщину с ребёнком упала оконная рама с 20-го этажа

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК) после падения оконной рамы на женщину с годовалым ребёнком в Москве. Сообщается, что инцидент произошёл 30 ноября у подъезда многоквартирного дома на улице Герасима Курина.







На кадрах с камеры домофона видно, как массивный объект падает на женщину, когда она склоняется над ребёнком, чтобы поправить ему одежду. Основной удар пришёлся на женщину, однако годовалая девочка тоже получила травмы. Обоих госпитализировали, но травмы, к счастью, угрозы их жизням не представляли.