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В Москве на женщину с ребёнком упала оконная рама с 20-го этажа

В Москве на женщину с ребёнком упала оконная рама с 20-го этажа

Автор:
14 декабря 2023 18:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   мать   окно   падение   ребёнок   травмы   
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Пострадавшим повезло чрезвычайно. Опасных для жизни травм они не получили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК) после падения оконной рамы на женщину с годовалым ребёнком в Москве. Сообщается, что инцидент произошёл 30 ноября у подъезда многоквартирного дома на улице Герасима Курина.



На кадрах с камеры домофона видно, как массивный объект падает на женщину, когда она склоняется над ребёнком, чтобы поправить ему одежду. Основной удар пришёлся на женщину, однако годовалая девочка тоже получила травмы. Обоих госпитализировали, но травмы, к счастью, угрозы их жизням не представляли.

Сообщается, что оконная рама вместе со стеклом рухнула с 21 этажа. Следственный комитет проводит все необходимые мероприятия, чтобы найти и наказать причастных к инциденту. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.


"Следователями столичного СК проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ходе расследования уголовного дела допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, назначен ряд судебных экспертиз", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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Метки: Видео   Москва   мать   окно   падение   ребёнок   травмы   
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5  комментариев
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9k
Antonium 2 часа назад
Эти наверное окно ставили, дефицитные специалисты.
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35k
Max Z Shtirlic Час назад
Барышне и ребёнку крайне повезло!! Я бы сходил, свечку ангелу-хранителю поставил! Если бы стекло чуть под другим углом летело - разрубило бы пополам обоих
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2k
КАКАнгел Час назад
Считаю это промысел и кара божья для яжематери. Пути Господни не неисповедимы.
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19k
Shtoppi 2 часа назад
те существа, которые эту раму непосредственно устанавливали, по всей видимости не на одном объекте свои "профессиональные" навыки применили, так что скорее всего придется проверять не по одному адресу, как бы где еще не упало.
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
А чего там искать - у них в доме что - каждое второй оконный проём без рамы?
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