В Москве на женщину с ребёнком упала оконная рама с 20-го этажа

Пострадавшим повезло чрезвычайно. Опасных для жизни травм они не получили.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК) после падения оконной рамы на женщину с годовалым ребёнком в Москве. Сообщается, что инцидент произошёл 30 ноября у подъезда многоквартирного дома на улице Герасима Курина.
На кадрах с камеры домофона видно, как массивный объект падает на женщину, когда она склоняется над ребёнком, чтобы поправить ему одежду. Основной удар пришёлся на женщину, однако годовалая девочка тоже получила травмы. Обоих госпитализировали, но травмы, к счастью, угрозы их жизням не представляли.
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Сообщается, что оконная рама вместе со стеклом рухнула с 21 этажа. Следственный комитет проводит все необходимые мероприятия, чтобы найти и наказать причастных к инциденту. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.
"Следователями столичного СК проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ходе расследования уголовного дела допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, назначен ряд судебных экспертиз", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
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