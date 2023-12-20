Киберспортивную команду Virtus.pro сняли с турнира на Мальте из-за национального происхождения игроков

Самое странное в этой истории, что организаторы соревнований сами выслали приглашение, к ним никто не напрашивался.
Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира Siege Malta Cyber Series: VII по шутеру Rainbow Six Siege из-за "национального происхождения игроков", после того, как они уже сыграли один матч. Об этом сообщается в официальном канале киберспортивной команды.
"Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков", — пишут в Virtus.pro.
Представители Virtus.pro завили, что уже обратились с жалобой во французскую компанию Ubisoft, которая разработала игру Rainbow Six Siege. Там добавили, что достижения и опыт команды не позволяет им закрывать глаза на открытое проявление дискриминации.
Команда Virtus.pro была основана в 2003 году, сегодня она входит в топ-10 мира по выигранным призовым. Российские киберспортсмены неоднократно становились чемпионами международных соревнований категории Major (самые престижные и денежные турниры) в играх Dota 2 и CS: GO.
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