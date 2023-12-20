Киберспортивную команду Virtus.pro сняли с турнира на Мальте из-за национального происхождения игроков

Представители Virtus.pro завили, что уже обратились с жалобой во французскую компанию Ubisoft, которая разработала игру Rainbow Six Siege. Там добавили, что достижения и опыт команды не позволяет им закрывать глаза на открытое проявление дискриминации.





Команда Virtus.pro была основана в 2003 году, сегодня она входит в топ-10 мира по выигранным призовым. Российские киберспортсмены неоднократно становились чемпионами международных соревнований категории Major (самые престижные и денежные турниры) в играх Dota 2 и CS: GO.