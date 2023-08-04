Футболиста питерского «Зенита» и сборной России не пустили на самолёт из-за российского паспорта

Ему сказали, «что чехи не принимают с русскими паспортами».
Вячеслав Караваев - 28-летний защитник «Зенита» и сборной команды России. В сборной он с 2019-го года, тогда он вышел на замену в матче со сборной Кипра. А первый гол забил в ворота сербской команды, в 2020-м году.
Затем наступила пандемия и стало не до футбола. Ну а после февраля 2022-го, нашу сборную отстранили от мировых турниров. Как и всех спортсменов, которые выступают под российским флагом.
«Отстранения» уже вышли за рамки спорта - теперь такое встречается и в повседневной жизни. Вячеслав Караваев сообщил, что когда был в отпуске, его не пустили на рейс из Стамбула в Прагу.
Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены — в Австрию пустили без проблем. Там нас встретил Мартин Йиранек — он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине.
Достаётся и тем, кто выступает под нейтральным флагом. Недавно была нашумевшая история на чемпионате мира по фехтованию. Там украинская спортсменка Ольга Харлан отказалась жать руку нашей саблистке Анне Смирновой (она выступала под нейтральным флагом).
Харлан дисквалифицировали, а потом началась настоящая Санта-Барбара.
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За украинку заступился председатель Международного олимпийского комитета и её тут же восстановили на турнире. Также ей пообещали обязательное участие на Олимпиаде в Париже - без всякого квалификационного отбора.
А затем в дело вступила украинская рада - её представители собираются обратиться к олимпийскому комитету, всем мировым спортивным федерациям, и потребовать пожизненно дисквалифицировать Анну Смирнову:
Верховная Рада Украины полностью поддерживает достойный поступок олимпийской чемпионки Ольги Харлан и решительно осуждает позорное решение FIE о дисквалификации украинской спортсменки, а также призывает FIE: полностью отменить дисквалификацию Харлан и официально принести ей извинения, привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения об этой дисквалификации, пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу.
Какую «провокацию» они увидели в рукопожатии, которое положено по регламенту - не ясно.
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Ну ну.
Посмотрим кто от этого выиграет