Футболиста питерского «Зенита» и сборной России не пустили на самолёт из-за российского паспорта

Затем наступила пандемия и стало не до футбола. Ну а после февраля 2022-го, нашу сборную отстранили от мировых турниров. Как и всех спортсменов, которые выступают под российским флагом.

«Отстранения» уже вышли за рамки спорта - теперь такое встречается и в повседневной жизни. Вячеслав Караваев сообщил, что когда был в отпуске, его не пустили на рейс из Стамбула в Прагу.