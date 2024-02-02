«В 2025 году русские спортсмены будут на всех стартах»: знаменитый тренер Татьяна Тарасова высказалась об отстранении наших атлетов от соревнований

Наставник олимпийских чемпионов считает, что убирая с турниров россиян, международные спортивные организации лишь делают хуже себе.
В 2022 году спортсменам из России и Белоруссии запретили выступать на международных турнирах. Параллельно с этим шло расследование допингового скандала с восходящей звездой фигурного катания Камилой Валиевой.
Ну как с восходящей… Её считают самой сильной спортсменкой в женском фигурном катании.
29 января в допинговом скандале поставили точку: Валиеву отстранили от международных турниров на 4 года и лишили титула чемпионки Европы - 2022 и титула Олимпийской чемпионки в команде - 2022.
Если уж соблюдать все условия лишения наград нашей спортсменки, то у неё также надо отозвать:
- Золото 1-го этапа Гран-при России 2022/23.
- Золото 3-го этапа Гран-при России 2022/23.
- Титул чемпионки России по прыжкам - 2023.
- Серебро чемпионата России - 2023.
- Серебро финала Гран-при России 2022/23.
- Золото 6-го этапа Гран-при России 2023/24.
- Бронзу чемпионата России - 2024.
Ну или оставить её в покое и не ломать человеку карьеру. Возможно, это самая блестящая фигуристка своего поколения.
Ведь многие считают дело Валиевой откровенной «заказухой» и соглашаются с тем, что девочка не заслужила такого сурового наказания.
Отстранение Камилы прокомментировала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова:
Ненависть к нашей стране переросла все пределы и отразилась на талантливейшем человеке, на девочке. Они обезопасили себя от конкуренции, от борьбы. Они по-честному не могут сражаться. Только принимать решения (речь о чиновниках из международных спортивных комитетов, прим.).
На сторону Камилы встала и её коллега, фигуристка Евгения Медведева:
Я могу с уверенностью сказать, что Камила Валиева ничего не знала ни про какой триметазидин (. И мне очень жаль, что спортсмена, который не совершал никаких ошибок, целенаправленно лишают медалей. Я бы могла привести десятки примеров, когда наши зарубежные атлеты были оправданы в схожих ситуациях, но не буду. Сохраню силы, чтобы крепко обнять Камилу, когда мы увидимся.
Ну а Татьяна Анатольевна Тарасова также упомянула новость о том, что власти Латвии запретили своим спортсменам выступать на турнирах вместе с россиянами. 76-летнего тренера это здорово рассмешило:
Мне уже надоело давать им всем рекомендации, это просто страшно. Больные люди! Придется им нигде не выступать. У них и выступать, наверное, некем. Не хотела бы их расстраивать, но мы в следующем году будем выступать на всех соревнованиях.
По её словам, от отстранения россиян и белорусов теряем не мы, а международный спорт. И скоро все эти «отмены» прекратятся.
Источник:
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