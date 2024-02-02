«В 2025 году русские спортсмены будут на всех стартах»: знаменитый тренер Татьяна Тарасова высказалась об отстранении наших атлетов от соревнований

29 января в допинговом скандале поставили точку: Валиеву отстранили от международных турниров на 4 года и лишили титула чемпионки Европы - 2022 и титула Олимпийской чемпионки в команде - 2022.

Если уж соблюдать все условия лишения наград нашей спортсменки, то у неё также надо отозвать:

Золото 1-го этапа Гран-при России 2022/23.

Золото 3-го этапа Гран-при России 2022/23.

Титул чемпионки России по прыжкам - 2023.

Серебро чемпионата России - 2023.

Серебро финала Гран-при России 2022/23.

Золото 6-го этапа Гран-при России 2023/24.

Бронзу чемпионата России - 2024.

Ну или оставить её в покое и не ломать человеку карьеру. Возможно, это самая блестящая фигуристка своего поколения.