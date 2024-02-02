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«В 2025 году русские спортсмены будут на всех стартах»: знаменитый тренер Татьяна Тарасова высказалась об отстранении наших атлетов от соревнований

«В 2025 году русские спортсмены будут на всех стартах»: знаменитый тренер Татьяна Тарасова высказалась об отстранении наших атлетов от соревнований

Автор:
02 февраля 2024 18:37
Сообщество : Спорт
Метки: Камила Валиева   Татьяна Тарасова   допинг   награды   олимпиада   фигурное катание   
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Наставник олимпийских чемпионов считает, что убирая с турниров россиян, международные спортивные организации лишь делают хуже себе.

В 2022 году спортсменам из России и Белоруссии запретили выступать на международных турнирах. Параллельно с этим шло расследование допингового скандала с восходящей звездой фигурного катания Камилой Валиевой.

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Ну как с восходящей… Её считают самой сильной спортсменкой в женском фигурном катании.

29 января в допинговом скандале поставили точку: Валиеву отстранили от международных турниров на 4 года и лишили титула чемпионки Европы - 2022 и титула Олимпийской чемпионки в команде - 2022.

Если уж соблюдать все условия лишения наград нашей спортсменки, то у неё также надо отозвать:

  • Золото 1-го этапа Гран-при России 2022/23.
  • Золото 3-го этапа Гран-при России 2022/23.
  • Титул чемпионки России по прыжкам - 2023.
  • Серебро чемпионата России - 2023.
  • Серебро финала Гран-при России 2022/23.
  • Золото 6-го этапа Гран-при России 2023/24.
  • Бронзу чемпионата России - 2024.

Ну или оставить её в покое и не ломать человеку карьеру. Возможно, это самая блестящая фигуристка своего поколения.

Ведь многие считают дело Валиевой откровенной «заказухой» и соглашаются с тем, что девочка не заслужила такого сурового наказания.

Отстранение Камилы прокомментировала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова:

Ненависть к нашей стране переросла все пределы и отразилась на талантливейшем человеке, на девочке. Они обезопасили себя от конкуренции, от борьбы. Они по-честному не могут сражаться. Только принимать решения (речь о чиновниках из международных спортивных комитетов, прим.).

На сторону Камилы встала и её коллега, фигуристка Евгения Медведева:

Я могу с уверенностью сказать, что Камила Валиева ничего не знала ни про какой триметазидин (. И мне очень жаль, что спортсмена, который не совершал никаких ошибок, целенаправленно лишают медалей. Я бы могла привести десятки примеров, когда наши зарубежные атлеты были оправданы в схожих ситуациях, но не буду. Сохраню силы, чтобы крепко обнять Камилу, когда мы увидимся.

Ну а Татьяна Анатольевна Тарасова также упомянула новость о том, что власти Латвии запретили своим спортсменам выступать на турнирах вместе с россиянами. 76-летнего тренера это здорово рассмешило:

Мне уже надоело давать им всем рекомендации, это просто страшно. Больные люди! Придется им нигде не выступать. У них и выступать, наверное, некем. Не хотела бы их расстраивать, но мы в следующем году будем выступать на всех соревнованиях.

По её словам, от отстранения россиян и белорусов теряем не мы, а международный спорт. И скоро все эти «отмены» прекратятся.

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Метки: Камила Валиева   Татьяна Тарасова   допинг   награды   олимпиада   фигурное катание   
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2  комментария
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alex 3 минуты назад
хватить пичкать спортсменов стероидами.
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7k
Бу 51 минуту назад
Тарасова пиз*д*а*болка еще та(
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August

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