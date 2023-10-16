«Зачем издеваться над пожилым человеком?»: Иван Охлобыстин защитил нетрезвого Михаила Ефремова устроившего ДТП и попавшего в тюрьму

Весьма странная история: Покровского не стало 7 июня 2022-го, завещание он якобы изменил 10 апреля того же года. Ну а появилось оно только сейчас:

Как сообщили в адвокатском бюро «Добровинский и партнёры»:

Пришёл совершенно неожиданно какой-то человек (как он представился «юрист») и оставил пакет с документами у секретарей, попросив передать мне. Среди документов были две расписки, в которых заявлено, что некий Покровский Александр Борисович, являясь дядей Ефремова Михаила Олеговича, после своей смерти завещает все денежные средства передать семье покойного Сергея Захарова. В другой расписке указано, что господин Покровский своё недвижимое имущество, а именно квартиру на Тверской улице, передаёт правительству города Москвы. При этом указано, что завещание, написанное в пользу его племянника Ефремова Михаила Олеговича, считается недействительным, поскольку оно, якобы написано под давлением самого же господина Ефремова. Что с этим делать, пока сложно сказать, так как непонятно, насколько это реальные завещания. Я сообщу о них семье Захаровых, и уже они примут решение: заниматься этим вопросом или нет, - рассказал адвокат Александр Добровинский.

Тем временем в квартире покойного уже живут какие-то люди. Как они представились: «знакомые знакомых», которые просто «присматривают за жильём».