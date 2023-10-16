«Зачем издеваться над пожилым человеком?»: Иван Охлобыстин защитил нетрезвого Михаила Ефремова устроившего ДТП и попавшего в тюрьму

Всплыл и другой нюанс: родной дядя Ефремова якобы завещал все свои сбережения семье погибшего в аварии водителя, а квартиру в центре Москвы отдал государству.
8 июня 2020 года вдрызг пьяный Ефремов попал в аварию на Смоленской площади. Он вылетел на встречку и врезался в машину водителя-экспедитора Сергея Захарова. Последний, к сожалению, погиб.
За это Ефремов получил 800 тысяч штрафа и 7,5 лет колонии общего режима. Там Михаил читает книги и занимается режиссурой:
Переоценка ценностей происходит здесь практически у каждого. В колонии сделано все, чтобы исправиться — распорядок дня, работа, мужской коллектив… В данном случае все зависит от человека. Если он захочет исправиться, он сделает это. Если он стремится к этому, то все у него получится. Это как с педагогикой — важно не научить, важно научиться. Здесь есть прекрасная библиотека, я прочел много книг, которых до этого не читал. Я тут стал делать фильмы как режиссер, никогда таким не занимался. Работаем. Работа есть не только на производстве.
О судьбе актёра размышляет и его коллега Иван Охлобыстин:
Общался с ним… Он человек пожилой, больной. Очень хороший человек. Да, Миша совершил ужасную вещь, но только он сам себе судья. Всегда всем помогал, его любит наш дружеский круг не за то, что он большой артист, а за то, что он был светлым явлением в жизни каждого из нас. Миша был моим шафером на свадьбе. Как я могу отказаться от него?! Он мой кум.
Также он прокомментировал возможное желание Ефремова отправиться на СВО:
Он думал идти на фронт, но это не увенчалось успехом. Миша ведь больной. На него посмотрели - ну куда, ребят… Зачем издеваться над пожилым человеком, которого жизнь, как мокрую тряпку, об стену била? Дай Бог, чтобы они живым вышел оттуда. Он может реабилитироваться перед обществом. Он очень совестливый.
Появилась и другая новость - якобы о том, что дядя Ефремова, Александр Покровский изменил завещание. 79-летний концертмейстер передумал оставлять племяннику квартиру на Тверской стоимостью в 50 миллионов рублей и решил передать её Министерству культуры РФ или Правительству Москвы. А свои сбережения завещал семье погибшего экспедитора Сергея Захарова.
Весьма странная история: Покровского не стало 7 июня 2022-го, завещание он якобы изменил 10 апреля того же года. Ну а появилось оно только сейчас:
Как сообщили в адвокатском бюро «Добровинский и партнёры»:
Пришёл совершенно неожиданно какой-то человек (как он представился «юрист») и оставил пакет с документами у секретарей, попросив передать мне. Среди документов были две расписки, в которых заявлено, что некий Покровский Александр Борисович, являясь дядей Ефремова Михаила Олеговича, после своей смерти завещает все денежные средства передать семье покойного Сергея Захарова. В другой расписке указано, что господин Покровский своё недвижимое имущество, а именно квартиру на Тверской улице, передаёт правительству города Москвы.
При этом указано, что завещание, написанное в пользу его племянника Ефремова Михаила Олеговича, считается недействительным, поскольку оно, якобы написано под давлением самого же господина Ефремова. Что с этим делать, пока сложно сказать, так как непонятно, насколько это реальные завещания. Я сообщу о них семье Захаровых, и уже они примут решение: заниматься этим вопросом или нет, - рассказал адвокат Александр Добровинский.
Тем временем в квартире покойного уже живут какие-то люди. Как они представились: «знакомые знакомых», которые просто «присматривают за жильём».
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А то, что он друга не поносит, так это правильно. Для этого полно других людей.
Нет же. Он просто не пинает упавшего пропойцу. Что в этом плохого?