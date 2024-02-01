«Миша не хочет это обсуждать»: устроивший смертельное ДТП актёр Ефремов может выйти из колонии по УДО уже этой весной

Охлобыстин добавил, что Ефремов пока не хочет говорить о вероятном освобождении, но он «многое переосмыслил». Но не все настроены так оптимистично, Адвокат Вадим Багатурия считает, что даже если Ефремов выйдет из колонии, то сразу же отправится мести улицы:

Учитывают мнение администрации колонии. Если претензий нет, Ефремова могут выпустить по УДО. Но вместо УДО суды иногда назначают исправительные работы. Человек физически выходит из колонии, но начинает, как говорили в СССР, работать на «химии». Его отправляют в организации, которые являются местом выполнения исправительных работ по месту регистрации гражданина.

Ефремова могут направить в местную управу, в «Жилищник», если он в Москве зарегистрирован, чтобы, например, был дворником или разнорабочим, ему будут платить зарплату, он будет обязан выходить каждый день. И если он нарушит условия, то его могут вернуть в колонию.