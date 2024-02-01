«Миша не хочет это обсуждать»: устроивший смертельное ДТП актёр Ефремов может выйти из колонии по УДО уже этой весной

Ранее он просил заменить ему тюремный срок принудительными работами.
8 июня 2020 года Михаил Ефремов ехал по Москве на внедорожнике. Вылетел на встречку и столкнулся с машиной курьера - от полученных травм пострадавший мужчина скончался. А Ефремов не получил даже ушибов, позже экспертиза показала, что в крови у него было зашкаливающее количество алкоголя - он и стал причиной смертельного ДТП.
Осторожно, жёсткие кадры и мат:
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8 сентября того же года актёра осудили на 8 лет (позже срок сократили до 7,5 лет) и отправили в ИК-4 в Белгородскую область. Михаил приговор пытался обжаловать, ссылался на плохое здоровье, но его апелляцию отклонили. Поэтому Ефремов до сих пор в колонии и трудится там на швейном производстве: вставляет замки в молнии халатов и пакует готовые изделия.
Возможно, работать ему осталось недолго - этой весной он может выйти на свободу по Условно-досрочному освобождению УДО). Так заявил его друг и коллега Иван Охлобыстин:
Вряд ли он будет играть комедийные роли, потому что он сейчас другой. Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан. Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссер и актер лишним не бывает. Будем молиться.
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Охлобыстин добавил, что Ефремов пока не хочет говорить о вероятном освобождении, но он «многое переосмыслил». Но не все настроены так оптимистично, Адвокат Вадим Багатурия считает, что даже если Ефремов выйдет из колонии, то сразу же отправится мести улицы:
Учитывают мнение администрации колонии. Если претензий нет, Ефремова могут выпустить по УДО. Но вместо УДО суды иногда назначают исправительные работы. Человек физически выходит из колонии, но начинает, как говорили в СССР, работать на «химии». Его отправляют в организации, которые являются местом выполнения исправительных работ по месту регистрации гражданина.
Ефремова могут направить в местную управу, в «Жилищник», если он в Москве зарегистрирован, чтобы, например, был дворником или разнорабочим, ему будут платить зарплату, он будет обязан выходить каждый день. И если он нарушит условия, то его могут вернуть в колонию.
Выйдет ли актёр по УДО или станет работником «Жилищника» - узнаем уже этой весной.
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Вампир он получается или вурдалак.