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«Миша не хочет это обсуждать»: устроивший смертельное ДТП актёр Ефремов может выйти из колонии по УДО уже этой весной

«Миша не хочет это обсуждать»: устроивший смертельное ДТП актёр Ефремов может выйти из колонии по УДО уже этой весной

Автор:
01 февраля 2024 18:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: udo   Видео   ДТП   Михаил Ефремов   Суд   авария   иван охлобыстин   освобождение   
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Ранее он просил заменить ему тюремный срок принудительными работами.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов ехал по Москве на внедорожнике. Вылетел на встречку и столкнулся с машиной курьера - от полученных травм пострадавший мужчина скончался. А Ефремов не получил даже ушибов, позже экспертиза показала, что в крови у него было зашкаливающее количество алкоголя - он и стал причиной смертельного ДТП.

Осторожно, жёсткие кадры и мат:

8 сентября того же года актёра осудили на 8 лет (позже срок сократили до 7,5 лет) и отправили в ИК-4 в Белгородскую область. Михаил приговор пытался обжаловать, ссылался на плохое здоровье, но его апелляцию отклонили. Поэтому Ефремов до сих пор в колонии и трудится там на швейном производстве: вставляет замки в молнии халатов и пакует готовые изделия.

Возможно, работать ему осталось недолго - этой весной он может выйти на свободу по Условно-досрочному освобождению УДО). Так заявил его друг и коллега Иван Охлобыстин:

Вряд ли он будет играть комедийные роли, потому что он сейчас другой. Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан. Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссер и актер лишним не бывает. Будем молиться.

Охлобыстин добавил, что Ефремов пока не хочет говорить о вероятном освобождении, но он «многое переосмыслил». Но не все настроены так оптимистично, Адвокат Вадим Багатурия считает, что даже если Ефремов выйдет из колонии, то сразу же отправится мести улицы:

Учитывают мнение администрации колонии. Если претензий нет, Ефремова могут выпустить по УДО. Но вместо УДО суды иногда назначают исправительные работы. Человек физически выходит из колонии, но начинает, как говорили в СССР, работать на «химии». Его отправляют в организации, которые являются местом выполнения исправительных работ по месту регистрации гражданина.

Ефремова могут направить в местную управу, в «Жилищник», если он в Москве зарегистрирован, чтобы, например, был дворником или разнорабочим, ему будут платить зарплату, он будет обязан выходить каждый день. И если он нарушит условия, то его могут вернуть в колонию.

Выйдет ли актёр по УДО или станет работником «Жилищника» - узнаем уже этой весной.


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Метки: udo   Видео   ДТП   Михаил Ефремов   Суд   авария   иван охлобыстин   освобождение   
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11  комментариев
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20k
Shtoppi Полчаса назад
и так всегда. как херню творить, по синьке или под веществами, у них и здоровье хорошее и вообще, а как за дела свои отвечать, то все оказываются больные и дохлые, и давят на жалость с фальшивым раскаянием на морде. туфу сукаблRть!!!
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2k
Igor Grishaev Минуту назад
По водочке соскучился. Будет заниматься принудительными работами на ликёро-водочном заводе.
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14k
Иван Иваныч 20 минут назад
Особенно родственники погибшего "обрадуются".
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14k
ron Полчаса назад
Несмотря на мое крайне негативное отношение и к этой истории в целом, и к Михаилу Ефремову в частности, не могу не отдать должное ЕГО ДРУГУ Ивану Охлобыстину, который не взирая на общественное мнение и т.д. не бросил Мишу, а все эти года ездит к нему, добивается для него послаблений и изменения приговора.
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4k
Василий Афиногенов 43 минуты назад
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36k
Опаньки 45 минут назад
выйдет, отметит в ресторанчике это дело как следует ...
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24k
сеньор Леонсио Час назад
По сути , может отсидка ему жизнь спасла, сам бы он не завязал. Ещё неизвестно, что могло случиться, и до чего он мог дойти.
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15k
котегRUS Час назад
вроде как даже помолодел... и морщины расправились...
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