Напился и убился: на Таймыре 22-летний парень пробил снегоходом окно больницы и врезался в стену

Подвига "героя" не оценили, а медперсонал больницы очень рассердился, т.к.в результате ДТП в отделении прорвало трубы с горячей водой.
Неизвестно, чем руководствовался 22-летний житель поселка Носок Эдуард Яптунэ, когда, будучи пьяным, оседлал снегоход и направил его на больницу, но заезд был эпичным. Правда, последним в жизни молодого человека.
Влетев в больницу, он врезался в стену и погиб на месте.
Работникам отделения пришлось еще и убирать последствия ДТП: снегоход "Ямаха" разворотил трубы, и в коридоре больницы случился потоп. И это, не считая покореженных дверей, стен и разбитого окна.
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Родственники погибшего не исключают того, что Яптунэ решил таким образом покончить жизнь самоубийством, но зачем при этом нужно было подвергать опасности других людей?
К счастью, никто из медперсонала и больных от действий погибшего не пострадал, но отделение больницы придется ремонтировать. Причём, спешно.
А водительского удостоверения у Яптунэ не было.
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Жаль. Хм, некоторые головой думают! У этого не случилось. Хорошо больше не пострадали.