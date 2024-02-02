Напился и убился: на Таймыре 22-летний парень пробил снегоходом окно больницы и врезался в стену

Родственники погибшего не исключают того, что Яптунэ решил таким образом покончить жизнь самоубийством, но зачем при этом нужно было подвергать опасности других людей?

К счастью, никто из медперсонала и больных от действий погибшего не пострадал, но отделение больницы придется ремонтировать. Причём, спешно.





А водительского удостоверения у Яптунэ не было.



