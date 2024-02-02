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Напился и убился: на Таймыре 22-летний парень пробил снегоходом окно больницы и врезался в стену

Напился и убился: на Таймыре 22-летний парень пробил снегоходом окно больницы и врезался в стену

Автор:
02 февраля 2024 15:26
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Красноярский край   Таймыр   авария   больница   врезался в стену   снегоход   
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Подвига "героя" не оценили, а медперсонал больницы очень рассердился, т.к.в результате ДТП в отделении прорвало трубы с горячей водой.

Неизвестно, чем руководствовался 22-летний житель поселка Носок Эдуард Яптунэ, когда, будучи пьяным, оседлал снегоход и направил его на больницу, но заезд был эпичным. Правда, последним в жизни молодого человека.


Влетев в больницу, он врезался в стену и погиб на месте.


Работникам отделения пришлось еще и убирать последствия ДТП: снегоход "Ямаха" разворотил трубы, и в коридоре больницы случился потоп. И это, не считая покореженных дверей, стен и разбитого окна.




Родственники погибшего не исключают того, что Яптунэ решил таким образом покончить жизнь самоубийством, но зачем при этом нужно было подвергать опасности других людей?

К счастью, никто из медперсонала и больных от действий погибшего не пострадал, но отделение больницы придется ремонтировать. Причём, спешно.


А водительского удостоверения у Яптунэ не было.


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Метки: Видео   ДТП   Красноярский край   Таймыр   авария   больница   врезался в стену   снегоход   
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11  комментариев
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18k
Сергей Час назад
Надеюсь потомства не оставил.
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Valey Полчаса назад
Ну как бы Yamaha Nitro сам по себе аппарат бодрый , литр объема и 130 лошадей мощности , а в руках дол..ба это вообще снаряд.
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55k
Опиум для народа Полчаса назад
Искренне рад за него. Вот бы все любители садиться за руль пьяными, поубивались поодиночке, никого с собой не прихватив...
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3k
Едондер пуп 52 минуты назад
Посёлок Носок переименовать бы надо. Дискредитировало это слово себя в единственном числе))
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1k
Кондратий Собакин Час назад
Убил сибя с расбегу апстену вымазаную йодом.
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14k
Ser Час назад
Нуууу чТо!...хм больной - на голову...сам её и разбил(
молчу про что- то стеклянное! )
Жаль. Хм, некоторые головой думают! У этого не случилось. Хорошо больше не пострадали.
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20k
sos1960sos Час назад
Снегоход жалко, хороший был! Может ещё смогут починить?
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9k
Бритва Час назад
короче, с самого ямаху япнутэ об стену.
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