FISHKINET
Сообщество Аварии 7159 постов • 556 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии
В Италии пассажирский автобус упал с эстакады - погибли более 20 человек

В Италии пассажирский автобус упал с эстакады - погибли более 20 человек

Автор:
04 октября 2023 08:21
Сообщество : Аварии
Метки: Ynews   Видео   ДТП   Италия   авария   автобус   венеция   падение с эстакады   
1007
5
1

Авария произошла в Местре, это материковый квартал Венеции, который соединяется с островной частью мостом Свободы. Во время спуска с него водитель не справился с управлением, и автобус пробил парапет, а затем с высоты около 10 метров упал на железнодорожные пути.

В результате аварии погибли люди - как сообщает издание La Repubblica, жертвами ДТП стал 21 человек, включая одного ребёнка. Еще около 20 пассажиров пострадали, из них 5 - серьезно.


Авария произошла вчера, 3 октября, около 20.00. Движение поездов по участку, на который упал автобус, было временно приотстановлено.


Водитель автобуса погиб. Он был опытным профессионалом, и всегда ответственно относился к своей работе. Однако пассажиры, находившиеся в том транспорте, говорят, что почему-то водитель даже не попытался притормозить перед эстакадой. Выдвигаются версии, что мужчине стало плохо за рулём, хотя, конечно, более точную причину ДТП могут установить лишь после расследования аварии.


Известно, что автобус работал на метане, и сразу после падения загорелся. На место ДТП были вызваны пожарные бригады.



Автобус не был рейсовым, его сдавали в аренду. В последний раз транспорт арендовал для своих постояльцев кемпинг Jolly в Маргере; и среди пассажиров были туристы разных национальностей, у некоторых из них нашли украинские паспорта. Об этом рассказал мэр Венеции Луиджи Бругнаро.


После ДТП в Венеции был объявлен траур.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Ynews   Видео   ДТП   Италия   авария   автобус   венеция   падение с эстакады   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
111
александр ломовицкий Полчаса назад
Туристы из ФРГ и Украины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

190062



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 октября
Еще один обман Запада и Греты. Даже с электромобилями теперь все не так
Еще один обман Запада и Греты. Даже с электромобилями теперь все не так
Набирающие популярность в сообществах
Джордж из «Аквариума»
Джордж из «Аквариума»
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - не передержать

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#интересное#дети#аварии#история#позитив#знаменитости#подборка
#машина#Юмор#люди#животные#ДТП#авто аварии#полиция#Россия#факты#Китай
#автомобили#в мире#Прикол#США#кино#Автовсячина#фильм#забавно#шоу бизнес#актеры
Трать и возвращай Трать и возвращай В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, есть погибшие В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, есть погибшие GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с полицией GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с... Под Новосибирском пьяный водитель устроил покатушки по льду реки и раздавил палатку с рыбаками Под Новосибирском пьяный водитель устроил покатушки по льду реки и раздавил палатку с рыбаками "Она в телефоне сидела": в Москве женщина устроила смертельное ДТП. Погибли мать и ребенок "Она в телефоне сидела": в Москве женщина устроила смертельное ДТП. Погибли мать и ребенок Автобус с вахтовиками улетел в кювет в Хабаровском крае. Есть погибшие Автобус с вахтовиками улетел в кювет в Хабаровском крае. Есть погибшие

На что жалуетесь?

Вернуться