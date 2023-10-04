В Италии пассажирский автобус упал с эстакады - погибли более 20 человек

Трать и возвращай

В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, есть погибшие

GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с...

Под Новосибирском пьяный водитель устроил покатушки по льду реки и раздавил палатку с рыбаками

"Она в телефоне сидела": в Москве женщина устроила смертельное ДТП. Погибли мать и ребенок

Автобус с вахтовиками улетел в кювет в Хабаровском крае. Есть погибшие