В Италии пассажирский автобус упал с эстакады - погибли более 20 человек

Авария произошла в Местре, это материковый квартал Венеции, который соединяется с островной частью мостом Свободы. Во время спуска с него водитель не справился с управлением, и автобус пробил парапет, а затем с высоты около 10 метров упал на железнодорожные пути.
В результате аварии погибли люди - как сообщает издание La Repubblica, жертвами ДТП стал 21 человек, включая одного ребёнка. Еще около 20 пассажиров пострадали, из них 5 - серьезно.
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Авария произошла вчера, 3 октября, около 20.00. Движение поездов по участку, на который упал автобус, было временно приотстановлено.
Водитель автобуса погиб. Он был опытным профессионалом, и всегда ответственно относился к своей работе. Однако пассажиры, находившиеся в том транспорте, говорят, что почему-то водитель даже не попытался притормозить перед эстакадой. Выдвигаются версии, что мужчине стало плохо за рулём, хотя, конечно, более точную причину ДТП могут установить лишь после расследования аварии.
Известно, что автобус работал на метане, и сразу после падения загорелся. На место ДТП были вызваны пожарные бригады.
Автобус не был рейсовым, его сдавали в аренду. В последний раз транспорт арендовал для своих постояльцев кемпинг Jolly в Маргере; и среди пассажиров были туристы разных национальностей, у некоторых из них нашли украинские паспорта. Об этом рассказал мэр Венеции Луиджи Бругнаро.
После ДТП в Венеции был объявлен траур.
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