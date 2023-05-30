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А тем временем в Дубае: 30 фото о жизни в городе будущего

А тем временем в Дубае: 30 фото о жизни в городе будущего

Автор:
30 мая 2023 09:22
Сообщество : Путешествия
Метки: Дубай   ОАЭ   Объединенные Арабские Эмираты   жизнь в дубае   красота   путешествия   
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В последние годы этот молодой город и прибежище для айтишников все чаще сравнивают с Сингапуром и Гонконгом, и теперь он считается едва ли не главным перевалочным пунктом на Ближнем Востоке. В 2022 году туристический сектор Дубая посетили 14,36 миллиона человек из-за рубежа, а если вы не вошли в их число — этим славным городом и его красотами можно полюбоваться и на картинках.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дубай   ОАЭ   Объединенные Арабские Эмираты   жизнь в дубае   красота   путешествия   
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1  комментарий
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Serg2001 39 минут назад
Жарко там на улице...)
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