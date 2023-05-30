А тем временем в Дубае: 30 фото о жизни в городе будущего

В последние годы этот молодой город и прибежище для айтишников все чаще сравнивают с Сингапуром и Гонконгом, и теперь он считается едва ли не главным перевалочным пунктом на Ближнем Востоке. В 2022 году туристический сектор Дубая посетили 14,36 миллиона человек из-за рубежа, а если вы не вошли в их число — этим славным городом и его красотами можно полюбоваться и на картинках.