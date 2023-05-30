А тем временем в Дубае: 30 фото о жизни в городе будущего

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В последние годы этот молодой город и прибежище для айтишников все чаще сравнивают с Сингапуром и Гонконгом, и теперь он считается едва ли не главным перевалочным пунктом на Ближнем Востоке. В 2022 году туристический сектор Дубая посетили 14,36 миллиона человек из-за рубежа, а если вы не вошли в их число — этим славным городом и его красотами можно полюбоваться и на картинках.
1. Медсестра заказала еду из Макдоналдса и получила с ней письмо: «Мы заметили, что вы сделали заказ из больницы. Надеемся, вы в добром здравии! Заказ за наш счет»
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10. И снова: «Если вы не можете позволить себе еду, она бесплатна. Это подарок от Аллаха (Бога)»
11. «Я отправился в водно-болотные угодья Дубая и прождал 8 часов, чтобы сделать снимок. Я знал, что никто другой этого не сделает. С Новым Годом»
12. «Miracle Garden просто не был бы полным без установки настоящего A380, покрытого 5-метровыми цветами. Добро пожаловать в крупнейший в мире ботанический сад в Дубае»
14. В торговом центре в Дубае есть комната «для отца с ребенком», чтобы отцы могли сменить подгузники своим детям
29. «Друг прислал мне это фото из поездки в Дубай. Водитель Uber приехал забрать кого-то из отеля на McLaren»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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