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В Дубае провели первые в мире гонки на джетпаках

В Дубае провели первые в мире гонки на джетпаках

Автор:
03 марта 2024 06:37
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Дубай   ОАЭ   джетпак   полеты   реактивные ранцы   
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В ОАЭ официально доказали, что полеты на реактивных ранцах могут стать обыденностью в современном мире.

Смельчаки участники продемонстрировали свое мастерство в полетах на первом в мире соревновании на джетпаках! Все участники были профессиональными летчиками, которые готовились к этому несколько недель.

На фоне небоскребов и суперяхт 8 воздушных спортсменов соревновались в серии гонок, организованной Спортивным советом Дубая и Gravity Industries, производителями гидрокостюмов.


Спортсмены преодолели дистанцию в один километр, маневрируя между 12 гигантскими надувными препятствиями, размещенными на воде.

Они использовали джетпаки Gravity от компании Gravity Industries, которые оснащены двигателями мощностью 1500 лошадиных сил и развивают скорость до 128 км/ч. И самое интересное, для заправки оборудования использовался тот же вид топлива, что и для самолетов авиакомпании Emirates.

Чтобы обеспечить безопасность участников гонок на реактивных ранцах, их проводили над водой, недалеко от парашютного центра Skydive Dubai. И это оказалось правильным решением: во время полета, по крайней мере, один человек упал в воду на большой скорости.


Пилот Исса Калфон, который в итоге выиграл гонку, признался, что нервничал перед полетом. Однако он отметил, что реактивный костюм оказался безопасным и простым в использовании.


Устройство работает на реактивной турбине, которая прикреплена к рюкзаку пилота. Еще четыре турбины находятся в руках человека.


Gravity планирует провести чемпионат в Дубае в следующем году, по крайней мере, с участием 12 спортсменов. Что послужит стимулом для развития джетпаков.



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Метки: Видео   Дубай   ОАЭ   джетпак   полеты   реактивные ранцы   
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