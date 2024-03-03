В Дубае провели первые в мире гонки на джетпаках

Смельчаки участники продемонстрировали свое мастерство в полетах на первом в мире соревновании на джетпаках! Все участники были профессиональными летчиками, которые готовились к этому несколько недель.

На фоне небоскребов и суперяхт 8 воздушных спортсменов соревновались в серии гонок, организованной Спортивным советом Дубая и Gravity Industries, производителями гидрокостюмов.

Спортсмены преодолели дистанцию в один километр, маневрируя между 12 гигантскими надувными препятствиями, размещенными на воде.