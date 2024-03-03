В Дубае провели первые в мире гонки на джетпаках

В ОАЭ официально доказали, что полеты на реактивных ранцах могут стать обыденностью в современном мире.
Смельчаки участники продемонстрировали свое мастерство в полетах на первом в мире соревновании на джетпаках! Все участники были профессиональными летчиками, которые готовились к этому несколько недель.
На фоне небоскребов и суперяхт 8 воздушных спортсменов соревновались в серии гонок, организованной Спортивным советом Дубая и Gravity Industries, производителями гидрокостюмов.
Спортсмены преодолели дистанцию в один километр, маневрируя между 12 гигантскими надувными препятствиями, размещенными на воде.
Они использовали джетпаки Gravity от компании Gravity Industries, которые оснащены двигателями мощностью 1500 лошадиных сил и развивают скорость до 128 км/ч. И самое интересное, для заправки оборудования использовался тот же вид топлива, что и для самолетов авиакомпании Emirates.
Чтобы обеспечить безопасность участников гонок на реактивных ранцах, их проводили над водой, недалеко от парашютного центра Skydive Dubai. И это оказалось правильным решением: во время полета, по крайней мере, один человек упал в воду на большой скорости.
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Пилот Исса Калфон, который в итоге выиграл гонку, признался, что нервничал перед полетом. Однако он отметил, что реактивный костюм оказался безопасным и простым в использовании.
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Устройство работает на реактивной турбине, которая прикреплена к рюкзаку пилота. Еще четыре турбины находятся в руках человека.
Gravity планирует провести чемпионат в Дубае в следующем году, по крайней мере, с участием 12 спортсменов. Что послужит стимулом для развития джетпаков.
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