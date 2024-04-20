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Климат как оружие: почему Дубай ушел под воду

Климат как оружие: почему Дубай ушел под воду

Автор:
20 апреля 2024 23:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Дубай   ОАЭ   Оружие   вода   военные   климат   потоп   пустыня   
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В сети вирусятся кадры апокалипсиса с Аравийского полуострова. Ученые утверждают, что руку к изменению климата приложил сам человек, в частности - американские исследователи, которые провели секретный эксперимент по изменению климата. Неожиданные новости заставляют задуматься, не стоят ли за этими изменениями климата вполне конкретные люди в погонах, - пишет Politico.

Одна из самых засушливых пустынных провинций Омана - аль-Вуста - превратилась в море после ливней, накрывших Аравию несколько дней назад. От вида бывшей пустыни, где выживать могли, разве что, бедуины, веет какими-то библейскими отсылочками. пишет канал "Выпускайте Кракена":

А в Дубае сегодня вот так:

В России самая известная технология управления погодой — это разгон грозовых облаков. Для этого в воздух поднимают самолеты, дроны или даже ракеты, которые рассеивают в атмосферу специальный реагент. Но то, что здесь обеспечивает безоблачное небо на праздники, в странах с пустынным климатом — вопрос выживания.
Тонны химикатов каждый день отправляют в небо, чтобы создать дождь без помощи магии. Метод называется «засев облаков». Больше всего на него тратят в ОАЭ. В небо распыляют йодистое серебро. Нескольких граммов достаточно, чтобы из тучи вылилось 10 тысяч тонн воды. Может быть, это стало причиной потопа в Дубае?

Пока у нас недостаточно данных, чтобы говорить, что засев облаков мог вызвать наводнение. С другой стороны, это событие из ряда вон. Я спрашивал людей, которые живут здесь уже 30 лет, они никогда не видели ничего подобного.

, — говорит профессор лаборатории океанологии и геологических наук Университета Лилля Сами Суисси.

В Аламиде (Калифорния) находится один из форпостов ВМС США, там стоит авианосец Hornet, - рассказывает НТВ.

Это гордость американского флота времен Второй мировой. 25 лет корабль служит военным музеем, но в наши дни с его палубы вновь выстрелила пушка — на этот раз климатическая. Паровая установка отправляет в небо триллионы наночастиц в секунду. Это аэрозоль на основе морской соли с химическими примесями, чтобы облака стали белее.

Ученые подозревают, что США уже играются в управление климатов руками военных.

Манипулирование климатом превращается в оружие даже при использовании в мирных целях. Неясно, кто раньше уничтожит человечество — глобальное потепление или ученые, которые пытаются с ним бороться.

Тем временем, в Дубае ещё не высохло. В сети вирусится ролик о том, как

наводнение неожиданно сделало рекламу Porsche. Очевидцы сняли, как Porsche Taycan форсирует водную преграду не хуже моторной лодки.

Видео собрало больше 6 млн просмотров в Твиттере, а в комментариях интересуются, чем ответит Илон Маск и Tesla.

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Метки: Дубай   ОАЭ   Оружие   вода   военные   климат   потоп   пустыня   
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1  комментарий
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Юрьевич 9 минут назад
Если будет так регулярно поливать, то там сады будут цвести, а не песок лежать
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1447 постов (1373 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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