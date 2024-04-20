Климат как оружие: почему Дубай ушел под воду

В России самая известная технология управления погодой — это разгон грозовых облаков. Для этого в воздух поднимают самолеты, дроны или даже ракеты, которые рассеивают в атмосферу специальный реагент. Но то, что здесь обеспечивает безоблачное небо на праздники, в странах с пустынным климатом — вопрос выживания.

Тонны химикатов каждый день отправляют в небо, чтобы создать дождь без помощи магии. Метод называется «засев облаков». Больше всего на него тратят в ОАЭ. В небо распыляют йодистое серебро. Нескольких граммов достаточно, чтобы из тучи вылилось 10 тысяч тонн воды. Может быть, это стало причиной потопа в Дубае?

Пока у нас недостаточно данных, чтобы говорить, что засев облаков мог вызвать наводнение. С другой стороны, это событие из ряда вон. Я спрашивал людей, которые живут здесь уже 30 лет, они никогда не видели ничего подобного.

, — говорит профессор лаборатории океанологии и геологических наук Университета Лилля Сами Суисси.

В Аламиде (Калифорния) находится один из форпостов ВМС США, там стоит авианосец Hornet, - рассказывает НТВ.

Это гордость американского флота времен Второй мировой. 25 лет корабль служит военным музеем, но в наши дни с его палубы вновь выстрелила пушка — на этот раз климатическая. Паровая установка отправляет в небо триллионы наночастиц в секунду. Это аэрозоль на основе морской соли с химическими примесями, чтобы облака стали белее.

Ученые подозревают, что США уже играются в управление климатов руками военных.

Манипулирование климатом превращается в оружие даже при использовании в мирных целях. Неясно, кто раньше уничтожит человечество — глобальное потепление или ученые, которые пытаются с ним бороться.

Тем временем, в Дубае ещё не высохло. В сети вирусится ролик о том, как

наводнение неожиданно сделало рекламу Porsche. Очевидцы сняли, как Porsche Taycan форсирует водную преграду не хуже моторной лодки.