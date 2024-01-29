10 увлекательных фактов, в правдивость которых сложно поверить

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Реальная жизнь полна удивительных и странных событий, а некоторые из них кажутся чьей-то фантазией. В этом посте вы узнаете невероятные факты, которые действительно существуют.
1. У шотландцев более 400 синонимов слова “снег”
Университет Глазго зарегистрировал 421 слово, использующееся для обозначения снега. В словаре, например, присутствуют такие слова, как flindrikin («небольшой снегопад»), spitters («мелкие капли» или «снежинки во время дождя или снегопада, сопровождаемого порывами ветра»), feuchter («легко кружащийся снег») и blin-drift («метель»).
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2. Нападение кроликов на Наполеона
В 1807 году Наполеон Бонапарт решил отпраздновать Тильзитский мир охотой. Он поручил слугам собрать десятки диких кроликов. Когда прозвучал сигнал, возвещающий о начале охоты, произошло нечто поистине странное: кролики вместо того, чтобы бежать, как они обычно это делают, объединились в стаю и напали на ближайшего человека, которым оказался Бонапарт, вынудив его бежать в отчаянии.
3. Глаза страуса больше, чем его мозг
Каждый глаз страуса по размеру похож на бильярдный шар, что оставляет очень мало места в его черепе для мозга. Он у птицы размером с грецкий орех и весит вдвое меньше, чем одно из его глазных яблок.
4. LEGO групп - компания, производящая больше всего шин в год
Только шины, которые производит lego, очень маленькие, потому что они используются в их конструкторах и строительных наборах.
5. В Исландии нельзя было гладить собак 60 лет
Это произошло в 1924 году после того, как было обнаружено, что собаки являются переносчиками очень опасного типа кишечных паразитов, которые могут даже вызвать слепоту. Запрет закончился в восьмидесятых годах, но к тому времени кошки стали любимыми животными в стране.
6. Дональд Дак был запрещён в Финляндии
В Финляндии в семидесятые годы комиксы о Дональде Даке были запрещены, потому что он не носит брюк.
7. Фестиваль ловли и маркировки лебедей, Великобритания
В этой стране все лебеди по закону принадлежат короне, ещё с XII века, и существует должность"хранитель королевских лебедей". Процедура ловли и маркировки птиц проходит красочно и ярко, но служит больше для переписи и контроля за их здоровьем.
8. Паук вегетарианец
Есть среди пауков своя «белая ворона» – травоядный паук-скакун Bagheera kiplingi. Если у других видов пауков может встречаться смешанный тип питания, то у этого паука все меню на 100 % состоит из растительной пищи. Обитают травоядные паучки на территории Центральной Америки: в Мексике, Коста-Рике, Белизе, Гватемале.
9. Во Франции законно вступать в брак с мертвым человеком
Франция ― единственная страна, в которой на законном уровне разрешено выходить замуж за покойника. Каждый год здесь заключаются десятки подобных браков. Такая практика существует несколько десятилетий.
10. Боитесь пятницы, 13-го ? Вы страдаете параскаведекатриафобией
Боязнь пятницы 13-го называют параскеведекатриафобией. Совпадение пятницы с 13-м числом любого месяца считается нехорошей приметой у многих народов, однако на сегодняшний день нет достоверной информации о том, когда возник этот миф.
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