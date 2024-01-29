10 увлекательных фактов, в правдивость которых сложно поверить

Это произошло в 1924 году после того, как было обнаружено, что собаки являются переносчиками очень опасного типа кишечных паразитов, которые могут даже вызвать слепоту. Запрет закончился в восьмидесятых годах, но к тому времени кошки стали любимыми животными в стране.