Один из древнейших городов Ближнего Востока может исчезнуть с карт уже в ближайшие годы

Много ли вы знаете городов, полностью сохранивших свою историческую застройку, которую возвели больше 500 лет назад? Уверен, что немного.
Сегодня покажу вам один из таких городов на Ближнем Востоке!
Торговая столица Арабского мира
Это город Джидда на западе Саудовской Аравии, располагающийся прямо на берегу Красного моря - один из старейших городов во всём регионе. Благодаря такому супер выгодному положению, ещё 1500 лет назад здесь образовался крупный порт, который и дал толчок к развитию всего населённого пункта.
Со всего Ближнего Востока сюда столетиями стекались купцы, ремесленники, торговцы и путешественники.
Многие оставались здесь навсегда и разбогатев строили громадные по тем временам 4-5-этажные дома.
Большинство из них строили из сухой глины, а затем украшали резными деревянными ставнями и расписными балкончиками. Они и по сей день выглядят мега аутентично и привлекательно!
Упадок
Постепенно с развитием альтернативных торговых путей через Африку, Джидда утратила свой статус жемчужины среди всех арабских торговых городов - она стала приходить в упадок…
Некогда богатейшие «небоскрёбы» были заброшены, а затем заселены беднейшими слоями населения и выходцами из пустыни. По сей день большинство жителей старого города Джидды это малообеспеченные люди.
Увы, в последние десятилетия древний город начал терять своё наследие и прежнее обаяние. Из-за ветхости и нежелания заниматься реставрацией прекрасные дома просто рушатся, превращаясь в труху.
Сами местные жители относятся к туристам, восхищающимся «жалкими старыми халупами» с явным непониманием. Большинство просто не ценит это наследие.
Оно и понятно, восстанавливать всё это крайне затруднительно, муторно и дорого.
Быть может пройдёт ещё 50 лет и на этом месте появятся громадные стеклянные тучерезы, а посмотреть на сий сказочный район, словно сошедших со страниц древних сказок про Алладина, можно будет лишь на старинных фото. Никто точно не знает…
Надеюсь, однажды власти страны всё же возьмутся за его реставрацию - будет обидно потерять такой ценный архитектурный экземпляр, которому нет равных во всём мире!
Источник:
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