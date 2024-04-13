13 необычных и правдивых фактов, в которые сложно поверить

1. Хемингуэй: их личность и поведение почти не меняются, независимо от того, сколько они пьют. 2. Мэри Поппинс: алкоголь делает их приятными и счастливыми. Это расслабляет их, и они становятся более открытыми. 3.Чокнутый профессор: эти люди, как правило, замкнуты, но когда они пьют, то раскрывают самые яркие черты своей личности. 4. Мистер Хайд: они становятся злыми и проявляют свои худшие черты: грубость, враждебность и безответственность.