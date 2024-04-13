FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5367 постов • 1101 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Факты
13 необычных и правдивых фактов, в которые сложно поверить

13 необычных и правдивых фактов, в которые сложно поверить

Автор:
13 апреля 2024 22:45
Сообщество : Факты
Метки: Необычные   Поверить   Правдивые   мир   полон   сложно   факты   
2795
13
1

Мир вокруг нас полон фантастических вещей, и очень важно не терять способность удивляться. В этом посте вы прочитаете необычные факты из реальной жизни, которые могут поразить по-настоящему.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Необычные   Поверить   Правдивые   мир   полон   сложно   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
DumDum Час назад
Комментарий к фото
5 Тутанхамон. Лежит тихонечко под столом и никому не мешает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
Артём Полчаса назад
Самый необычный факт о Пикассо - это то, что он и Эминем жили в одно время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
968
ZeroCross.ru 57 минут назад
- Хьюстон, у нас проблемы, наш кондиционер не работает, миссия под угрозой...
, а нет, все хорошо - к нам один русский зашел

С. Крикалев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex Час назад
А мог и не вернуться вовсе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1831 пост (1775 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

279730



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости
17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего...
Набирающие популярность в сообществах
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и разные
Прогулка по Санкт-Петербургу 1902 года
Прогулка по Санкт-Петербургу 1902 года
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#автомир#люди#собака#аварии#Россия#милота#полиция
#животные#Юмор#в мире#кот#забавно#ДТП#Китай#кошка#оренбург#нападение
#Прикол#машина#автомобили#интересно#кино#фильм#авто аварии#Еда#природа#Санкт-Петербург
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома 10 необычных фактов, которые кажутся выдумкой 10 необычных фактов, которые кажутся выдумкой 10 увлекательных фактов, в правдивость которых сложно поверить 10 увлекательных фактов, в правдивость которых сложно поверить 13 интересных изображений для любознательных людей 13 интересных изображений для любознательных людей 15 занимательных и необычных фактов обо всём на свете 15 занимательных и необычных фактов обо всём на свете Наш мир – прекрасный и разнообразный, и вот 45 тому подтверждений Наш мир – прекрасный и разнообразный, и вот 45 тому подтверждений

На что жалуетесь?

Вернуться