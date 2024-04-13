13 необычных и правдивых фактов, в которые сложно поверить

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Мир вокруг нас полон фантастических вещей, и очень важно не терять способность удивляться. В этом посте вы прочитаете необычные факты из реальной жизни, которые могут поразить по-настоящему.
1. В 1983 году японский художник Тадахико Огава сделал копию Моны Лизы полностью из ломтиков тоста разной обжарки
2. Красные бананы
Этот вид бананов растет в Южной и Западной Африке, а также на Канарских островах. Ученые считают, что у этих фруктов большое будущее, потому что они имеют приятный вкус и кремообразную консистенцию. Кроме того, они содержат больше витамина С, кальция, клетчатки и бета-каротина по сравнению с обычными бананами.
3. Панды бывают коричневые
Это подвид большой панды. На сегодняшний день в неволе содержится лишь один представитель — самец по кличе Цицзаи. Учёные ищут ответ на эту биологическую загадку. Основная теория говорит о том, что коричневый цвет — закреплённая генетическая мутация. Этих мирных зверьков осталось всего лишь 300 голов.
4. Существует четыре типа пьяниц
1. Хемингуэй: их личность и поведение почти не меняются, независимо от того, сколько они пьют. 2. Мэри Поппинс: алкоголь делает их приятными и счастливыми. Это расслабляет их, и они становятся более открытыми. 3.Чокнутый профессор: эти люди, как правило, замкнуты, но когда они пьют, то раскрывают самые яркие черты своей личности. 4. Мистер Хайд: они становятся злыми и проявляют свои худшие черты: грубость, враждебность и безответственность.
5. Самая умная змея
По мнению учёных королевская кобра самая умная среди своих сородичей. У неё сильно развито чувство семьи. Это единственный вид змей, которые строят гнезда и защищают своих детенышей.
6. Пабло Пикассо везде носил с собой револьвер, заряженный холостыми патронами. Он стрелял в людей, которые настойчиво интересовались, что означают его картины
7. Есть причина, по которой Уинстон Черчилль выглядит расстроенным на банкноте
Это потому, что фотограф закурил сигару Черчилля перед тем, как сделать снимок.
8. Большинство жутких звуков, которые мы слышим в фильмах ужасов, издаются с помощью одного инструмента
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Его создатель, Ричард Вотерс, именует свое детище как вотерофон (Waterphone). Под этим именем он его и запатентовал. Ещё его называют акустический синтезатор.
9. Вороны любят щипать других животных за хвост
Считается, что таким образом они отвлекают животных от еды, чтобы украсть ее. Но некоторые ученые считают, что вороны делают это просто потому, что им это нравится.
10. Левая часть лица считается более привлекательной, чем правая
Многие художники рисовали людей с левой стороны, потому что с этой стороны люди выглядят более выразительно. Кроме того, исследования показывают, что мы выражаем больше эмоций, используя левую сторону лица.
11. Археологи нашли древний мем в Турции
В 2013 году во время прокладки кабеля в Антакье (в древности — Антиохии) Турция была найдена древняя мозаика с изображением скелета. Он лежал рядом с хлебом и вином, а надпись гласила: “Будь счастлив и живи своей жизнью”.
12. Каждый год в Непале отмечают Кукур Тихар, на котором люди благодарят собак за их верность и дружбу
Во время фестиваля собак купают и украшают лоб тикой, которая готовится из порошка кумкум, абира или гулала с рисом и йогуртом. На их шеи надевают цветочные гирлянды и предлагают угощения, включая мясо, молоко, яйца и собачий корм. Фестиваль проходит в октябре-ноябре.
13. Сергей Крикалев отправился в космос как гражданин СССР, а вернулся на Землю как гражданин России
Сергей Крикалев отправился на станцию «Мир» 18 мая 1991 года, а вернулся в Россию в марте 1992-го в скафандре с красной нашивкой «СССР», хотя никакого СССР уже не существовало. А Ленинград, в котором родился космонавт, стал Санкт-Петербургом. Полёт занял вдвое больше времени, чем первоначально планировалось. Он провел в космосе 311 дней или 10 месяцев и случайно установил мировой рекорд.
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