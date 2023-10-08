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10 научно доказанных фактов, в реальность которых сложно поверить

10 научно доказанных фактов, в реальность которых сложно поверить

Автор:
08 октября 2023 21:50
Сообщество : Факты
Метки: Безумны   Научные   Поверить   Учёные   сложно   факты   
3088
11

Многие люди в детстве мечтали стать учеными - создавать потрясающие изобретения и проводить безумные эксперименты. В нашем мире ещё много неизведанного, и некоторые открытия на самом деле настолько безумны, что кажутся выдумкой. В этом посте вы узнаете интересные научные факты.

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Метки: Безумны   Научные   Поверить   Учёные   сложно   факты   
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17  комментариев
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34k
Korolev Час назад
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411
Евгений Эдельштейн 3 минуты назад
А нам в школе говорили,что площадь человеческих Легких как Баскетбольная площадка.
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37k
russger 7 минут назад
"Человеческая слюна содержит вещество под названием опиорфин, сильнодействующее обезболивающее. Это вещество принадлежит к группе природных опиатов и зависимости не вызывает. Анестизирующие свойства опиорфина в шесть раз превосходят морфий и любые его аналоги"

А вот если зуб болит, почему слюна не помогает, раз она такая крутая? А 2 таблетки ибупрофена справляются -_-
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22k
Valiko 56 минут назад
Первый же пост - площадь Плутона приблизительно 17 лямов кв.км, площадь России 17,01 лям. Вывод: Россия больше
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708
ZeroCross.ru Час назад
чтобы альвеолы не слипались они выделяют жидкость - две сущности друг без друга никак - вроде как сделаны одновременно по одной дипломной работе
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1k
Rom Час назад
Хорошо. Гонорея самая сильная. Эта информация самая необходимая была.
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14k
Всё – приехали! 2 часа назад
Интересный пост – познавательный. +
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