10 научно доказанных фактов, в реальность которых сложно поверить

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Многие люди в детстве мечтали стать учеными - создавать потрясающие изобретения и проводить безумные эксперименты. В нашем мире ещё много неизведанного, и некоторые открытия на самом деле настолько безумны, что кажутся выдумкой. В этом посте вы узнаете интересные научные факты.
1. Россия больше Плутона
Площадь поверхности Плутона по приблизительным подсчетам составляет 17 000 000 квадратных километров, в то время как площадь России составляет 17 098 242 квадратных километров.
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2. Человеческий мозг круче, чем млечный путь
Здоровый человеческий мозг содержит около 200 миллиардов нервных клеток, которые соединяются друг с другом сотнями триллионов синапсов. От каждой нервной клетки могут отходить десятки тысяч синапсов. В одной только коре больших полушарий человека находится около 125 триллионов синапсов, что в 1500 раз больше, чем звёзд в нашей галактике.
3. Мощное обезболивающее
Человеческая слюна содержит вещество под названием опиорфин, сильнодействующее обезболивающее. Это вещество принадлежит к группе природных опиатов и зависимости не вызывает. Анестизирующие свойства опиорфина в шесть раз превосходят морфий и любые его аналоги.
4. Омары бессмертны
Всем известные десятиногие ракообразные омары, также называемые лобстерами, оказывается, теоретически бессмертны. Они не стареют, не теряют репродуктивной функции и аппетита, при этом всегда активны и полны энергии. Но это не защищает их от хищников, загрязняющих веществ или повышения температуры воды.
5. Смертоносные кокосы
Есть больше шансов умереть на пляже от упавшего на голову кокосового ореха, чем от нападения акулы.
6. Лёгкие человека размером с теннисный корт
Лёгкие - это самый объемный, но в то же время самый не тяжёлый орган. Человеческие легкие имеют огромный размер, и если представить, что мы их разворачиваем по плоскости, растягивая, то вполне можно ими покрыть теннисный корт.
7. Человек и коала ближе, чем мы думали
Отпечатки пальцев и ладоней коалы и человека практически идентичны. Австралийские ученые обнаружили, что отпечатки пальцев коалы легко спутать с человеческими. Они настолько похожи, что даже специалисты не всегда могут их различить, даже под микроскопом.
8. Слишком много муравьёв
Энтомологи впервые подсчитали общую численность особей муравьев на Земле, она составила 20 квадриллионов особей. Для этого группа ученых провела метаанализ около 489 исследований из разных стран мира, посвященных муравьям. Выяснилось, что общая биомасса муравьев больше, чем совокупная биомасса всех диких птиц и млекопитающих.
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А вот если зуб болит, почему слюна не помогает, раз она такая крутая? А 2 таблетки ибупрофена справляются -_-