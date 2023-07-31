Раздули из мухи слона: 15 скандалов «ни о чём» с участием знаменитостей

«Помните, когда Джессика Симпсон носила этот отвратительный наряд, и все новостные агентства повсюду писали о том, какая она огромная и сколько веса она набрала, а она весила около 105 фунтов (48 кг)? Но всех возмущало то, что она такая "огромная", а не то, что эти сумасшедшие называли её "огромной"».