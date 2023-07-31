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Раздули из мухи слона: 15 скандалов «ни о чём» с участием знаменитостей

Раздули из мухи слона: 15 скандалов «ни о чём» с участием знаменитостей

Автор:
31 июля 2023 17:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: США   звездные скандалы   знаменитости   из мухи слона   раздутый скандал   скандалы   сми   шоу бизнес   
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Средства массовой информации известны тем, что очень любят преувеличивать, а уж когда дело доходит до известных персонажей — особенно. В AskReddit задали вопрос — какие из «звёздных» скандалов были специально раздуты СМИ. Участники сообщества откликнулись и моментально накидали примеры того, как это происходит в США.

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«Помнится, все постоянно писали про нервные срывы Бритни Спирс. Немудрено! Над женщиной издевались, её преследовали и прессовали на таком безумном уровне, что у любого сдали бы нервы».



«Моника Левински. Америка облила её грязью».



«Энн Хэтэуэй. Папарацци сделали фото у неё под юбкой, когда она выходила из машины, и опубликовали его».



«Люди больше злились на Билли Айлиш, которая в 15 лет исполнила песню рэпера Tyler, the Creator, содержавшую оскорбление азиатов, чем на самого автора этого текста».



«Джанет Джексон. На концерте с неё случайно свалился топ, оголив грудь. Многие до сих пор уверены, что это было подстроено нарочно».


«Обама отвлекся и не ответил на приветствие морского пехотинца во время посадки в вертолёт, несмотря на то, что сразу же спустился по трапу, чтобы поприветствовать парня и пожать ему руку».



«Марту Стюарт обвинили в использовании инсайдерской информации с целью получения финансовой выгоды (она срочно продала акции компании, узнав от ее директора закрытую информацию и успев до обвала) и приговорили к 5 месяцам тюрьмы и штрафу втрое больше того, что она выгадала на продаже акций. При этом все политики в Вашингтоне становятся миллионерами благодаря использованию инсайдов и им это легко сходит с рук».



«Помните, когда Джессика Симпсон носила этот отвратительный наряд, и все новостные агентства повсюду писали о том, какая она огромная и сколько веса она набрала, а она весила около 105 фунтов (48 кг)? Но всех возмущало то, что она такая "огромная", а не то, что эти сумасшедшие называли её "огромной"».


«Чарли Чаплина объявили коммунистом. Когда ему сказали, что следующий его визит в США будет чреват расследованием его политических взглядов, он просто решил больше никогда не возвращаться в Америку. Позже выяснилось, что у правительственных чиновником ничего на него не было, несмотря на их публичные заявления».



«Майли Сайрус. Все знали её как милую девочку из сериала «Ханна Монтана», а потом она выросла и решила перейти в рейтинг 18+».


«Ал Франкен, представитель Демократической партии и сенатор от штата Миннесота, был вынужден уйти в отставку, потому что какая-то женщина солгала и его обвинили в сексуальных домогательствах (там шла речь о фотографии, которую они оба сделали в шутку). Его принесли в жертву, чтобы пристыдить республиканцев за поддержку Трампа».



«Дженна Ортега (главная героиня сериала «Венсдей») курит сигареты и пьет вино. Подумать только! Из этого раздули целую историю. В кино она изображала 16-летнего подростка и, наверное, люди думали, что ей действительно 16 лет и она не должна подавать плохой пример их детям».



«Элизабет Олсен ничего не написала в соцсетях после смерти её коллеги по франшизе «Мстители» Чедвика Боузмана. Её буквально затравили за это».



«Большинство проблем и «скандалов» Kpop Idols (например, курение, свидания, плач на похоронах друга и т. д.)».


«Дэвид Боуи сказал в интервью, что он бисексуал. Это действительно повредило его карьере в США».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   звездные скандалы   знаменитости   из мухи слона   раздутый скандал   скандалы   сми   шоу бизнес   
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6  комментариев
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272
Dee78 Час назад
Вот вообще поХ'й на этих знаменитостей.
А так разобраться-это был пиар. Без него, они бы так и остались бы известными в узких кругах.
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5k
Трям 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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46k
Соломей 11 минут назад
А к чему эта инфа нам?
Это типа что-то страшно весёлое, или мы сильно поумнеем от этих знаний?
Все таки про сосиску, упавшую на пол, интереснее.
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2k
Анатолий 12 минут назад
Чаплину просто запретили въезд в США. При чём, если я правильно помню, году в 72 ему дали временную визу на вручение Оскара. Ну и после этого пинка под жопу за границу без права возврата.
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33k
Юр21 Час назад
Нация воров и идиотов.
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34k
Андрей Иванов Час назад
Какие знаменитости, такие и скандалы
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